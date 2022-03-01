İngiltere Başbakanı Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya, Ukrayna savaşı açıklaması

Rusya Ukrayna savaşının altıncı gününde şiddetli çatışmalar yaşanırken, İngiltere ve NATO kanadından flaş açıklamalar geldi.

İngiltere Başbakanı Johnson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Estonya'da önemli açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'daki savaşı durdurmasını ve askerlerini çekmesini istedi.

Stoltenberg, Estonya'daki Tapa Askeri Üssünü İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile ziyaretinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığını son haftalarda güçlendirdiğini hatırlatan Stoltenberg, ittifak anlaşmasının 5. maddesine bağlılıklarının sarsılmaz olduğunu vurguladı

Stoltenberg, NATO topraklarının her santimetrekaresini savunacaklarını ve koruyacaklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Rusya ile çatışma arayışında değiliz. Devlet Başkanı Putin'e mesajımız şudur; savaşı durdur, tüm kuvvetlerini Ukrayna'dan çek ve iyi niyetle diplomatik çabalara katıl. Dünya barış çağrısında Ukrayna'nın yanındadır."

NATO EN KORUNMASIZ BÖLGEDE HAZIRLIKLI OLMALI

Estonya Başbakanı Kallas da NATO müttefiklerinin Rusya'nın saldırganlığı karşısında başından beri birlik içinde olduğunu vurguladı.

NATO'nun daha ileri bir savunma stratejisine ihtiyacı olduğunu savunan Kallas, "NATO, ittifakın en korumasız bölgesi olan Baltık ülkelerini savunmaya hazırlıklı olmalıdır." dedi.

Kallas, Baltık ülkelerinde NATO'nun hava ve karada kalıcı şekilde varlığını artırmasını, savunma planlarını üst seviyeye çıkarmasını talep etti.

Kallas, "Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir. Sınırlarımızda doğrudan bir askeri tehdit olmasa da NATO adım atmalı ve yeni güvenlik durumuna kendini adapte etmelidir. İleri mevcudiyetten ileri savunmaya, hava polisliğinden hava devriyesinden hava savunmasına geçmeliyiz." diye konuştu.

Daha önce bir kez özgürlüklerini kaybettiklerini belirten Kallas, "Özgürlüğümüzü ikinci kez kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

PUTİN FECİ BİR YANLIŞ HESAPLAMA YAPTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunun altını çizerek, NATO üyelerinin Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi planı olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve İngiltere Başbakanı Johnson, Estonya'daki Tapa Askeri Üssünde ortak basın toplantısı düzenledi.

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırısının "feci bir yanlış hesaplama" olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun sorumluluğunun, Ukrayna'ya elinden geldiği kadar yardım etmek olduğunun altını çizdi.

NATO'nun her zaman "barış ve istikrar"dan yana olduğunu belirten Johnson, bunun önemli olduğunu çünkü dünyanın "daha tehlikeli ve çekişmeli" bir yer haline geldiğini kaydetti.

"UKRAYNA'DA RUS GÜÇLERİYLE SAVAŞMAYACAĞIZ"

Johnson, Rusya-Ukrayna savaşının ardından son zamanlarda alınan önlemlerin, "savunma önlemleri" olduğuna dikkati çekti.

"Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacağız " diyen Johnson, takviye güçlerin, NATO üyelerinin sınırları içinde olduğunu ve bunun kesinlikle yapılacak doğru şey olduğunu söyledi.

UKRAYNA'DA UÇUŞA YASAK BÖLGE İLAN EDİLMESİ YOK

Johnson, NATO'nun, Rusya-Ukrayna savaşına hangi koşullar altında doğrudan müdahil olabileceği sorusuna ilişkin, İngiltere'de uluslararası çatışmalar ve bunların nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda yasalar olduğu yanıtı verdi.

Başbakan Johnson, "NATO bir savunma ittifakıdır. Herhangi bir NATO üyesinin Rusya'yla bir çatışmaya girmesi, hiçbir üyenin düşünmediği büyük bir adımdır. NATO üyelerinin gündeminde, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi yok." ifadelerini kullandı.