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    • Dünya
    • 27.02.2022 13:24
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    • 27.02.2022 14:03
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    SON DAKİKA! Almanya Başbakanı Scholz'dan Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili flaş açıklamalar: Bu Putin'in savaşı

    Son dakika haberine göre Almanya Başbakanı Scholz, Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Scholz, "Bu Putin'in savaşı Rusların değil." dedi. Scholz, "Putin Rus İmparatorluğu yaratmak istiyor." ifadelerini kullandı.

    Scholz’dan Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili flaş açıklamalar

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin'i NATO'nun tüm üyelerini savunma kararlılığını hafife almaması konusunda uyarmıştı.

    Başbakan Scholz'dan bugün yeni bir açıklama geldi.Scholz, "NATO'nun her karış toprağını savunacağız" dedi.

    "Rusya'ya yönelik yaptırım paketinin eşine daha önce rastlanmadı. Rusya, eylemlerini bir gecede değiştirmeyecektir. Daha fazla yaptırım hakkımızı saklı tutuyoruz."

    "PUTİN RUS İMPARATORLUĞU YARATMAK İSTİYOR"
    Ulusal güvenlikleri için daha fazla yatırıp yapmaya devam edeceklerini söyleyen Scholz, Putin'in bir "Rus İmparatorluğu" yaratmak istediğini söyledi.

    "Putin'in hukuk tanımazlığına izin verilmeyecek, zamanı geri çeviremeyecek. Yeni döneme girdik, dünya önceki gibi olmayacak. Rusya ile sürekli ve kalıcı bir güvenlik artık mümkün değil. Bundan sonra Rusya'yı bu savaş noktasına getiren agresif kararlarından geri döndürmek için her türlü yaptırımı yapmayı düşündüğümüzü belirtmek isterim. Putin'in savaş politikalarına karşı çıkan, protesto eden Rus vatandaşlarını da ayrıca buradan anmak isterim, sizlere saygı duyuyorum."

    "Putin'e karşı durmalıyız. Ukrayna halkı sizin yanınızdayız" diyen Scholz Almanya'nın hava sahasını rus uçaklarına kapatacağını da açıkladı.

    "2 LNG TERMİNALİ İNŞA EDECEĞİZ"
    Almanya'nın savunma harcamaları için 100 milyar euroluk fon kurduklarını söyleyen Scholz "Savunma harcamalarını GSYH'nin %2 seviyesine çıkaracağız" vurgusu yaptı.

    Almanya'nın kısa süre içerisinde 2 LNG terminali inşa edeceğini duyurdu.

    "Enerji politikası birinci önceliğe sahiptir. AB ile işbirliği içinde ilave doğal gaz satın alınacak. Ek olarak, mümkün olduğunca çabuk iki yerde sıvı gaz terminalleri inşa etmek istiyoruz."

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    Haberler Dünya SON DAKİKA! Almanya Başbakanı Scholz'dan Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili flaş açıklamalar: Bu Putin'in savaşı
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