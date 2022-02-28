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    200 bin askeri olan Ukrayna, 800 binlik Rusya'ya karşı direndi: 7'den 70'e herkes süperlere geçti

    Rusya, Ukrayna'yı işgale kalkıştı. Ancak sivil direnişle de karşılaştı. Eski devlet başkanından engellisine tüm vatanseverler silaha sarıldı. Kazılan siperlerde nöbete başladı.

    Siper güç
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    200 bin askeri olan Ukrayna, 800 binlik Rusya'ya karşı direndi. Sivilleri de destek güç olarak eğitti. Yaklaşık 25 bin gönüllüye silah verdi. 10 binlerce cephane temin etti. Öğrencisinden eski liderine, mankeninden engellisine kadar herkes tüfeğini omzuna çekti. Siperlere geçti. Dünyaya mesaj verdi: En etkili silah vatan sevgisi.

    İLGİNÇ SAVAŞ YÖNTEMİ!
    Ukrayna'da     Rus işgaline karşı ilginç savaş taktikleri de uygulamaya alındı. Sivil halk, molotofkokteylle bile ülkelerini savunmaya başladı. Yaklaşık 25 bin kişi silahlandı. Kiev yönetimi de şehirleri gösteren tabelaların ya sökülmesi, ya da güzergah oklarının değiştirilmesi yönünde ilginç bir karar aldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düşmanı şaşırtmak ve aklını karıştırmak için çağrıda bulunuyoruz. Bölgenizde sokakların, şehirlerin, köylerin isim ve numaralarının yer aldığı tabela ve işaretleri kaldırın" ifadesi kullanıldı. Yolların inşasından ve bakımından sorumlu Ukraynalı bir şirket, Ruslar'ın ülke çapında yollarını bulmak için kullanılabilecek tüm yol işaretlerini kaldırdı.

    "Düşmanın iletişimi zayıf, arazide ilerleyemiyorlar. Onların cehenneme gitmelerine yardım edelim" şeklinde paylaşımlar yaptı. Gece şehirleri kuşatmak için ilerleyen Rus askerleri, yönlerini şaşırıp Ukrayna askerlerinin kurduğu tuzağa düşüp ördek gibi avlandı! Bu arada ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'da çatışmalar hız kazandı. Dün sabah saatlerinde şehre girmeye çalışan Rus askerleri, karşılaştıkları direniş sonrası geri kaçtı! Ukrayna, şehrin kontrolünü tekrar ele aldı. Başkent Kiev'de ise hiçbir Rus birliğinin olmadığı açıklandı.

    Ukrayna, şimdiye kadar 4 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü, 27 uçak, 706 zırhlı personel aracı, 146 tank, 50 topçu silahı, iki tane geminin de yok edildiğini iddia etti.

        'DURMAYACAĞIZ'
        Ukrayna         Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna için savaşmak isteyen herkesi davet etti. Rusya'nın nükleer silah tehdidine karşı da "Bizi durduramazsınız. Nükleer bombalarla vursanız bile bizi yenemezsiniz" dedi.

        Ukraynalı siviller, ülkelerini savunmak için gönüllü olarak birliklere katıldı. Silahlarını kuşandı, molotof kokteyli hazırladı.

        AB TARİHİNDE İLK
        AB         Komisyonu, tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "AB hava sahasını Rusya kontrolündeki hava araçlarına kapatıyoruz. Kremlin'in medya aygıtları Russia Today ve Sputnik ile bağlı kuruluşları da AB'de yasaklayacağız. Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlası bloke edilecek" dedi.

        NÜKLEER TEHDİT
        Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'nun mali yaptırımlarını 'saldırganlık' olarak değerlendirdi. Rusya'nın caydırıcı nükleer güçlerine "Yüksek alarma geçin" dedi. NATO ise "Bu çok tehlikeli bir söylem ve sorumsuz bir davranış" açıklamasını yaptı.

        SAĞ KOLU ÖLDÜRÜLDÜ
        Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov, Rusya'ya destek verdiğini açıkladı. Ölüm mangalarını, Ukrayna'ya yolladı! Başkent Kiev'in yakınlarında, dün Ukraynalı askerler ve Çeçenler arasında sıcak temas sağlandı. Kadirov'un sağ kolu General Magomed Tuşayev'in öldürüldüğü açıklandı. Öte yandan Ukraynalı askerler, Çeçenlere yönelik operasyonda, Türk İHA'larından destek aldı.

        YARDIM YAĞIYOR
        Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği dün duygu dolu bir paylaşım yaptı. Türklerin gönderdiği yardımları sosyal medyadan paylaştı. Altına "Ey Türk insanı, inanılmazsın! Dost kara günde belli olur! Mevlana'nın 'aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' sözleri ayrı anlam taşıyor" yazdı.

            CAN DERDİ
            Ülkesi, Rusya tarafından işgal edilen Ukraynalıların kimisi vatanı için kalıp savaştı. Kimisi de çocuğuyla birlikte sınırı geçerek komşu ülkelere sığındı.

            MAL DERDİ
            AB, ABD, Kanada ve İngiltere, Rusya'yı uluslararası ödeme sistemi SWİFT'ten çıkardı! Rublenin değer kaybetmesi ve Swift ambargosu panik yarattı! Ruslar, paralarını çekmek için soluğu ATM'lerde aldı! Yoğunluk nedeniyle bazı bankamatiklerde para kalmadı.

            ÇEKİŞMELİ MÜZAKERE
            Rusya'nın, perşembe günü Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal, tüm dünyayı sarstı! Adeta bir şehir savaşına dönen işgalde, yüzlerce masum sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Moskova, dün "Müzakerelere hazırız. Heyetimiz Belarus'ta bekliyor" ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Belarus'u kabul etmediğini, görüşmelerin İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'de olabileceğini açıkladı. Saatler sonra yapılan açıklamada, iki heyetin Ukrayna- Belarus sınırındaki Gomel'de ön koşulsuz olarak görüşeceği vurgulandı.

            UKRAYNA HALKINA DESTEK
            Dünyadan             Rusya'ya tepki yağdı. Ukrayna'nın mücadelesini destekleyenler arasında İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Harry ve Meghan Markle da vardı. NAACP Image Ödülleri'nde Başkanlık Ödülü'nü alan ikili, "Ukrayna halkının yanındayız" mesajı paylaştı.

            MONTRÖ KARARI
            Dışişleri             Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili açıklama yaptı. "Bu bir askeri harekat değil, resmen savaş hali var. Bu durumda Montrö anlaşmasını bu şekilde uyguluyoruz" ifadesini kullandı. Sözleşmeye göre kıyıdaş ülkelere ait gemilere, eğer Karadeniz filosuna bağlıysa ve üslerine dönüş yapıyorsa geçişine izin verilecek.

            BUĞDAY UÇUYOR...
            Ukrayna-Rusya             savaşı, ekonomiyi de etkiledi! İki ülkenin de ticaretinde önemli role sahip olduğu buğdayın fiyatı 9.60 dolara kadar yükseldi! Son 13 yılın zirvesine yerleşti. Bu yükselişin dünyada ekmek fiyatlarını da uçuracağı iddia edildi. Buna göre Türkiye'de 250 gramlık ekmeğin en az 5 TL'ye çıkacağı öğrenildi.

            LİSTEDE ONLAR YOK
            ABD Başkanı Joe Biden, Rus oligarklara yaptırım uygulanacağını açıkladı! Ancak Rusya'nın en zengin isimlerini listeye almadı! Onların başında, Roman Abramoviç vardı! Çelik ve maden kralı olan ve 13 milyar dolarlık serveti bulunan Abramoviç hem Rus hem de İsrail vatandaşı olduğu için yaptırıma yakalanmadı! 14 milyar dolarlık servetiyle maden zengini Alişer Usmanov da listede olmayan bir diğer isimdi.

            48 SAAT SIĞINAKTA KALDI
            Ukraynalı             tenisçi Dayana Yastremska, Rusların bombalarından korunmak için bir otoparka sığındı! 48 saat boyunca sığınakta saklandı. Odessa'dan kaçıp Fransa'ya sağ salim vardı.

                NOTLAR... NOTLAR...
                BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi, bugün olağanüstü toplama kararı aldı. Toplantıya 193 ülke katılacak.
                RUSYA, havadan kuşatmaya alındı. Şimdiye kadar 15 ülke Rus uçaklarına hava sahasını kapattı.
                BİRLEŞMİŞ Milletler, 368 bin Ukraynalının komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.
                ULUSLARARASI Judo Federasyonu, Putin'i federasyondaki onursal başkanlıktan aldı.
                UKRAYNA'DA bulunan Türk vatandaşlarının mobil hat borçları ertelendi.
                İNGİLTERE Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna krizinin yıllar boyunca sürebileceğini belirtti.
                TİME dergisi, Putin'i kapağına taşıdı. Hitler benzetmesi yaptı.
                İNGİLİZ Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün sahibi Rus Abramoviç'in yönetimi bırakmasının ardından Ukrayna'ya destek mesajı paylaştı.

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                Haberler Dünya 200 bin askeri olan Ukrayna, 800 binlik Rusya'ya karşı direndi: 7'den 70'e herkes süperlere geçti
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