Son dakika: Rusya'dan, Ukrayna'da bulunan askeri birliğe saldırı: Tam 70 asker öldü

Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Okhtyrka kentindeki askeri birliğin Rus ordusu tarafından vurulduğunu, saldırıda yaklaşık 70 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği duyurdu.
Zhyvytskyi, ekiplerin ve gönüllülerin, askeri birliğin enkazında arama kurtarma çalışmaları yaptığını ifade etti.
Kentte Rus askerlerine ait de çok sayıda ceset bulunduğunu belirten Zhyvytskyi, bu cesetleri topladıklarını ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini kaydetti.
ZELENSKİY, RUSYA İLE MÜZAKERELERDEN İSTEDİKLERİ SONUCUN ÇIKMADIĞINI BİLDİRDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi.
Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek "Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.