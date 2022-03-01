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    Putin'in Zelenski’yi yok etmek için 400 kişilik suikast ekibinin Kiev'de olduğu iddiası sokakta ajan avını başlattı

    Zelenski’yi yok etmek için 400 kişilik suikast ekibinin Kiev’de olduğu iddiası ortaya atıldı. Ukrayna güvenlik güçleri, sokak sokak ajan avına başladı!

    Ajan war!

    Rusya-Ukrayna savaşı, hız kazandı! Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv şehrine dün bomba yağdı. Bu arada The Times'taki bir iddia, dünyada şok etkisi yarattı. Buna göre Kremlin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için 400'den fazla paralı Rus askerini Afrika'dan Kiev'e kaydırdı. 'Wagner Grubu' olarak bilinen özel suikastçıların, Putin'in emriyle Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddiası ortaya atıldı.



    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal, 6. gününe girdi. Taraflar arasında sıcak çatışmalar sürerken, gözler dün Belarus'un Gomel şehrinde yapılan müzakerelere çevrildi. Ukrayna ve Rus heyeti, öğlen saatlerinde bir araya geldi. Görüşmelere Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Rusya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Vladimir Medinsky de katıldı. 6 saat süren toplantıda sonuç çıkmadı. Heyetlerin önümüzdeki günlerde ateşkes için ikinci kez görüşeceği açıklandı.



    'Putin'in şefi' olarak adlandırılan oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen ve 5 hafta önce Ukrayna'ya girdiği belirtilen kiralık ordu, hücre evlerinde pusuya yattı. Özel eğitimli suikast ekibi, Zelenski, kabine üyeleri, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir de dahil olmak üzere kilit isimleri öldürmek fırsat kollamaya başladı. Ancak ajanlar ve ölüm ekibi, Kiev'de ilan edilen 36 saatlik sert sokağa çıkma yasağı nedeniyle başarılı olamadı. Ukrayna güvenlik güçleri, bu istihbaratı alınca sokağa çıkan herkesi 'düşman' ilan edip gözaltına aldı. Her köşe başında, araçlarda, hatta ambulanslarda bile ajan avı başladı. Çok sayıda şüpheli yakalandı.



        SOKAKLARDA ÖLÜM TİMİ AVI
        Wagner Grup denilen suikast timi, Kiev'de bir evde pusuya yattı! Putin'in emrini beklemeye başladı. Ekibi Putin'in yakın arkadaşı Yevgeny Prigozhin'in finanse ettiği iddiası ortaya atıldı.



        Ukrayna askerleri, dün başkent Kiev'de kuş uçurtmadı. Şüphelendikleri araçları tek tek aradı. Putin'in ajanlarını yakaladı.



        Putin, Zelenski'yi öldürmek için Kiev'e suikast timini yolladı. Kente sızmaya çalışan özel eğitimli askerlerin daha önce Libya ve Suriye'deki operasyonlara katılmıştı.



            GOMEL ZİRVESİ
            Dünya, gözünü Gomel'e çevirdi! Rus ve Ukrayna heyeti, dün müzakere için bir araya geldi. 6 saat süren görüşmede ikinci tura karar verildi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal, 6. gününe girdi. Taraflar arasında sıcak çatışmalar sürerken, gözler dün Belarus'un Gomel şehrinde yapılan müzakerelere çevrildi. Ukrayna ve Rus heyeti, öğlen saatlerinde bir araya geldi. Görüşmelere Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Rusya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Vladimir Medinsky de katıldı. 6 saat süren toplantıda sonuç çıkmadı. Heyetlerin önümüzdeki günlerde ateşkes için ikinci kez görüşeceği açıklandı.



            RAFLAR BOMBOŞ
            Kiev halkı, dün sığınaklardan çıkap ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere gitti. Ancak ekmekten makarnaya tüm rafların boş olması dikkat çekti.



            SAVAŞIN ÇOCUKLARI
            Savaştan en çok çocuklar etkilendi. Rusya'nın saldırıları sonucu 16'sı çocuk 352 kişi hayatını kaybetti. Ukraynalı yetkililer ayrıca 116'sı çocuk bin 684 kişinin yaralandığını söyledi. Dün, Kiev'deki Okhmadet Çocuk Hastanesi'nde kanser tedavisi gören çocuklar sığınaklara indirildi. Tedavilerine bodrum katta devam edildi.



                Ukrayna, 18-60 yaş arası erkekleri askere çağırdı. Ailesini sınıra kadar bırakan Ukraynalı erkekler, çocuklarıyla vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı.



                SESİMİZİ DUYUN
                Kanser tedavisi gören Ukraynalı çocuklar, "Savaşı durdur" yazılı kağıtlarla dünyaya seslerini duyurmaya çalıştı.



                KAÇIŞ SÜRÜYOR
                Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan kaçarak AB ülkelerine gidenlerin sayısı 300 bini aştı.



                    NOTLAR... NOTLAR...
                    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için resmi başvuruyu imzaladı.
                    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, olağanüstü toplandı. Genel Sekreter Antonio Guterres, "Bu şiddet kabul edilemez. Artık yeter" dedi.
                    Rusvatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve ülke dışındaki hesaplarına döviz yatırmaları yasaklandı.
                    ABD, ülkedeki Rus misyonlarında görevli 12 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Ülkeyi terk etmelerini istedi.
                    Ukrayna Kabinesi, savaşa katılan askerlere ayda 3 bin 326 dolar ödenmesine karar verdi.



                    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal, dünyayı ayağa kaldırdı. Berlin'den Madrid'e New York'tan Paris'e kadar pek çok şehirin ünlü meydanları, Ukrayna bayraklarının rengine boyandı. Putin'e "Geri çekil" sloganları atıldı. Prostestolara katılanlar, gözyaşlarını tutamadı.



                    DÜNYA KADAR YARDIM
                    ABD: 350 milyon dolarlık silah desteği gönderecek.
                    İsveç: 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek ve kask yollayacak.
                    Almanya: 5 bin miğfer, bin tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderecek.
                    Hollanda: 3 bin miğfer, 2 bin çelik yelek, 5 silah tespit radarı ve 100 keskin nişancı tüfeği yardımı yapacak.
                    Belçika: 5 bin silah, 200 tanksavar gönderecek.

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                    Haberler Dünya Putin'in Zelenski’yi yok etmek için 400 kişilik suikast ekibinin Kiev'de olduğu iddiası sokakta ajan avını başlattı
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