Ukrayna Deniz Kuvvetleri duyurdu: Yılan Adası'nda öldüğü sanılan askerler Rusların elinde

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 6. gününde devam ederken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden yeni bir açıklama geldi.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından Zmiinyi olarak da bilinen Yılan Adası'nda Rus birliklerinin Ukrayna askerlerine saldırısı sonucu 82 Ukrayna askerinin esir alındığı bildirildi. Açıklamada, "Kardeşlerimizin sağ olduğunu öğrenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adaya yapılan saldırıyı iki kere püskürttüler ancak cephane yetersizliğinden dolayı savunmaya devam edemediler" denildi.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Rus birliklerinin saldırısında adanın alt yapısının tamamen yok edildiğini de bildirdi.
Ukrayna Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada ise, "82 Ukrayna askerinin de sağ olduklarına dair bilgi aldık" denildi.