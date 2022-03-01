SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum! Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı: Müzakere görüşmeleri bugün

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 7. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.
İki ülke arasında geçtiğimiz gün yapılan 6 saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı.
Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için bugün tekrar bir araya gelecek.
KİEV'DE PATLAMA SESLERİ
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Halihazırda, başkent Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.
HARKİV VALİLİĞİ HEDEF ALINDI
Rus güçleri bugün, Harkiv'de valilik binasına saldırı düzenlemişti.
Saldırıda 7 kişinin öldüğü açıklandı.
Şehirde ayrıca, gece saatlerinde de saldırılar düzenlendi; büyük bir patlama yaşandı.
'UKRAYNA'DAN ÇEKİLİN TALEBİ'
Ukrayna medyası, Kiev heyetinin müzakerede Kırım ve Donbass dahil tüm Rus güçlerinin ülkeden çekilmesini talep ettiğini belirtti.
Ukrayna heyetini temsilen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise her iki heyetin müzakerelerin ilk turunu gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Ukrayna topraklarında çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması hedefi müzakerelerin ana konusuydu." dedi.
Belarus Dışişleri Bakanı Vlaimir Makey de Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri son derece önemli bulduğunu vurgulayarak, "Heyetlerin kapanış açıklamalarından, temkinli ve iyimserlik uyandıran bazı anlaşmalara varıldığını görebilirsiniz. Bunun Belarus topraklarında gerçekleşmesinden memnunuz çünkü Belarus, tüm krizleri ve sorunları çözmenin yollarını bulmak için her şeyi yapmaya hazır." diye konuştu.
PUTİN SAVAŞIN DURMASI İÇİN ŞARTLARINI İLETTİ
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada Putin'in Macron ile yaptığı görüşmede sorunun çözümüne yönelik 3 şart öne sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Putin, böyle bir çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizm ve Nazizim'den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanması dahil Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı" denildi. Açıklamada, Rus tarafının Ukrayna temsilcileriyle müzakerelere açık olduğu ve bunun istenen sonuçlara yol açmasını beklediği kaydedildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek "Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.
İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
01:00 Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.
AB'DEN RUS MEDYASINA YAPTIRIM
23.40 Avrupa Birliği, Rusya'daki Sputnik ve RT'nin AB üye ülkelerinde yayın yapmasını engelliyor.
23.30 Avrupa Birliği Rusya'ya ait 7 bankayı SWIFT sisteminden çıkardı.
"TÜRKİYE TARAF TUTMAK ZORUNDA DEĞİL"
23.09 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye ilkesel bir tutum sergiliyor. Türkiye taraf tutmak zorunda değil.
23.07 Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7-8 Mart'ta yapılacağını açıkladı.
22.57 ABD'nin, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde çalışan bir Rus diplomatı daha sınır dışı etme kararı aldığı duyuruldu.
"ERDOĞAN, PUTİN VE ZELENSKİY'İ BİR ARAYA GETİRMEK İÇİN ÇABALIYORUZ"
22.48 Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirmek için çabaladıklarını bildirdi.
22.45 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Rusya'dan çekinerek Ukrayna'yı ittifaka kabul etmediğini ifade ederek, buna karşı NATO'nun Ukrayna için ortak güvenlik garantileri üzerinde çalışması gerektiğini açıkladı. Zelenskiy, "Batı, ciddi bir yaptırım paketi uygulasaydı, büyük ihtimalle Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali olmayacaktı." dedi.
22.39 İngiltere, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'na ve fonun CEO'su Kirill Dmitriev'e yaptırım kararı aldı.
22.31 Ukrayna'daki savaş 80'den fazla eğitim kurumu ve hastane hasar gördü.
21.42 Harkov'da şimdiye kadarki en şiddetli patlama meydana geldi