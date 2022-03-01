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    • Dünya
    • 01.03.2022 10:08
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    • 01.03.2022 10:08
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    İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

    İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde yaşamını yitirenlerin, Abdullah el-Hasri (22) ile Şadi Necm (18) olduğu ifade edildi.

    AA
    İsrail güçleri, Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü

    İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kentteki Cenin Mülteci Kampı'na baskın yapan İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında gerginlik yaşandı. Askerler, Filistinli İmad Ebu el-Hica'yı, evine düzenlediği baskının ardından gözaltına aldı.

    Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise çıkan olaylar sırasında İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde yaşamını yitirenlerin, Abdullah el-Hasri (22) ile Şadi Necm (18) olduğu ifade edildi.

    Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr de "Filistin'in Sesi" radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye getirildiğini, bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.


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