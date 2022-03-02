Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki algı savaşına yeni örnek! Esir alınan Rus askeri: Yaralı askerleri komutanlarımız öldürüyor

Çünkü ölüleri almıyorlar bile. Yaralıları kendileri öldürüyor. Esirleri değiştirecekler mi belli değil. Herkesi öldürdüler cesetleri bile almıyorlar. Askerlerin öldüğünü söylemiyorlar. Sen kimseye anlatma bunları yine de istihbarat gelir seni alır. Esir değişimini rica et. Dövmüyorlar işkence etmiyorlar besliyorlar. Seviyorum sizi" dedi.