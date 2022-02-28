Rusya'nın askeri hareket yaptığı Ukrayna'dan yeni hamle! Silah bırakan Rus askerine 5 milyon ruble verilecek

- Dünya
- 01.03.2022 00:25
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- 01.03.2022 00:35
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyette, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ve Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov yer aldı.
RUS ASKERİ BİRLİKLERİNİN HAVA VE KARA TAARRUZUNU SÜRDÜRÜYOR
Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğü bildirildi.
UKRAYNA'DAN YENİ HAMLE
Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahını bırakırsan size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek" dedi.