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    • Dünya
    • 28.02.2022 13:09
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    • 28.02.2022 13:21
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    Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı

    Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “24 Şubat akşamı çocuklarıma Kiev’i terk ettim. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” dedi.

    Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, "Rusya'dan gelen işgalcilerin Ukrayna'ya saldırısı üzerinden 5 gün geçti. 24'ünde, gece, çocuklarla Kiev'den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik. 4 saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. 'Neden?' diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız" dedi.



    "İŞTE KURTARDIĞIMIZ YER BURASI DİYEBİLECEK MİSİNİZ?"
    Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, "En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör. Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde 'İşte burayı kurtardık' mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

    JAMALA'NIN EUROVISION ZAFERİ UNUTULMADI

    Yarışmayı 2016 yılında, Kırım Türkleri'ne yapılan etnik temizliği anlatan Ukrayna'nın '1944' isimli parçası kazandı. Jamala (Cemile) adını kullanan, asıl adı Susan Cemiloğlu olan 32 yaşındaki caz şarkıcısı tüm ülkelerden en çok puanı toplayarak yarışmayı birinci tamamlandı. Şarkı 534 puan aldı.

        16 bin kişilik Globen Arena'da gerçekleştirilen, "Avrupa'daki göçmen krizi" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti. Programın sunuculuğunu 2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsveç temsilcisi Mans Zelmerlöw ve Petra Mede üstlendi.

        Yarışmanın finalinde Ukrayna'yı temsil eden, Jamala'nın, büyükannesi ile Kırım Tatarlarının yaşadığı trajediyi anlatan, Türkçe nakaratında "Yaşlığıma toyalmadım, Men bu yerde yaşalmadım" sözlerinin yer aldığı "1944" adlı şarkısı, 534 puanla birinci seçildi.
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