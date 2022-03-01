Son dakika: Rusya'dan, Ukrayna'da bulunan askeri birliğe saldırı: Tam 70 asker öldü

Rusların nereye ateş ettiğini bildiğini dile getiren Zelenskiy, "Bu, tüm uluslararası konvansiyonların ihlalidir. Bu suç için kesinlikle bir uluslararası mahkeme kurulacak." dedi.

Füzeler, bombalar ve toplarla donanmış fenalığın derhal durdurulması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın ekonomik olarak yok edilmesini, insanlığın kendini savunmasını bildiğini göstermesini istedi. Zelenskiy, "Rusya tüm sözleşmeleri ihlal etti, kimse bunu asla affetmeyecek." diye konuştu.