Putin Ukrayna'daki savaşı durdurmak için şartlarını sıraladı: "Kırım, tarafsız statü ve meşru çıkarlar..."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için şartlarını sıraladı.
Konuya ilişkin Kremlin Sarayı'ndan bir açıklama yapıldı.
PUTİN'İN ŞARTLARI
Putin'in görüşmede sorunun çözümüne yönelik şartları sıraladığı belirtilen açıklamada, "Putin, böyle bir çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizm ve Nazizim'den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanması dahil Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı." ifadeleri kullanıldı.
MÜZAKERELER...
Açıklamada, Rus tarafının Ukrayna temsilcileriyle müzakerelere açık olduğu ve bunun istenen sonuçlara yol açmasını beklediği kaydedildi.