Rusya'nın askeri hareket yaptığı Ukrayna'dan yeni hamle! Silah bırakan Rus askerine 5 milyon ruble verilecek

UKRAYNA'DAN YENİ HAMLE

Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahını bırakırsan size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek" dedi.