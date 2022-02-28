Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | NATO'dan tarihi açıklama: Taraf olmayacağız asker göndermeyeceğiz!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek "Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER



13.36: Zelenskiy: Harkiv'e saldırılar, Rusya tarafından yapılan devlet terörizmidir.



13.35: Kremlin Sarayından yapılan açıklamada "Misket ya da vakum bombası kullandığımız iddiaları yalan. Putin şu aşamada Zelenskiy ile görüşme planlamıyor. Savaş suçu iddialarını reddediyoruz" denildi.



13.32: Fransa'nın, bölgedeki NATO varlığını güçlendirmek üzere sevk ettiği 250 askerin Romanya'ya vardığı bildirildi.



13.28: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.





Polonya'daki NATO Üssü'nde Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Putin barışı yok etti, Belarus işgale yardım etti, NATO Ukrayna'nın yanındadır. Geçtiğimiz hafta içerisinde biz ittifakımızın doğu kısmındaki mevcudiyetimizi güçlendirdik. Fransız birlikleri Romanya'dan da geliyorlar.

Bizim savunma yönündeki taahhütlerimiz tartışılmazdır, NATO topraklarını savunmaya devam edeceğiz. Rusya ile çatışma niyetimiz yok, iyi niyetli diplomatik yollara başvurmalıdır. Tüm dünya barış için Ukrayna'nın yanındadır. Polonya'nın ittifakımıza verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ederim.



UKRAYNA'DA 13'Ü ÇOCUK EN AZ 136 SİVİLİN YAŞAMINI YİTİRDİ



13.21: BM, Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi. BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.





13:12: Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek."



13.09: Macaristan, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği adaylığını destekleyeceğini açıkladı



12. 40: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, bazı Avrupa ülkelerinin topraklarında ABD'nin nükleer silahlarının bulunmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu vurguladı, bu silahların ABD'ye dönmesinin zamanının çoktan geldiğinin altını çizdi.

'HEDEFE ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ'

Silahsızlanma konusundaki bir konferansta konuşan Lavrov, "Ukrayna hala nükleer tehlikeye sahip. Bu tehlikeye cevap vermemezlik edemeyiz. Rusya hedefine ulaşana kadar devam edecek. Hedefimizi gerçekleştirene kadar operasyona devam edeceğiz. Batı eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli. ABD nükleer silah sözleşmesi şartlarına uymalı. ABD nükleer silahının Avrupa'da olmasını kabul edemeyiz. Stratejik iktidar konusunda ABD ile ortak çalışmaya hazırız." dedi.



12.14 Kiev yakınlarında 2 Rus helikopteri düşürüldü.





12.00: Zelenskiy: Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı.