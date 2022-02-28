ABD'den 'Belarus' kararı: Diplomatik faaliyetler askıya alındı

Dışişlerinin Rusya'ya yönelik seyahat uyarısında ise "Rus güçlerinin Ukrayna'daki sebepsiz ve haksız saldırısı, Rusya'ya giriş ve çıkışların sınırlı olması ve yerel yasaların keyfi olarak uygulanması, Rus hükümetinin güvenlik görevlileri tarafından ABD vatandaşlarına yönelik taciz potansiyeli, terörizm, (ABD) büyükelçiliğin Rusya'daki ABD vatandaşlarına yardım etme konusundaki sınırlı yeteneği, Kovid-19 ve ilgili giriş kısıtlamaları nedeniyle Rusya'ya seyahat etmeyin." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketin Rusya'ya giriş ve çıkış uçuşlarını iptal ettiği ve çok sayıda ülkenin hava sahalarını Rus uçaklarına kapattığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna ek olarak, güney Rusya çevresindeki hava sahası kısıtlandı ve bölgedeki bazı havaalanları kapandı. Bu bölgelere veya Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmeyi düşünen ABD vatandaşları, sınırdaki durumun tehlikeli ve öngörülemez olduğunun farkında olmalıdır."