Putin Ukrayna'daki savaşı durdurmak için şartlarını sıraladı: "Kırım, tarafsız statü ve meşru çıkarlar..."





Konuya ilişkin Kremlin Sarayı'ndan bir açıklama yapıldı.



PUTİN'İN ŞARTLARI

Putin'in görüşmede sorunun çözümüne yönelik şartları sıraladığı belirtilen açıklamada, "Putin, böyle bir çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizm ve Nazizim'den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanması dahil Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı." ifadeleri kullanıldı.