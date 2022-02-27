Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı | Zelenskiy Avrupa'ya seslendi: Bizi derhal AB'ye alın!





09.49: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşa ilişkin son durumu ve gelişmeleri açıkladıkları bildiri yayınladı. Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.



Rus birliklerinin moralinin düşük olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Düşman personelinin kaybı yaklaşık 4 bin 500 kişiyi buldu. Makariv - Kiev yönünde bir hat hareket ediyor. Ancak işgalci güçlerin moral düşük durumda. Çernihiv bölgesindeki Koryukivka yakınlarında, Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya hazır. Ukrayna'nın her yerinde yüzlerce arızalı zırhlı araç ve tank terk edildi" denildi.



09.42: Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan sorumlu tutukları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine ülkeye giriş yasağı kararı aldıklarını açıkladı.



09.20: Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donbass bölgesinde ilan edilen genel seferberliğin müzakereler öncesi askıya alındığını duyurdu.



KİEV'DE MARKET VE TOPLU TAŞIMA AÇILIYOR



08:28: Ukrayna basını: Kiev'de bakkallar ve toplu taşıma 08:00'den itibaren açılacak. Metro trenleri normalden çok daha az sıklıkta çalışacak.

Genel olarak gece barışçıl geçti, sabotaj ve keşif gruplarıyla birkaç çarpışma oldu, ancak şehir savunmaya daha hazırlıklıydı. Bu nedenle, saat 08:00'den sonra Kiev sokaklarında ortaya çıkan tahkimatları, tank karşıtı kirpileri ve diğer tahkimatları göreceksiniz.

MÜZAKERE MASASI KURULDU

08.24: Rus basını: Rusya ile görüşecek Ukrayna heyeti Belarus'a ulaştı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Ukrayna-Rusya arasındaki yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği odanın görüntüsünü paylaşarak "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" dedi.



08.11: Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasındaki işlemlere başlama saatini ertelerken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını geçici olarak yasakladı.



KİEV'DE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE



07.25: Ukrayna'ya ait haber ajansı UNIAN, Kiev'de Lukyanovka hava savunma sisteminin devreye girdiğini duyurdu.



BIDEN, AB'Lİ MÜTTEFİKLERİYLE GÖRÜŞECEK

07.00: Biden bugün TSİ 19:15'te AB'li müttefiklerle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve Ukrayna konusunda telefon görüşmesi yapacak.



06.29: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK'nın Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmekten sorumlu tutma konusunda kritik bir adım attığını belirterek, "Güvenlik Konseyi bu hesap verebilirlik yolunda önemli bir adım attı. On yıllardır ilk kez Genel Kurul'da Acil Durum Özel Oturumu çağrısında bulundu" dedi.



04.05: Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurma kararı aldı.

03.00: Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok kritik olduğunu söyledi.