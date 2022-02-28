200 bin askeri olan Ukrayna, 800 binlik Rusya'ya karşı direndi: 7'den 70'e herkes süperlere geçti

"Düşmanın iletişimi zayıf, arazide ilerleyemiyorlar. Onların cehenneme gitmelerine yardım edelim" şeklinde paylaşımlar yaptı. Gece şehirleri kuşatmak için ilerleyen Rus askerleri, yönlerini şaşırıp Ukrayna askerlerinin kurduğu tuzağa düşüp ördek gibi avlandı! Bu arada ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'da çatışmalar hız kazandı. Dün sabah saatlerinde şehre girmeye çalışan Rus askerleri, karşılaştıkları direniş sonrası geri kaçtı! Ukrayna, şehrin kontrolünü tekrar ele aldı. Başkent Kiev'de ise hiçbir Rus birliğinin olmadığı açıklandı.

Ukrayna, şimdiye kadar 4 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü, 27 uçak, 706 zırhlı personel aracı, 146 tank, 50 topçu silahı, iki tane geminin de yok edildiğini iddia etti.