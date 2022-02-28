- Dünya
- 28.02.2022 20:17
- -
- Son Güncelleme:
-
- 28.02.2022 20:32
Ana karakterin Rus mahkumlar ve Rus hapishane müdürüyle birlikte şarkı söylemesi ve onları eğlendirmek için dans etmesi ülkede kriz çıkardı.
Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğü bildirildi.
Taarruz esnasında Rus birliklerinin askeri ve sivil havaalanlarına, komuta merkezlerine, hava savunma sistemi tesislerine, önemli kritik altyapı tesislerine, yerleşim yerlerine hasar vermeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, Kiev tarafında bulunan Polissya'da Rus askerlerinin İrpin Nehri üzerinden duba geçişi yapmaya çalıştığı belirtildi.