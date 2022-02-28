200 bin askeri olan Ukrayna, 800 binlik Rusya'ya karşı direndi: 7'den 70'e herkes süperlere geçti

200 bin askeri olan Ukrayna, 800 binlik Rusya'ya karşı direndi. Sivilleri de destek güç olarak eğitti. Yaklaşık 25 bin gönüllüye silah verdi. 10 binlerce cephane temin etti. Öğrencisinden eski liderine, mankeninden engellisine kadar herkes tüfeğini omzuna çekti. Siperlere geçti. Dünyaya mesaj verdi: En etkili silah vatan sevgisi.
İLGİNÇ SAVAŞ YÖNTEMİ!
Ukrayna'da Rus işgaline karşı ilginç savaş taktikleri de uygulamaya alındı. Sivil halk, molotofkokteylle bile ülkelerini savunmaya başladı. Yaklaşık 25 bin kişi silahlandı. Kiev yönetimi de şehirleri gösteren tabelaların ya sökülmesi, ya da güzergah oklarının değiştirilmesi yönünde ilginç bir karar aldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düşmanı şaşırtmak ve aklını karıştırmak için çağrıda bulunuyoruz. Bölgenizde sokakların, şehirlerin, köylerin isim ve numaralarının yer aldığı tabela ve işaretleri kaldırın" ifadesi kullanıldı. Yolların inşasından ve bakımından sorumlu Ukraynalı bir şirket, Ruslar'ın ülke çapında yollarını bulmak için kullanılabilecek tüm yol işaretlerini kaldırdı.
"Düşmanın iletişimi zayıf, arazide ilerleyemiyorlar. Onların cehenneme gitmelerine yardım edelim" şeklinde paylaşımlar yaptı. Gece şehirleri kuşatmak için ilerleyen Rus askerleri, yönlerini şaşırıp Ukrayna askerlerinin kurduğu tuzağa düşüp ördek gibi avlandı! Bu arada ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'da çatışmalar hız kazandı. Dün sabah saatlerinde şehre girmeye çalışan Rus askerleri, karşılaştıkları direniş sonrası geri kaçtı! Ukrayna, şehrin kontrolünü tekrar ele aldı. Başkent Kiev'de ise hiçbir Rus birliğinin olmadığı açıklandı.
Ukrayna, şimdiye kadar 4 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü, 27 uçak, 706 zırhlı personel aracı, 146 tank, 50 topçu silahı, iki tane geminin de yok edildiğini iddia etti.