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    Rusya-Ukrayna savaşında gerilim artmaya devam ediyor! Putin ağır yaptırımlara rağmen geri adım atmadı!

    Putin, ağır yaptırımlara rağmen geri adım atmadı. Kiev’i karadan kuşatmaya çalışırken, önemli şehirlere de bomba yağdırdı. Yasak olan misket ve vakum bombalarını kullandığı iddia edilerek “Savaş suçu işlediği” hatırlatıldı.

    ’Bomba’rdıman!

    Dünya, Rusya- Ukrayna savaşına odaklandı. Rusya'ya karşı birbiri ardına ağır yaptırımlar açıklandı. Moskova ile Kiev'in müzakere görüşmelerinden de bir sonuç çıkmadı. Vladimir Putin, saldırıları hızlandırdı. Hatta "Nükleer silah" için orduya "Hazır olun" çağrısı yaptı. Rusya Kara Birlikleri, Belarus'tan yola çıktı. 101 kilometrelik konvoyla Kiev'in kapısına dayandı. Bu arada Odesa, Harkov, Herson, Mariopol gibi önemli kentlere bomba yağdı. Ama bu kentlere atılan bombaların, savaşta yasaklı olan vakum ve misket bombaları olduğu iddiası ortaya atıldı. En son Harkov belediye ve hükümet binasına gönderilen bombanın, 'vakum' olduğu anlaşıldı. Bir anaokuluna da misket bombasının isabet ettiği açıklandı. Bu iddiaları ortaya atan Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan bombalarla sivilleri hedef aldığını hatırlattı. Harkov Belediye Başkanı İhor Terehov, dün kente düzenlenen roket saldırısında 9 sivilin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. "Yasaklı vakum bombasını kullandılar. Rusya bu konuda ağır bedeller ödemeli" ifadesini kullandı.



    SAVAŞ SUÇUDUR
    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki vakum bombası iddiaları için "Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur" dedi.



    NATO: PUTİN BARIŞI YOK ETTİ
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'da düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın yanında olduklarını söyledi. Stoltenberg, "Putin barışı yok etti, Belarus işgale yardım etti. Bizim savunma yönündeki taahhütlerimiz tartışılmazdır, NATO topraklarını savunmaya devam edeceğiz. Rusya ile savaşmak istemiyoruz, iyi niyetli diplomatik yollara başvurmalıdır. Tüm dünya barış için Ukrayna'nın yanındadır" dedi.



        VAKUM BOMBASI YAKAR
        Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlamasıyla yüksek sıcaklık oluşur.



        MİSKET BOMBASI PARÇALAR
        Salkım bombası' ya da 'bomba içinde bomba' olarak da anılan 'misket bombası' havada açılır ve içindeki küçük bombalar dağılarak patlar ve bu yüzden de etki alanı çok geniştir.



        NÜKLEER TEHDİT
        Rusya'nın elinde 6 bin adet nükleer bomba olduğu iddia edildi. Putin, işgalden günler önce nükleer başlık taşıyan füzeleri, Moskova meydanında sergiledi. Yaptırımlar nedeniyle köşeye sıkışan Putin, dünyayı nükleer silahlarla tehdit etti. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı Avrupa ülkelerinin topraklarında ABD'nin nükleer silahlarının bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. "Bu silahların ABD'ye dönmesinin zamanı çoktan geldi" dedi.



            BÜYÜK PROTESTO!
            Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsviçre'de düzenlenen 'Silahsızlanma Konferansı'nda önceden kaydedilmiş bir video mesajıyla katıldı. Lavrov'un konuşması başlar başlamaz büyükelçiler ve diplomatlar salonu terk etti.



            ZİRVE BUGÜN
            Ukrayna-Rusya arasında pazartesi günü yapılan müzakere görüşmeleri bugün de devam edecek. İki heyet, Belarus'un Gomel şehrinde bir araya gelecek.



            BİZİ ARANIZA ALIN
            Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski, dün Avrupa Parlamentosu'na seslendi. "Sizinle birlikte olmak için büyük bedeller ödüyoruz. Gitmek istediğimiz yolun AB olduğunu ifade ettik. Siz artık Ukrayna'yı seçmelisiniz. Kağıtların gücü bitti, insanlar ölüyor. Bugünkü duruşumuzu dünya görüyor. Siz olmadan Ukrayna tek başına kalacak" dedi. AP, AB üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti.



                BIR FİLMDE DEĞİLİM
                Zelenski, dün akşam Kiev'deki sığınaktan dünyaya seslendi: Durum çok ciddi. Şu anda bir filmde değilim. Ben simgesel değilim, simgesel olan Ukrayna.



                GIDA SIKINTISI BAŞLADI
                SAVAŞ, tedarik sıkıntısına da yol açtı. Ukraynalılar, dün marketlerde yiyicek hiçbir şey bulamadı. Özellikle Kiev'de gıda sıkıntısı başladı.



                SIĞINAKTA DOĞUM
                Hastanenin sığınağında saklanan Ukraynalı Kateryna Suharokova, dün sancılandı. Bombalardıman altındaki şehirde doğum yaptı. Oğlunu kucağına aldı.



                    OLENA'YI ŞİMDİ ÖLDÜRDÜLER!
                    Rus medyası, bombardımanda yaralanan Ukraynalı Olena Kurilo'yu hedef aldı. Kurilo, fotoğrafın 2014'te çekildiği ve kadının yüzündekinin nar suyu olduğunu iddiasına sert çıktı: Ben sahte değilim.



                    SIĞINAĞA SAKLANDI
                    Rusya Devlet Başkanı Putin'in olası bir nükleer saldırı için ailesini Sibirya'da bir sığınağa kaçırdığı iddiası ortaya atıldı.
                    ABD, Rusya'nın BM'deki diplomatlarını sınır dışı ediyor.
                    Fransa, ekonomisi çökene kadar Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların süreceğini açıkladı.
                    Bugün itibarıyla 10 bin doları aşan tutarda dövizin Rusya'dan çıkarılması yasak olacak.
                    Ukrayna'dan komşu ülkelere sığınan mülteci sayısı 677 bin kişiye yükseldi.



                    AB'YE ÜYELİK TEPKİSİ
                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin savaş çıktıktan sonra Ukrayna'nın üyeliğini gündeme almasını sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, "AB üyelerine diyorum ki, Türkiye'yi niçin AB'ye almakta hâlâ endişe ediyorsunuz, veya almıyorsunuz? Yoksa, Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?" dedi.

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                    Faturalar düşüyor
                    Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşında gerilim artmaya devam ediyor! Putin ağır yaptırımlara rağmen geri adım atmadı!
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