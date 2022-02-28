Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya ile müzakerede istediğimiz sonucu alamadık





Harkiv'e yönelik bombardımanın ardından Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için uçuşa yasak bölgeyi düşünmenin zamanı geldi.

(Rusya ile müzakereye ilişkin) şu ana kadar istediğimiz sonucu alamadık. Ukrayna heyeti döndüğünde ikinci aşamaya nasıl geçeceğimize karar vereceğiz.

Rusya 5 günde 56 roket saldırısı düzenledi, 113 seyir füzesi gönderdi

Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK daimi üyesi olmaması gerekir.