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    • Dünya
    • 02.03.2022 21:26
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    • 02.03.2022 21:50
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    Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan canlı yayında önemli açıklamalar

    Rusya, Ukrayna savaşında 7. gün geride kalırken bölgeden de kritik haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Rusya, Ukrayna savaşında 7. gün geride kalırken bölgeden de kritik haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    BİZ SADECE ÜLKEMİZİ KORUMAK İSTİYORUZ
    Bölgede son derece yıkıcı sonuçlar gördük. Bugün dehşet verici bir gündü. Yaşanan savaş sadece Putin'in çıkarı için yapılan bir savaştır. Biz sadece ülkemizi korumak istiyoruz.

    BİZ DİRENMEYİ BIRAKMAYACAĞIZ
    Ruslar gerçek amaçlarını gizliyorlar. Bizi direnemiyor gibi gösteriyorlar ama bu aslında Avrupa'ya karşı bir savaş. Bu kanlı savaşı durdurmak için kararlar almalıyız.

    Tüm dünyayı etkileyen bir savaş, herkes farkında olmalı. Biz direnmeyi bırakmayacağız.Ruslara güvenmiyorum onlar yalan söylüyor.

    Rus halkı da savaş istemiyoır. Bize boyun eğdirmek istiyorlar ama eğmeyeceğiz. Ukrayna'da barışçıl bir direniş var vatanımızı bırakmayacağız.

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