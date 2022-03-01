Putin'in Zelenski’yi yok etmek için 400 kişilik suikast ekibinin Kiev'de olduğu iddiası sokakta ajan avını başlattı





'Putin'in şefi' olarak adlandırılan oligark Yevgeny Prigozhin tarafından yönetilen ve 5 hafta önce Ukrayna'ya girdiği belirtilen kiralık ordu, hücre evlerinde pusuya yattı. Özel eğitimli suikast ekibi, Zelenski, kabine üyeleri, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ve kardeşi Wladimir de dahil olmak üzere kilit isimleri öldürmek fırsat kollamaya başladı. Ancak ajanlar ve ölüm ekibi, Kiev'de ilan edilen 36 saatlik sert sokağa çıkma yasağı nedeniyle başarılı olamadı. Ukrayna güvenlik güçleri, bu istihbaratı alınca sokağa çıkan herkesi 'düşman' ilan edip gözaltına aldı. Her köşe başında, araçlarda, hatta ambulanslarda bile ajan avı başladı. Çok sayıda şüpheli yakalandı.