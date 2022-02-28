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    • Dünya
    • 28.02.2022 08:41
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    • 28.02.2022 08:42
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    Japon milyarderden Ukrayna'ya dev yardım

    Son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından dünyada Zelenskiy ve Ukrayna'ya destek sürüyor. Japon e-ticaret devi Rakuten'in üst yöneticisi Mikitani Hiroşi, Ukrayna'ya 1 milyar yen (8,7 milyon euro) yardım yapma kararı aldı.

    Japon milyarderden Ukrayna’ya dev yardım

    Japonya'da e-ticaret devi Rakuten Üst Yöneticisi (CEO) milyarder Mikitani Hiroşi, Ukrayna hükümetine acil yardım olarak 1 milyar yen (8,7 milyon dolar) bağışlayacağını açıkladı.

    Sosyal medya hesabı Twitter'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yazdığı mektubunda Mikitani, Rusya'nın askeri müdahalesinden "oldukça sarsıldığını" kaydetti

    "Düşüncelerim sizle ve Ukrayna halkıyla beraber" diyen Japon CEO, "Ukrayna halkı adına cesur direnişinizi gördüğümde, Ukrayna için bir şeyler yapabileceğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.

    "Rusya ve Ukrayna'nın bu sorunu barışçıl yöntemle çözmesini ve Ukrayna halkının bir an önce barışa kavuşmasını ümit ediyorum" diyen Mikitani, ailesine danıştıktan sonra yardım kararı aldığını söyledi.

    Japon milyarder, Rusya'nın askeri müdahalesinden etkilenen mağdur halka acil yardım kapsamında Ukrayna hükümetine 1 milyar yen (8,7 milyon dolar) bağışlayacağını bildirdi.

    Mektubunda Mikitani, üç yıl önceki Ukrayna'nın başkenti Kiev ziyaretini anımsatarak "kentin güzelliğinden" ve Devlet Başkanı Zelenskiy'in "dijital teknolojilere yönelik bilgisinden" etkilendiğini de aktardı.

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    Haberler Dünya Japon milyarderden Ukrayna'ya dev yardım
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