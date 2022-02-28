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    • Dünya
    • 28.02.2022 23:26
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    • 28.02.2022 23:47
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    Putin Ukrayna'daki savaşı durdurmak için şartlarını sıraladı: "Kırım, tarafsız statü ve meşru çıkarlar..."

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Putin, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durması için şartlarını söyledi. Konuya ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, böyle bir çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizm ve Nazizim’den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanması dahil Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı" ifadelerine yer verildi.

    Putin’den savaşı durdurmak için şartlarını sıraladı

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için şartlarını sıraladı.



    Konuya ilişkin Kremlin Sarayı'ndan bir açıklama yapıldı.

    PUTİN'İN ŞARTLARI
    Putin'in görüşmede sorunun çözümüne yönelik şartları sıraladığı belirtilen açıklamada, "Putin, böyle bir çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizm ve Nazizim'den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanması dahil Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı." ifadeleri kullanıldı.



    MÜZAKERELER...
    Açıklamada, Rus tarafının Ukrayna temsilcileriyle müzakerelere açık olduğu ve bunun istenen sonuçlara yol açmasını beklediği kaydedildi.



        Putin'in Macron'a Rus Silahlı Kuvvetlerinin sivilleri tehdit etmemesine ve askeri olmayan yerlere özellikle dikkat ettiklerini vurguladığı açıklamada, tehdidin "sivil nüfusu canlı kalkan olarak kullanan, yerleşim bölgelerine kasıtlı olarak saldırı silah sistemleri yerleştiren ve Donbas'ı yoğun şekilde bombalayan Ukraynalı milliyetçilerden geldiğini" söylediği aktarıldı.
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