Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, turnuvadan çekilme kararını değiştirdi

Meksika'da düzenlenen ve 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği Monterrey Turnuvası'nda, ilk maçına Ukrayna'nın bayrağını temsilen mavi ve sarı renkte kıyafetle çıkan Elina Svitolina, 6-2 ve 6-1'lik setlerle rakibini 2-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

2019 yılında Wimbledon ve ABD Açık'ta yarı final oynayan 27 yaşındaki Svitolina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hiçbir Rus ve Belarus sporcuyla maça çıkmayacağını kaydetti.