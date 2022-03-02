Rusya-Ukrayna savaşında gerilim artmaya devam ediyor! Putin ağır yaptırımlara rağmen geri adım atmadı!

Dünya, Rusya- Ukrayna savaşına odaklandı. Rusya'ya karşı birbiri ardına ağır yaptırımlar açıklandı. Moskova ile Kiev'in müzakere görüşmelerinden de bir sonuç çıkmadı. Vladimir Putin, saldırıları hızlandırdı. Hatta "Nükleer silah" için orduya "Hazır olun" çağrısı yaptı. Rusya Kara Birlikleri, Belarus'tan yola çıktı. 101 kilometrelik konvoyla Kiev'in kapısına dayandı. Bu arada Odesa, Harkov, Herson, Mariopol gibi önemli kentlere bomba yağdı. Ama bu kentlere atılan bombaların, savaşta yasaklı olan vakum ve misket bombaları olduğu iddiası ortaya atıldı. En son Harkov belediye ve hükümet binasına gönderilen bombanın, 'vakum' olduğu anlaşıldı. Bir anaokuluna da misket bombasının isabet ettiği açıklandı. Bu iddiaları ortaya atan Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan bombalarla sivilleri hedef aldığını hatırlattı. Harkov Belediye Başkanı İhor Terehov, dün kente düzenlenen roket saldırısında 9 sivilin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. "Yasaklı vakum bombasını kullandılar. Rusya bu konuda ağır bedeller ödemeli" ifadesini kullandı.