Ukrayna Deniz Kuvvetleri duyurdu: Yılan Adası'nda öldüğü sanılan askerler Rusların elinde

Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'nda Rus birliklerinin Ukrayna askerlerine saldırısı sonucu 82 Ukrayna askerinin esir alındığı bildirildi. Açıklamada, "Kardeşlerimizin sağ olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adaya yapılan saldırıyı iki kere püskürttüler ancak cephane yetersizliğinden dolayı savunmaya devam edemediler" denildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rus birliklerinin saldırısında adanın alt yapısının tamamen yok edildiğini de bildirdi.