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    • Dünya
    • 01.03.2022 00:25
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    • 01.03.2022 00:35
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    Rusya'nın askeri hareket yaptığı Ukrayna'dan yeni hamle! Silah bırakan Rus askerine 5 milyon ruble verilecek

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yürüttüğü askeri operasyonlarda altıncı gün de geride kalırken her geçen gün iki ülkeden de çeşitli adımlar geliyor. Bu kapsamda Ukrayna, silah bırakan Rus askerine 5 milyon ruble verecek.

    Ukrayna’dan silah bırakana para verecek

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü askeri operasyonlarda yeni haberler ve çatışma görüntüleri gelmeye devam ediyor.

    Dün gece saatlerinde Rusya'ya ait 5 kilometrelik askeri konvoy Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlerken uydudan görüntülendi.

    Rusya Ukrayna savaşında 6. güne girilirken gece saatlerinde birçok bölgeden patlama sesleri geldi.

        GÜN İÇERİSİNDE MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ YAPILDI
        Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus'un Ukrayna sınırındaki Gomel bölgesinde bir araya geldi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyette, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ve Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov yer aldı.

        RUS ASKERİ BİRLİKLERİNİN HAVA VE KARA TAARRUZUNU SÜRDÜRÜYOR
        Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğü bildirildi.

            UKRAYNA'DAN YENİ HAMLE
            Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahını bırakırsan size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek" dedi.
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            Ukrayna’dan silah bırakana para verecek
            Haberler Dünya Rusya'nın askeri hareket yaptığı Ukrayna'dan yeni hamle! Silah bırakan Rus askerine 5 milyon ruble verilecek
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