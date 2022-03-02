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    • Dünya
    • 02.03.2022 12:17
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    • 02.03.2022 12:17
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    Ukrayna sonrası sıra Moldova'da mı? Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan skandal ifşa: Rusya'nın saldırı haritasını paylaştı

    Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'dan skandal bir ifşa geldi. Putin’in müttefiklerinin başında gelen Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko güvenlik konseyi toplantısında yaptığı sunumundaki harita görüldü. Lukaşenko’nun televizyonda canlı yayınlanan sunumundaki haritada, Rusya’nın Moldova’ya yönelik bir işgal planı olduğu fark edildi. Bu durum akıllara bir sonraki hedef Moldova'mı sorusunu getirdi.

    Rusya’nın bir sonraki hedefi Moldova mı?

    Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırının 7. Gününde havada ve karada devam ederken, Vladimir Putin'in müttefiklerinden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun paylaştığı harita dünya gündemine geldi.

    Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna işgali ve Belarus'un katılımını görüşmek üzere güvenlik konseyi ile bir araya geldi.

    Konsey sırasında sunum gerçekleştiren Lukaşenko'nun kullandığı haritadaki görüntüler ise savaşın seyrine dair endişe yarattı.

    Lukaşenko konsey sırasında, Belarus'un önemli Ukrayna hedeflerine yönelik füze saldırılarından bahsederken paylaşılan haritada ayrıca ülke genelinde Rus birlikleri için önerilen savaş planları da ortaya çıktı.

    Lukaşenko'nun televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında Moldova'ya yönelik planlı bir Rus işgali görülen haritada, Odessa kentinden Moldova'ya giriş yapılmasının gündemde olduğu ve o yöne doğru bir ok çıkarıldığı görülüyor.

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    Haberler Dünya Ukrayna sonrası sıra Moldova'da mı? Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan skandal ifşa: Rusya'nın saldırı haritasını paylaştı
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