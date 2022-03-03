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    • Dünya
    • 03.03.2022 21:16
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    • 03.03.2022 21:16
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    BM'den 'Rusya-Ukrayna' uyarısı: 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir

    Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk edebileceği uyarısında bulundu.

    10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir

    Rusya-Ukrayna savaşının 8. gününden Birleşmiş Milletler'den flaş bir uyarı geldi.

    BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkedeki insani ihtiyaçların arttığını söyledi.

    "ŞİDDET DEVAM EDERSE 10 MİLYINDAN FAZLA KİŞİ EVLERİNİ TERK EDEBİLİR"
    Dujarric, "Şiddetin devam etmesi durumunda 10 milyondan fazla kişi evlerini terk edebilir, bunun 4 milyonu ise komşu ülkelere gidebilir." dedi.

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından 1 milyon kişinin ülkeden ayrıldığını belirten Dujarric, çatışmalarda ise 249 kişin hayatını kaybettiğini, 553 kişinin de yaralandığını belirtti.

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