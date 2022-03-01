SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum! Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı: Müzakere görüşmeleri bugün

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 7. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.



İki ülke arasında geçtiğimiz gün yapılan 6 saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı.



Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için bugün tekrar bir araya gelecek.







KİEV'DE PATLAMA SESLERİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Halihazırda, başkent Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.

HARKİV VALİLİĞİ HEDEF ALINDI

Rus güçleri bugün, Harkiv'de valilik binasına saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 7 kişinin öldüğü açıklandı.

Şehirde ayrıca, gece saatlerinde de saldırılar düzenlendi; büyük bir patlama yaşandı.