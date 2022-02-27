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    • 28.02.2022 12:39
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    Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı | Zelenskiy Avrupa'ya seslendi: Bizi derhal AB'ye alın!

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 5. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Rus askeri konvoyunun Kiev'e ilerlediğinin görüldüğünü bildirdi. İki ülke arasında müzakerelerin Türkiye saatiyle 12.00'de başlaması beklenirken Ukrayna heyeti görüşmenin yapılacağı noktaya helikopterle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığını bildirdi. Avrupa Birliği'ne seslenen Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." dedi. İşte dakika Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan son dakika haberleri.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

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    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 5. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ederken iki ülke arasında müzakere görüşmeleri bugün başlıyor.

    Tarafların müzakere masasına oturmaya karar vermesinin ardından gözler görüşmenin gerçekleştirileceği Ukrayna-Belarus sınırına çevrildi. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Anatoliy Glaz yaptığı açıklamada, Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşeceği salonun hazır olduğunu ve müzakere görüşmelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

    Görüşmelerin başlayacağı saate dair bilgi paylaşmayan Glaz, heyetler salona ulaşır ulaşmaz müzakerenin başlayacağını kaydetti. Belarus Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşeceği salonunun fotoğrafını paylaştı. Açıklamada, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" denildi.

    Ukrayna heyetindeki isimler açıklandı: Heyette iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy bulunuyor.

    Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

    RUS ASKERİ BİRLİKLERİNİN HAVA VE KARA TAARRUZUNU SÜRDÜRÜYOR
    Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğü bildirildi.

    Taarruz esnasında Rus birliklerinin askeri ve sivil havaalanlarına, komuta merkezlerine, hava savunma sistemi tesislerine, önemli kritik altyapı tesislerine, yerleşim yerlerine hasar vermeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, Kiev tarafında bulunan Polissya'da Rus askerlerinin İrpin Nehri üzerinden duba geçişi yapmaya çalıştığı belirtildi.

        Açıklamada, Rusların İrpin şehrini alma girişiminin başarısız kaldığına dikkat çekilerek "Ukrayna savunma kuvvetleri düşmanın yeni teçhizatlarını imha etti. Bütün yönlerde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tank ve mekanize birimleri, topçu desteğiyle belirli hatların savunmasını elinde tutuyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri düşman hava saldırılarını püskürtüyor. Savunma birlikleri grupları Kiev'de sıkı ve çok katmanlı savunma sistemi konuşlandırdı." ifadelerine yer verildi.

        Ayrıca açıklamada, 3-15 kişilik Ukrayna üniforması giymiş Rus sabotaj gruplarıyla da sistematik mücadele yürütüldüğü aktarıldı. Gostomel askeri üssü yakınında bulunan İrpin şehri, başkent Kiev'in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.

        14'Ü ÇOCUK 352 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
        Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        RUSYA'YA KARŞI BİR İLK
        Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteğini göstermek için Rusya'ya karşı yaptırımları arttırdığını belirten Komisyon Başkanı von der Leyen, Avrupa Birliği ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizatın satın alınmasını ve teslimatını finanse edecek. Bu bir dönüm noktasıdır dedi.


        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        12.28: Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 422 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini, 102 sivilin öldüğünü bildirdi.

        12.26: Avrupa ülkelerine seslenen Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

        Saldırılarda 16 çocuğun öldüğünü 46 çocuğun da yaralandığını belirten Devlet Başkanı Zelenskiy, "Şu ana kadar 4 bin 500 Rus askerinin öldürüldü." ifadelerini kullandı.

        ASKERİ TECRÜBESİ MAHKUMLARI SERBEST BIRAKACAĞIZ
        Zelenskiy, Rus askerlerine de "Gidin ve canınızı kurtarın" diyerek seslendi. Ukrayna lideri, Rusya'ya karşı savaşmayı kabul edecek askeri deneyimi olan mahkumların da serbest bırakılacağını duyurdu.


        12.20: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO müttefikleri hava savunma füzeleri, anti tank silahları ve insani ve mali yardımlarla Ukrayna'ya desteklerini artırdı" dedi.

        12.17: Kiev çevresinde Rus tanklarının ilerleyişine dair görüntüler gelmeye devam ediyor. Görüntülerden birinde bir evin içinden çekilen görüntüde, tankların geçişi sırasında bir patlama sesi duyuldu.

        11.53: Ukrayna heyetindeki isimler açıklandı: Heyette iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy bulunuyor.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Aday olduğumda her birimizin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız. Ve her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna'nın olsun" dedi.


        11.37: Ukrayna heyeti müzakereye helikopterle geldi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, "Amacımız hemen ateşkes sağlanması ve Rusların çekilmesi." ifadeleri kullanıldı.

        11.22: Ukrayna basını: Rusya'nın Belgorod kentinden Harkov'a 10 Rus uçağı geliyor. Herkese sığınaklara gidin uyarısı yapıldı.

        RUS ORDUSU ADIM ADIM KİEV'DE
        11.21:         Rus zırhlı araçlarının bir kısmı Makarov'a doğru ilerliyor. Konvoyda çok sayıda yakıt kamyonu olduğu bildirilirken akaryakıta dokunmamaları için akaryakıt kamyonlarından sivillere ateş edildiği öne sürülüyor.



        11.06: Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin, sorunların çözümü için yaptırımların kullanılmasını onaylamıyor" denildi.



        11.00: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Uzun zamandır beklenen konvoy Harkov'a ulaştı. Tanksavar silahları, Stinger MANPAD'lerini tedarik ettik

        10.37: Ukrayna'ya bağlı Vinnitsa ve Çerkassi şehrinde hava alarmı uyarısı yapıldı.

        10.44: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Zaporozhye Nükleer Santrali etrafındaki bölgelerde de kontrolü sağladığı, santralin çalışmasını sürdürdüğü ve radyoaktif seviyenin normal olduğu kaydedildi.

        Saldırının başlamasından bugüne kadar Ukrayna'ya ait 1114 askeri tesisin imha edildiği savunulan açıklamada, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolüne geçtiği iddia edildi.

        Açıklamada, Berdyansk ve Energodar şehirlerinin de Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bildirildi.

        10.31: Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi.

        10.29: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.

        Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

        Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov da Türkiye'nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı Akar'a teşekkür etti.

        10.20: Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkiv kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

        10.13: Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin, yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı.

            RUS VE UKRAYNA HEYETİNİN TOPLANTI YAPACAĞI SALON

            EN KISA ZAMANDA ANLAŞMAYA VARMAK İSTİYORUZ
            10.12: Rusya'nın müzakere heyetinin başkanı Medinskiy, "Ukrayna heyetinin 1.5-2 saat arasında müzakerelerin yapılacağı noktaya gelmesini bekliyoruz. Ukrayna ile mümkün olan en kısa zamanda anlaşmaya varmak istiyoruz." dedi. Medinskiy, müzakerelerin Türkiye saatiyle 12:00'de başlayacağını duyurdu.

            10.05: Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkelere Yunanistan da katıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım gündeme gelirken, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Kuzey Makedonya ve Kanada hava sahalarını Rusya'ya kapattı.


            RUSYA MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ FAİZ KARARI
            09.50: Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu.

            Bankadan yapılan açıklamada, Rus piyasalarında yaşanabilecek olası sorunlara işaret edildi.

            Vatandaşların birikimlerinin değer kaybetmemesi, mali ve fiyat istikrarının korunması için faiz artırımı kararı alındığına işaret edilen açıklamada, politika faizinin 10,5 puan artışla yüzde 9,5'ten yüzde 20 çıkartıldığı belirtildi.



            09.49:             Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşa ilişkin son durumu ve gelişmeleri açıkladıkları bildiri yayınladı. Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

            Rus birliklerinin moralinin düşük olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Düşman personelinin kaybı yaklaşık 4 bin 500 kişiyi buldu. Makariv - Kiev yönünde bir hat hareket ediyor. Ancak işgalci güçlerin moral düşük durumda. Çernihiv bölgesindeki Koryukivka yakınlarında, Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya hazır. Ukrayna'nın her yerinde yüzlerce arızalı zırhlı araç ve tank terk edildi" denildi.

            09.42: Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan sorumlu tutukları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine ülkeye giriş yasağı kararı aldıklarını açıkladı.

            09.20: Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donbass bölgesinde ilan edilen genel seferberliğin müzakereler öncesi askıya alındığını duyurdu.

            KİEV'DE MARKET VE TOPLU TAŞIMA AÇILIYOR

            08:28: Ukrayna basını: Kiev'de bakkallar ve toplu taşıma 08:00'den itibaren açılacak. Metro trenleri normalden çok daha az sıklıkta çalışacak.

            Genel olarak gece barışçıl geçti, sabotaj ve keşif gruplarıyla birkaç çarpışma oldu, ancak şehir savunmaya daha hazırlıklıydı. Bu nedenle, saat 08:00'den sonra Kiev sokaklarında ortaya çıkan tahkimatları, tank karşıtı kirpileri ve diğer tahkimatları göreceksiniz.

            MÜZAKERE MASASI KURULDU
            08.24: Rus basını: Rusya ile görüşecek Ukrayna heyeti Belarus'a ulaştı.

            Belarus Dışişleri Bakanlığı Ukrayna-Rusya arasındaki yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği odanın görüntüsünü paylaşarak "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" dedi.

            08.11: Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasındaki işlemlere başlama saatini ertelerken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını geçici olarak yasakladı.

            KİEV'DE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

            07.25:             Ukrayna'ya ait haber ajansı UNIAN, Kiev'de Lukyanovka hava savunma sisteminin devreye girdiğini duyurdu.

            BIDEN, AB'Lİ MÜTTEFİKLERİYLE GÖRÜŞECEK
            07.00: B            iden bugün TSİ 19:15'te AB'li müttefiklerle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve Ukrayna konusunda telefon görüşmesi yapacak.

            06.29: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK'nın Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmekten sorumlu tutma konusunda kritik bir adım attığını belirterek, "Güvenlik Konseyi bu hesap verebilirlik yolunda önemli bir adım attı. On yıllardır ilk kez Genel Kurul'da Acil Durum Özel Oturumu çağrısında bulundu" dedi.

            04.05: Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurma kararı aldı.

            03.00: Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok kritik olduğunu söyledi.

                02.57: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin hava sahasını Rusya'ya kapatması sonucu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyeti, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağını duyurdu.

                02.38: Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştüğünü açıkladı.

                02.36: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 4. gecesinde yine çatışmalar şiddetlenirken, Rusya tarafından ülkenin bazı kentlerine tekrardan balistik füze saldırıları düzenlendi.

                01.00: Kiev'de yeniden siren sesleri yükselmeye başladı

                00.35: Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın Rusya aleyhinde dava açtığını ve Rusya aleyhinde tedbir kararları alınmasını talep ettiğini duyurdu. Mahkeme tarafından yayınlanan resmi bildiride, "Ukrayna, Rusya'ya karşı dava açtı ve Mahkemeden geçici tedbirler belirtmesini istedi" ifadeleri yer aldı.

                00.26: Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bugünden itibaren tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
                Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından birçok ülke Rusya'ya karşı hava sahasını kapatırken, Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bu gerekçeyle tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa makamları tarafından uygulanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle, Aeroflot Avrupa rota ağındaki uçuşlarını 28 Şubat 2022'den bir sonraki duyuruya kadar askıya almıştır" denildi.

                23.59: ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki ABD vatandaşlarına çağrı yaparak, "ABD vatandaşları, halen mevcut olan ticari seçenekler aracılığıyla Rusya'dan derhal ayrılmayı düşünmeli" ifadelerine yer verdi.

                Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteğini göstermek için Rusya'ya karşı yaptırımları arttırdığını belirten Komisyon Başkanı von der Leyen Avrupa Birliği ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizatın satın alınmasını ve teslimatını finanse edecek. Bu bir dönüm noktasıdır dedi.

                AB HAVA SAHASI RUS UÇAKLARINA VE HAVAYOLLARINA KAPATILACAK
                AB hava sahasını Rusya için kapatıldığını belirten Komisyon Başkanı, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko için "Aynı zamanda, Kremlin ve işbirlikçisi Lukaşeko rejimine karşı yaptırımlarımızı bir kez daha güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'ya ait, Rus tescilli veya Rus kontrolündeki tüm uçakların yasaklanmasının önerildiğini ifade eden von der Leyen, bu uçakların AB topraklarına inemeyeceğini, havalanamayacağını veya üzerinde uçamayacağını belirtti. Bu yaptırımın bir Rus tüzel veya gerçek kişisi tarafından sahip olunan, kiralanan veya başka bir şekilde kontrol edilen herhangi bir uçak için geçerli olacağı vurgulandı.

                RUS DEVLET MEDYASINA YASAK
                AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "İkincisi, benzeri görülmemiş bir adımla, Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız" ifadelerini kullanarak Rusya devletine ait Russia Today ve Sputnik ile yan kuruluşlarının Avrupa'daki yayınlarını yasaklayacak araçlar geliştirdiklerini belirtti.

                BELARUS'A YAPTIRIMLAR
                Belarus Devlet Başkanı Lukaşeko'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda ise von der Leyen, "Belarus'un mineral yakıtlardan tütün, odun ve kereste, çimento, demir ve çeliğe kadar olan ürün ihracatını durduracaklarını belirtti. Açıklamada Rusya için çift kullanımlı mallara getirdiğimiz ihracat kısıtlamalarını Belarus'a da genişleteceğiz. Bu aynı zamanda Rusya'ya karşı aldığımız tedbirlerin herhangi bir şekilde atlatılması riskini de ortadan kaldıracaktır" ifadelerine yer aldı.

                AB Komisyon Başkanı, Rusya Merkez Bankasının işlemlerini yasaklayacaklarını ve tüm varlıklarını donduracaklarını belirtti.

                ABD'Lİ ŞİRKET PAYLAŞTI
                ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, yeni elde ettikleri uydu görüntülerinde, yüzlerce askeri aracı içeren yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Rus askeri konvoyunun Kiev'e ilerlediğinin görüldüğünü bildirdi.

                    Kiev'in 64 kilometre uzağında kaydedilen görüntülerde, konvoyun Ivankiv şehrinin kuzeydoğusunda olduğu ifade edilen açıklamada, konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının olduğu aktarıldı.

                    Açıklamada, söz konusu uydu görüntülerinde Hostomel kentindeki Antonov Havalimanına yapılan hava saldırılarının yol açtığı hasarın da görüldüğü belirtildi.

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                    Haberler Dünya Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı | Zelenskiy Avrupa'ya seslendi: Bizi derhal AB'ye alın!
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