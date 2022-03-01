Putin'in Zelenski’yi yok etmek için 400 kişilik suikast ekibinin Kiev'de olduğu iddiası sokakta ajan avını başlattı

Rusya-Ukrayna savaşı, hız kazandı! Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv şehrine dün bomba yağdı. Bu arada The Times'taki bir iddia, dünyada şok etkisi yarattı. Buna göre Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için 400'den fazla paralı Rus askerini Afrika'dan Kiev'e kaydırdı. 'Wagner Grubu' olarak bilinen özel suikastçıların, Putin'in emriyle Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddiası ortaya atıldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal, 6. gününe girdi. Taraflar arasında sıcak çatışmalar sürerken, gözler dün Belarus'un Gomel şehrinde yapılan müzakerelere çevrildi. Ukrayna ve Rus heyeti, öğlen saatlerinde bir araya geldi. Görüşmelere Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Rusya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Vladimir Medinsky de katıldı. 6 saat süren toplantıda sonuç çıkmadı. Heyetlerin önümüzdeki günlerde ateşkes için ikinci kez görüşeceği açıklandı.
'Putin'in şefi' olarak adlandırılan oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen ve 5 hafta önce Ukrayna'ya girdiği belirtilen kiralık ordu, hücre evlerinde pusuya yattı. Özel eğitimli suikast ekibi, Zelenski, kabine üyeleri, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir de dahil olmak üzere kilit isimleri öldürmek fırsat kollamaya başladı. Ancak ajanlar ve ölüm ekibi, Kiev'de ilan edilen 36 saatlik sert sokağa çıkma yasağı nedeniyle başarılı olamadı. Ukrayna güvenlik güçleri, bu istihbaratı alınca sokağa çıkan herkesi 'düşman' ilan edip gözaltına aldı. Her köşe başında, araçlarda, hatta ambulanslarda bile ajan avı başladı. Çok sayıda şüpheli yakalandı.