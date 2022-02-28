Birleşmiş Milletler’e üye 11 ülke Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı





Açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yıl şimdiye kadar 10'uncu balistik füze denemesi yaptığı kaydedilerek, bu denemelerin her birinin birden fazla Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğinin altı çizildi.

"Ciddi ve sürdürülebilir bir diplomasi arayışına bağlıyız ve Pyongyang'ı ABD ve diğerlerinden gelen taleplere olumlu yanıt vermeye çağırıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Kuzey Kore'ye bölgesel gerilimleri azaltma ve uluslararası barış ve güvenliği teşvik için diplomasi yolunu seçme çağrısı yapıldı.