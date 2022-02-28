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    • 01.03.2022 13:49
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | NATO'dan tarihi açıklama: Taraf olmayacağız asker göndermeyeceğiz!

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 6. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ederken iki ülke arasında dün yapılan 6 saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu "Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek." şeklinde konuşurken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov "Batılı ülkelerin, NATO üyesi olmayan eski SSCB ülkelerinde askeri tesislerin oluşturulmasından vazgeçmesi gerekiyor" dedi. BM, Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri.

    takvim.com.tr
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    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 6. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ederken iki ülke arasında dün yapılan 6 saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı. Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.

    'UKRAYNA'DAN ÇEKİLİN TALEBİ'
    Ukrayna medyası, Kiev heyetinin müzakerede Kırım ve Donbass dahil tüm Rus güçlerinin ülkeden çekilmesini talep ettiğini belirtti.

    Ukrayna heyetini temsilen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise her iki heyetin müzakerelerin ilk turunu gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Ukrayna topraklarında çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması hedefi müzakerelerin ana konusuydu." dedi.

    Belarus Dışişleri Bakanı Vlaimir Makey de Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri son derece önemli bulduğunu vurgulayarak, "Heyetlerin kapanış açıklamalarından, temkinli ve iyimserlik uyandıran bazı anlaşmalara varıldığını görebilirsiniz. Bunun Belarus topraklarında gerçekleşmesinden memnunuz çünkü Belarus, tüm krizleri ve sorunları çözmenin yollarını bulmak için her şeyi yapmaya hazır." diye konuştu.

    PUTİN SAVAŞIN DURMASI İÇİN ŞARTLARINI İLETTİ
    Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada Putin'in Macron ile yaptığı görüşmede sorunun çözümüne yönelik 3 şart öne sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Putin, böyle bir çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizm ve Nazizim'den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanması dahil Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı" denildi. Açıklamada, Rus tarafının Ukrayna temsilcileriyle müzakerelere açık olduğu ve bunun istenen sonuçlara yol açmasını beklediği kaydedildi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek "Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

    İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER


    13.36: Zelenskiy: Harkiv'e saldırılar, Rusya tarafından yapılan devlet terörizmidir.

    13.35: Kremlin Sarayından yapılan açıklamada "Misket ya da vakum bombası kullandığımız iddiaları yalan. Putin şu aşamada Zelenskiy ile görüşme planlamıyor. Savaş suçu iddialarını reddediyoruz" denildi.

    13.32: Fransa'nın, bölgedeki NATO varlığını güçlendirmek üzere sevk ettiği 250 askerin Romanya'ya vardığı bildirildi.

    13.28: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.



    Polonya'daki NATO Üssü'nde Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar;

    Putin barışı yok etti, Belarus işgale yardım etti, NATO Ukrayna'nın yanındadır. Geçtiğimiz hafta içerisinde biz ittifakımızın doğu kısmındaki mevcudiyetimizi güçlendirdik. Fransız birlikleri Romanya'dan da geliyorlar.

    Bizim savunma yönündeki taahhütlerimiz tartışılmazdır, NATO topraklarını savunmaya devam edeceğiz. Rusya ile çatışma niyetimiz yok, iyi niyetli diplomatik yollara başvurmalıdır. Tüm dünya barış için Ukrayna'nın yanındadır. Polonya'nın ittifakımıza verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ederim.


    UKRAYNA'DA 13'Ü ÇOCUK EN AZ 136 SİVİLİN YAŞAMINI YİTİRDİ

    13.21: BM, Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi. BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.


    13:12: Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek."

    13.09: Macaristan, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği adaylığını destekleyeceğini açıkladı

    12. 40: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin topraklarında ABD'nin nükleer silahlarının bulunmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu vurguladı, bu silahların ABD'ye dönmesinin zamanının çoktan geldiğinin altını çizdi.

    'HEDEFE ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ'
    Silahsızlanma konusundaki bir konferansta konuşan Lavrov, "Ukrayna hala nükleer tehlikeye sahip. Bu tehlikeye cevap vermemezlik edemeyiz. Rusya hedefine ulaşana kadar devam edecek. Hedefimizi gerçekleştirene kadar operasyona devam edeceğiz. Batı eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli. ABD nükleer silah sözleşmesi şartlarına uymalı. ABD nükleer silahının Avrupa'da olmasını kabul edemeyiz. Stratejik iktidar konusunda ABD ile ortak çalışmaya hazırız." dedi.

    12.14 Kiev yakınlarında 2 Rus helikopteri düşürüldü.



    12.00: Zelenskiy: Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı.



        11.56: Rusya Herson kentini kuşattı. Belediye Başkanı açıkladı: Ruslar şehir çıkışan kontrol noktaları kurdu.

        11.40: Ukrayna'nın Harkov kenti yoğun bombardıman altında. Bölgede çok sayıda patlama sesleri duyuluyor. Ölü ve yaralıların da olduğu belirtiliyor.

        11.39: Belarus, Rus kuvvetlerinin arkadan vurulmasını önlemek için hava savunma sistemlerini alarma geçirdiğini açıkladı

        11.36: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni açıklamalarda bulundu. "Roketler, bombalar durdurulsun" diyen Zelenskiy, "Rusya'yı ekonomik olarak yok edin" çağrısı yaptı.

        Zelenskiy, ayrıca Twitter'dan yaptığı bir başka açıklamada, destekleri için İngiltere Kraliyet Ailesi'ne de teşekkür etti.

        11.24: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak: Rusya siviller arasında can kaybı ve panik yaratmak için kent merkezlerini aktif olarak bombalıyor.

        11.21: Fransa Maliye Bakanlığı: AB, Rusya'ya karşı topyekûn bir ekonomik ve mali savaş yürütecek

        11.17: Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, "Belarus, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına katılmayı planlamıyor" dedi.

        10.49: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini duyurdu.

        Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.

        Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

        Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

        10.08: Rusya, Rus uçaklarına kısıtlama getiren İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı.

        09.56: AB temsilcisi Borrell: AB, Rus birliklerine ilişkin uzay istihbarat verilerini Ukrayna'ya gönderecek.



        09.04: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Blinken'ın Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdürmekte kararlı olduklarını yinelediğini bildirdi.

        Kuleba, sosyal medya hesabından açıklamasında, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

        Görüşmede, ülkesinin barış arzusunu belirten Kuleba, "Ancak Rusya'nın saldırıları altında olduğumuz sürece daha fazla silah ve yaptırımlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

        Blinken'ın, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteği sürdüreceğini belirttiğini vurgulayan Kuleba, mevkidaşının yaptırımlar ve silah konusunda güvence verdiğini kaydetti.

        09.02: Ukrayna'nın güneyindeki Herkov şehrinin belediye başkanı, Rus güçlerinin şehrin çevresinde bulunduğunu açıkladı. Kent sakinlerine de seslenerek sakin kalmalarını, sokağa çıkma yasağı sırasında dışarı çıkmamalarını söyledi.

        09.01: Rusya Ukrayna'nın Harkov şehrinde bölge yönetim binasını bombaladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.



        1'İ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI
        Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı. Ukrayna Acil Durum yetkilileri açıklama yaparak ölü sayısının tespit edilmeye çalışıldığını ve şimdilik 1'i çocuk 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

        Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada "Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü" ifadeleri kullanıldı.

        UKRAYNA: 5 RUS UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

        08.48: Ukrayna'dan gelen açıklamada 28 Şubat'ta 5 Rus uçağının düşürüldüğü aktarıldı.

        08.32: Ukrayna'nın Sumi eyaleti Okhtyrka kentindeki askeri birliğe, Rus ordusunca yapılan füze saldırısında yaklaşık 70 askerin hayatını kaybetti.

        Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Okhtyrka kentindeki askeri birliğin Rus ordusu tarafından vurulduğunu, saldırıda yaklaşık 70 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği duyurdu.

        Zhyvytskyi, ekiplerin ve gönüllülerin, askeri birliğin enkazında arama kurtarma çalışmaları yaptığını ifade etti.

        Kentte Rus askerlerine ait de çok sayıda ceset bulunduğunu belirten Zhyvytskyi, bu cesetleri topladıklarını ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini kaydetti.

        08.30: Ukrayna Devlet Özel İletişim Servisi: Rus güçleri Herson kentine saldırıyor. Şehir dışında çok sayıda kontrol noktası oluşturuldu.

        08.10: Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle alarma geçen NATO, doğu kanadındaki ülkelere asker konuşlandırıyor. Fransız ordusuna ait C-130 askeri uçağı Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Constanta'ya ulaştı.

        Fransa Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Constanta'daki NATO üssüne gelen Fransız askerler ve cephanelikler görüldü.

        07.01: ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunun, 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı.

            Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntüleri, medyaya sızmaya devam ediyor.

            Daha önce Rus konvoyunun uzunluğunun 17 mil (27 km) olduğunu açıklayan Maxar Technologies şirketi, Kiev yakınlarına ulaşan Rus askeri konvoyunun aslında daha uzun olduğunu bildirdi.

            Şirket zırhlı araçlar, tanklar, çekili toplar ve diğer askeri araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 40 milden (64 km) uzun olduğunu açıkladı.

            Gün içerisinde elde ettiği yeni görüntüleri servis eden şirket, konvoyun Kiev'e 27 mil (43 km) mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna'nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığını kaydetti.

                Şirket, Ivankiv'in kuzey ve kuzeybatısında, konvoyun seyahat ettiği yolların yakınında çok sayıda ev ve yapıdan dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü ancak buna neden olan şeyin belli olmadığını ifade etti.

                Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, altıncı gününde devam ediyor.

                Henüz bir kent merkezini ele geçirmeyen ve Kiev'i işgal etme yolunda olan Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunun gösterdiği büyük dirençle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.


                04.45: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.



                04.23 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdikleri askeri operasyonlar sırasında Rusya'nın havadan yaptığı helikopter saldırılarının görüntülerini yayınladı.

                02.57: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.

                Kararda, "1 Mart'tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir." ifadesi yer aldı.

                Kararın, Rus vatandaşları için geçerli olmadığı bildirildi.

                    27 Şubat'ta Zelenskiy tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

                    Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

                    İlgililerin, ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.


                    01.15 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden bugün ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerekçesiz saldırısını görüştü." ifadesi kullanıldı.

                    00.30: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.

                    00.05: Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna'ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.

                    23.30 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Nükleer savaşın bir seçenek olmadığını belirterek, "Putin gerilimi azaltmalı" dedi.

                    23.03: Avrupa Birliği, aralarında tanınmış oligarklar, gazeteciler, hükümet ve ordu yetkililerinin bulunduğu 26 Rus vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

                    22.50: Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya'nın BM misyonundaki 12 temsilcinin ABD'den sınır dışı edildiğini açıkladı.
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                        Haberler Dünya Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | NATO'dan tarihi açıklama: Taraf olmayacağız asker göndermeyeceğiz!
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