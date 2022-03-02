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    • Dünya
    • 02.03.2022 11:18
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    • 02.03.2022 11:27
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    Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki algı savaşına yeni örnek! Esir alınan Rus askeri: Yaralı askerleri komutanlarımız öldürüyor

    Dünya Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa kilitlenmişken iki ülkeden de algı haberleri gelmeye devam ediyor. Bunlardan son örnek Ukrayna İstihbarat Servisi'nden geldi. Ukrayna ordusu tarafından esir alınan ve sorguya çekilen bir Rus askeri annesi ile yaptığı telefon konuşmasında "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiasında bulundu.

    Ukrayna İstihbarat Servisi, Ukrayna ordusu tarafından esir alınan ve sorguya çekilen Rus askerinin görüntülerini yayınladı. Annesi ile telefonda görüşmesine izin verilen esir Rus askeri, Rus ordusu komutanları hakkında "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor" iddiasında bulundu.



    "CESETLERİ ALMIYORLAR"
    Esir asker annesiyle konuşmasında, "Herkesi öldürdüler ben sağ kaldım. Belki esir değişimi ihtimali olabilir. Ben de sizi seviyorum. Yöneticilere git ve anneler derneğine yaz.

    Çünkü ölüleri almıyorlar bile. Yaralıları kendileri öldürüyor. Esirleri değiştirecekler mi belli değil. Herkesi öldürdüler cesetleri bile almıyorlar. Askerlerin öldüğünü söylemiyorlar. Sen kimseye anlatma bunları yine de istihbarat gelir seni alır. Esir değişimini rica et. Dövmüyorlar işkence etmiyorlar besliyorlar. Seviyorum sizi" dedi.

        RUSYA'YA YAPTIRIM, UKRAYNA'YA DESTEK
        Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 7'nci güne girildi. Ukrayna şehirlerinden bomba ve siren sesleri yükselirken, dünyadan Rusya'ya tepki ve yaptırım, Ukrayna'ya destek açıklamaları geliyor.

        POLİS BİNASININ VURULDUĞU DA İDDİA EDİLMİŞTİ
        Rusya sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile Harkiv'de bulunan polis merkezi binasını vurduğunu iddia etti.

        Rusya'nın bu iddiası sonrası vurulan bölge ile ilgili görüntüler ajanslara son dakika olarak düştü.

        Rusya'nın iddiası sonrası Ukrayna Türkiye Büyükelçiliği'nden flaş bir açıklama geldi.
            Rusya ve Ukrayna arasındaki algı savaşına yeni örnek!
            Haberler Dünya Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki algı savaşına yeni örnek! Esir alınan Rus askeri: Yaralı askerleri komutanlarımız öldürüyor
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