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    • Dünya
    • 28.02.2022 20:17
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    • 28.02.2022 20:32
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    BBC İngiltere'de kriz çıkardı! Yayınladıkları film nedeniyle medyası da halkı da topa tuttu

    İngiltere merkezli BBC, pazar günü yayınladığı bir film ile ülkede adeta kriz çıkarttı. Filmde Kermit karakterindeki bir kuklanın Rus askerlerini neşelendirmek için dans ettiği görüldü. Görüntülerin ardından çok sayıda tepki geldi.

    BBC İngiltere’de kriz çıkardı

    İngiltere merkezli BBC, pazar günü yayınladığı bir film ile ülkede adeta kriz çıkarttı.

    BBC'de yayınlanan filmde Kermit adlı bir kuklanın başından geçen olaylar anlatıyor. Kuklanın bir suça karışmasının ardından Sibirya'da hapse düştüğü ve ardından hapisten kaçtığı görülüyor.

    RUSLARI EĞLENDİRMEK İÇİN ŞARKI SÖYLEYİP DANS ETTİ
    Hapse düşen karakterin Ruslar tarafından hoş karşılandığı görüntüler özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekat düzenlemesi ile birlikte tepki çekti.

        Ana karakterin Rus mahkumlar ve Rus hapishane müdürüyle birlikte şarkı söylemesi ve onları eğlendirmek için dans etmesi ülkede kriz çıkardı.

        BBC'YE DUYARSIZLIK ELEŞTİRİSİ
        Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 4. gününde böyle bir içeriğin yayınlanması ile beraber izleyiciler tarafından BBC'ye duyarsızlık eleştirisi yapıldı.

        RUSYA'NIN ASKERİ HAREKATINDA 5. GÜN
        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 5. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor.

            Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğü bildirildi.

            Taarruz esnasında Rus birliklerinin askeri ve sivil havaalanlarına, komuta merkezlerine, hava savunma sistemi tesislerine, önemli kritik altyapı tesislerine, yerleşim yerlerine hasar vermeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, Kiev tarafında bulunan Polissya'da Rus askerlerinin İrpin Nehri üzerinden duba geçişi yapmaya çalıştığı belirtildi.
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            Haberler Dünya BBC İngiltere'de kriz çıkardı! Yayınladıkları film nedeniyle medyası da halkı da topa tuttu
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