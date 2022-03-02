Rusya'dan Türkiye'nin Montrö tutumu hakkında değerlendirme: Takdirle karşılıyoruz





Rusya'ya karşı başlatılan yaptırımların 1920'lerde de 1960'larda da denendiğini kaydeden Yerhov, "Şimdi de Rolls Royce ve Mercedes olmadan ve SWIFT kullanmadan partnerlerimize ödemeler gerçekleştirmeyi öğreneceğiz, bunu başaracağız." diye konuştu.

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