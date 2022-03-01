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    • Dünya
    • 01.03.2022 10:33
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    • 01.03.2022 10:38
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    Rus lider Putin'e yağan eleştirilerin son durağı İran oldu

    Rusya'nın Ukrayna'ya tepki çeken askeri harekatında altıncı güne girildi. Rus lider Putin'e yağan eleştirilerin son durağı İran oldu. İranlı bir gazete haberinde, Putin'in füzeyle birlikte çizilen bir karikatürü yer aldı. Haberde, "Ukrayna'da sivil halk ve ordunun Rus güçlerine karşı sergilediği direnişe" vurgu yapıldı.

    İran’dan Putin’e sert tepki

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu dünyada tepki toplamaya devam ediyor. Tepkilerin bir boyutunu Batı tarafından ekonomiden spora farklı alanlarda uygulanan ağır yaptırımlar oluşturuyor.

    İRAN GAZETESİNDEN PUTİN'E TEPKİ
    Ayrıca Moskova yönetiminin karşı karşıya kaldığı eleştiriler, çeşitli uluslararası gazeteler ve medya kuruluşları tarafından haber ve analizler şeklinde aktarılıyor.

    Bunun son örneği İran basınında görüldü. Bir gazetenin haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir füzeyle birlikte karikatürize edilmiş fotoğrafına yer verildi.

    "UKRAYNA, RUS GÜÇLERİNE DİRENİYOR"
    Haberde, "Ukrayna'da sivil halk ve ordunun Rus güçlerine karşı sergilediği direnişe" vurgu yapıldı. İran ile Rusya arasındaki yakın ilişkiler ortadayken, Rusya liderinin bu şekilde tepkilerin odağına oturtulması dikkat çekti.

    TAHRAN'DA KİEV'E DESTEK GÖSTERİSİ
    Öte yandan geçtiğimiz günlerde İran'ın başkenti Tahran'daki Ukrayna Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık grup, Rusya'nın saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna'ya destek vermişti.

    Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, saldırılara "derhal" son verilmesi istenmişti.

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