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    • 28.02.2022 16:42
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    Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı | Dünyanın gözü bu masada! Ukrayna'dan flaş talep: Kırım ve Donbas dahil geri çekilin

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 5. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. İki ülke arasındaki kritik müzakereler saat 13.15 itibarıyla başladı. İlk talep Ukrayna cephesinden geldi. Açıklamada, "Kırım ve Donbas dahil tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep ettik" denildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak." ifadelerine yer verildi. İngiliz hükümeti, Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ile olan işlemleri yasaklama kararı aldı. İşte dakika Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan son dakika haberleri...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

    AHaber CANLI YAYIN

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 5. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ederken iki ülke arasında müzakere görüşmeleri saat 13.15 itibarıyla başladı.

    Rusya ve Ukrayna heyetleri, Belarus'un Ukrayna sınırındaki Gomel bölgesinde bir araya geldi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyette, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ve Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Boris Grızlov yer alıyor.

    Ukrayna heyetinde ise iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Donbas'ta çözüm için temas grubu Ukrayna Heyeti Başkan Yardımcısı Andrey Kostin, Kırım Tatarlarından Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Nikolay Toçitskiy bulunuyor.

    "SONUCU BEKLİYORUZ"
    Görüşmenin başlangıcında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey kısa bir konuşma yaptı.

    Katılımcıların kendisini güvende hissedebileceğini belirten Makey, "Bugünkü toplantının düzenlenmesiyle ilgili her türlü istek ve önerileriniz kabul edilecek ve yerine getirilecektir. Sonucu bekliyoruz." diye konuştu.

    Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurmuştu. Rusya tarafı, Ukrayna heyetinin Belarus'a güvenli geçişi için garanti vermişti.

    Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı Arakhamia, Rusya'nın önerilerini dinlemek için görüşmeyi kabul ettiklerini belirtmişti.

        RUS ASKERİ BİRLİKLERİNİN HAVA VE KARA TAARRUZUNU SÜRDÜRÜYOR
        Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğü bildirildi.

        Taarruz esnasında Rus birliklerinin askeri ve sivil havaalanlarına, komuta merkezlerine, hava savunma sistemi tesislerine, önemli kritik altyapı tesislerine, yerleşim yerlerine hasar vermeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, Kiev tarafında bulunan Polissya'da Rus askerlerinin İrpin Nehri üzerinden duba geçişi yapmaya çalıştığı belirtildi.

        Açıklamada, Rusların İrpin şehrini alma girişiminin başarısız kaldığına dikkat çekilerek "Ukrayna savunma kuvvetleri düşmanın yeni teçhizatlarını imha etti. Bütün yönlerde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tank ve mekanize birimleri, topçu desteğiyle belirli hatların savunmasını elinde tutuyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri düşman hava saldırılarını püskürtüyor. Savunma birlikleri grupları Kiev'de sıkı ve çok katmanlı savunma sistemi konuşlandırdı." ifadelerine yer verildi.

        Ayrıca açıklamada, 3-15 kişilik Ukrayna üniforması giymiş Rus sabotaj gruplarıyla da sistematik mücadele yürütüldüğü aktarıldı. Gostomel askeri üssü yakınında bulunan İrpin şehri, başkent Kiev'in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.

        14'Ü ÇOCUK 352 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
        Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        RUSYA'YA KARŞI BİR İLK
        Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteğini göstermek için Rusya'ya karşı yaptırımları arttırdığını belirten Komisyon Başkanı von der Leyen, Avrupa Birliği ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizatın satın alınmasını ve teslimatını finanse edecek. Bu bir dönüm noktasıdır dedi.


        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        16.29: Ukrayna Enerji Bakanı Avrupa'ya seslendi: "Ukrayna'nın enerji sistemi, Avrupa ile mümkün olan en kısa sürede senkronize edilmelidir."

        16.25: Google, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle harita uygulaması olan Google Maps'i askıya aldığını duyurdu.

        Haber sitesi Vice News'e göre, Ukrayna-Rusya savaşının başladığı günden bu yana, askeri birlikler ve sivillerin hareketlerinin "Google Maps" uygulamasından takip edildiğine dair şikayetler oldu.

        Bunun üzerine Google, Ukrayna'da canlı trafik verisi ve mağaza ile restoran gibi yerlerin yoğunluğu hakkında canlı olarak sağladığı verileri tüm dünyada geçici olarak durdurdu.

        Google, bunun halkın güvenliği için yapıldığını belirtti.

        16.24: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "AB'ye katılım birkaç ay içinde olabilecek bir şey değil" dedi.

        16.10: ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Minsk'teki Büyükelçiliğimizin faaliyetlerini askıya aldı ve Moskova'daki 'acil olmayan' Büyükelçilik çalışanlarımıza ve ailelerine 'gönüllü olarak' ülkeden ayrılma yetkisi verdi." ifadesini kullandı.

        ABD'nin bu adımlarının, Rusya askeri kuvvetlerinin Ukrayna'ya "sebepsiz ve gerekçesiz saldırılarından" dolayı doğan güvenlik ve emniyet endişelerinden dolayı atıldığını belirten Blinken, "Dışişleri Bakanlığı, yerel güvenlik ortamı ve sağlık durumu çerçevesinde tüm dünyadaki büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızın duruşunu düzenlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

        Blinken, ABD vatandaşlarının ve personelinin güvenliği ve emniyetinden başka bir öncelikleri olmadığının altını çizdi.

        RUSYA HAVA SAHASINI KAPATTI

        16.08: Rusya, Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına cevap olarak, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Cenevre ziyaretini Avrupa'nın Rusya'ya hava sahasını kapatması nedeniyle iptal etti.

        16.07: Müzakerelere ilişkin ilk açıklama Ukrayna cephesinden geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, "Kırım ve Donbas dahil tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep ettik" açıklaması yaptı.

        Belarus Dışişleri Bakanı

        15.52: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya askeri faaliyetleri başlatmadı, bitiriyor. Rejimin Kiev'deki askeri eylemleri ve Donbas sakinlerinin sistematik yıkımı 8 yıl sürdü. Bu savaş sırasında 14 binden fazla insan öldü, yüzlerce çocuk. Buna bir son vermek gerekiyordu. Kiev rejiminin Rusya'ya yönelik bitmek bilmeyen tehditlerine son vermek gerekiyordu. Rusya da bunu yapacaktır" denildi.

        15:43: Putin'in Rusya Stratejik füze birlikleri, Kuzey ve Pasifik filoları "stratejik hava muharebe" alarmına geçti. Devlet televizyonunun aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı bir yalanlar imparatorluğu" açıklamasında bulundu.

        15:36 ABD Hazine Bakanlığı, ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasını yasakladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın Rusya Merkez Bankası'nın ABD veya ABD'li kişiler tarafından nerede olursa olsun tutulan tüm varlıklarının etkin bir şekilde hareketini kısıtlamayı amaçladığı aktarıldı.

        Açıklamada, ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

        Bunun Rusya'nın hızla değer kaybeden para birimini destekleme girişimlerini bozacağı belirtilen açıklamada, bu kararla eş zamanlı olarak Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Rusya Merkez Bankası ile enerji ile ilgili belirli işlemlere izin vermek için genel bir lisans yayımladığı bildirildi.

        Açıklamada, Rus Doğrudan Yatırım Fonu'na da yaptırım uygulanacağı belirtilerek, fonun yönetici şirketi, bir iştiraki ve İcra Kurulu Başkanı Kirill Dmitriev'in de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

        "PUTİN REJİMİNİN UKRAYNA'YI İŞGALİNİ FİNANSE ETMEK İÇİN SERMAYE TOPLAMASINI ÖNLEMEYİ AMAÇLIYOR"
        ABD'nin Ukrayna'ya desteğini göstermeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Putin rejiminin Ukrayna'yı işgalini finanse etmek için sermaye toplamasını önlemeyi amaçladığı" ifade edildi.

        Açıklamada, ABD'nin bu kararı tek başına almadığı, bunun Avrupa Birliği'nin kısıtlamalarını takip ettiği kaydedildi.

        Bakanlığın açıklamasında, "Eylemlerimiz, Ukrayna'ya olan küresel desteği ve Rusya'nın tehditkar, otoriter yöneticilerini çirkin eylemlerinden sorumlu tutma taahhüdünü gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, alınan kararın Rusya'nın istikrarı bozan faaliyetlerini finanse etmek için varlıkları kullanma kabiliyetini önemli ölçüde sınırlayacağını ve Putin ile yakın çevresinin Ukrayna'yı işgalini sağlamak için bağımlı olduğu fonları hedef alacağını belirtti.

        15:34: ABD, Belarus'un başkenti Minsk'teki faaliyetlerini durdurdu. ABD'li yetkili, "Belarus, Ukrayna'daki saldırgana (Rusya) yardım etmeye deavm ederse, sonuçlarıyla karşılaşacak" dedi.

        15.27: Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskıy, "Saldırılar devam ediyor. İnanılmaz bir birlik içinde hareket ediyoruz. Kiev'de temel ihtiyaçları karşılamak için çalışmaları sürdürüyoruz. Çok başarılı hareket ediyoruz. Hızlı bir şekilde sorunların üzerine gidiyoruz" dedi.

        "ÇOK FAZLA ESİR VAR, UZMANLARIMIZ ÇALIŞIYOR"
        Monastırskıy, "Düşman çok beklenilmeyen hareketlere geçiyor ama bugün bizim silahlı kuvvetlerimizin yaptıkları gerçekten çok başarılı. Başkentimizi koruyor. Anlıyorum ki her gün her senaryo için hazırız. Birliklerimiz saldırılara karşı mücadele etmeye devam ediyor. 100 kadar özel birlik oluşturduk. Şu anda çok fazla kişi esir alındı, işgalciler tarafından. Onlarla bizim uzmanlarımız çalışıyor. Şu anda şehir üzerinde kontrol elimizde" diye konuştu.


            15.25: İngiliz hükümeti, Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ile olan işlemleri yasaklama kararı aldı. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede bireysel ve kurumsal olarak Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı ile ilgili mali işlemlerde bulunulmasının yasaklandığı, Rusya'nın İngiliz finans piyasalarına erişiminin kısıtlanmasına ilişkin bir dizi karar alındığı bildirildi.

            Açıklamada, Rusya'nın, döviz cinsinden rezervlerinin İngiltere'nin müttefikleri tarafından uygulanan finansal yaptırımların etkisini azaltacak şekilde kullanmasının engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Belirli Rus bankalarının İngiliz bankaları yoluyla sterlin ve takas piyasasına erişiminin de engellenmesi yönünde ilgili kurumlara yetki verildiği bildirilen açıklamada, bu yetkinin kullanılması halinde söz konusu Rus bankalarının İngiltere üzerinden herhangi bir ödemeyi işleme koyamayacağı ve İngiltere'nin finans piyasalarına erişim sağlayamayacağı belirtildi.

            Açıklamada, İngiltere ve Rusya arasında üst düzey ve kritik önemdeki ekipmanların ticaretinin büyük oranda kısıtlanmasını içeren bir dizi yaptırım kararı alındığı da kaydedildi.

            "YAPTIRIMLAR, RUSYA EKONOMİSİNİ MAHVEDECEK"
            Bu yaptırımların; elektronik, telekomünikasyon ve havacılık gibi sektörlerde karşılıklı ticareti yapılan önemli ekipmanları içerdiği bildirilen açıklamada, "Yaptırımlar, Rusya ekonomisini mahvedecek ve doğrudan Vladimir Putin ve Sergey Lavrov da dahil olmak üzere yakın çevresini hedef alacaktır." ifadesi kullanıldı.

            Açıklamada, Putin'in yakınındaki oligarklara ait yaklaşık 100'ün üzerinde şirketin varlıklarının dondurulmasına karar verildiği, söz konusu varlıkların toplam hacminin ise yüzlerce milyar sterline eş değer olduğu kaydedildi.

            Açıklamada, yaptırımlardan en ağır darbeyi Rus savunma sanayisinin almasının hedeflendiği, bu kapsamda Rusya'nın en büyük ikinci bankası konumunda olan VTB ile ilişkili yaklaşık 154 milyar sterlin hacmindeki varlıkların dondurulmasına karar verildiği bildirildi.

            14.57: AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Ukrayna'nın AB üyeliği konusu gündemde değil" dedi.

            14.44: Japonya Başbakanı, Rusya Merkez Bankası'na yönelik uygulanan yaptırımlara da uyacaklarını açıkladı. (SWIFT sisteminden çıkarılması, varlıkların dondurulması, borçlanma yasağı vb. konular) Öte yandan Japonya, ülkedeki 3 Rus bankasının varlıklarını dondu.

            14.40: Rusya yaptığı yeni açıklamada "Nükleer caydırıcılık gücü birimi devreye görevde. Putin'in emri uygulanmaya başlandı" denildi.

            14.32 ABD ve İngiltere'ye ait uçakların Ukrayna sınırında devriye uçuşu yaptığı bildirildi.

            Remix News'ün, uçak izleme internet sitesi Flightradar 24'ün verilerine dayandırdığı haberde, NATO hava kuvvetlerine ait uçakların Ukrayna'yı yakından takip ettiği ve yüksek hazırlık seviyesini koruduğu belirtildi.

            Romanya'nın Köstence liman kentinde Mihail Kogalniceanu'dan havalanan ABD'ye ait keşif uçağının, Romanya'nın Rusya ile sınır doğu ve kuzeyinde devriye uçuşu yaptığı kaydedildi.

            "Boeing KC-135 Stratotanker" tipi 2 hava yakıt ikmali uçağının da Polonya'nın Krakow kentinin doğusunda, Ukrayna sınırından yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta havada daireler çizdiği bildirildi. Aynı bölgede, "F-35 Lighting" tipi uçağın da devriyede olduğuna rastlandığı aktarıldı.

            ABD'ye ait olduğu belirtilen uçakların, Almanya'daki Rammstein Hava Üssü'nden havalandığı bilgisi paylaşıldı. Bölgede devriye gezen ABD uçaklarının yanı sıra İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri Mildenhall'e ait olduğu belirtilen bir uçağın da Romanya'nın Braşov kenti kuzeyinde görüldüğü kaydedildi.

            14.10: İngiliz The Guardian'ın haberine göre Avrupa Birliği, Ukrayna'nın "derhal" AB başvurusu yapmasını istedi. Yetkililer, "Başvuru, Konsey tarafından çok hızlı bir biçimde değerlendirilecek ve Komisyon'dan acil fikir alınıp alınmaması gerekeceğine dair karar verilecek" açıklamasında bulundu.

            13.57: Rus ve Ukraynalı heyetler müzakere masasından ilk görüntü geldi.

            Heyetler arasındaki toplantı, Pripyat Nehri kıyısında Ukrayna sınırına yakın bir bölgede gerçekleşiyor.




            PUTİN KURMAYLARIYLA GÖRÜŞECEK

            13.40: Kremlin:             Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak. Putin, Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşecek.



            13.15: Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler başladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler 1 saat 15 dakika gecikmeyle ancak 13.15'de başlayabildi.

            Görüşmelere katılacak Ukrayna heyeti, Belarus sınırındaki müzakere noktasına ulaştı. Rus Ria ajansı, Ukraynalıların helikopterle geldiği anların videosunu paylaştı.

            AFP, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un da bulunduğu Ukrayna kafilesinin iniş yaptığını gösteren fotoğrafı dünyaya servis etti.

            Ukrayna devlet başkanlığı ofisi, müzakerelerde ana hedefin acil şekilde ateşkes ilan edilmesi ve ülkedeki Rus işgalci askerlerin çekilmesi olduğunu duyurdu.

            Rus heyeti, Ukraynalılardan önce müzakereler için sınıra vardı. Heyete liderlik eden Vladimir Medinsky, Moskova'nın Ukrayna heyeti ile mümkün olan en kısa zamanda bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi. Medinsky, Putin'in danışmanları arasında yer alıyor.

            12.28: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 304 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 422 bin mültecinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

            BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

            Konseyin açılışında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırının sayısız hayatı riske attığını dile getirerek, şunları kaydetti:

            "Perşembe sabahı ile dün gece arasında ofisimiz tarafından 7'si çocuk olmak üzere 102 ölü ve 304 yaralı olmak üzere 406 sivil zayiat kaydedilmiştir. Bu sivillerin çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahlarla öldürüldü. Korkarım ki gerçek rakamlar çok daha yüksek."

            Bachelet, savunmasız ve yaşlı insanlar da dahil olmak üzere milyonlarca sivilin saldırılardan korunmak için metro ve sığınıklarda toplanmaya zorlandığını vurguladı.

            BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, 422 bin sivilin ülkeden kaçarak komşu ülkelere sığındığını ve çok daha fazlasının ülke içinde yerinden edildiğini bildirdiğini aktaran Bachelet, dünyanın her yerinden barış ve insan hakları çağrıları yapıldığına dikkati çekti.

            Bachelet, "Burada kazanan ve kaybeden yok. Çatışma yüzünden hepimiz zayıfladık." ifadesini kullandı.

            BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, 1 Nisan'da sona erecek.

            12.26: Avrupa ülkelerine seslenen Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

            Saldırılarda 16 çocuğun öldüğünü 46 çocuğun da yaralandığını belirten Devlet Başkanı Zelenskiy, "Şu ana kadar 4 bin 500 Rus askerinin öldürüldü." ifadelerini kullandı.

                ASKERİ TECRÜBESİ MAHKUMLARI SERBEST BIRAKACAĞIZ
                Zelenskiy, Rus askerlerine de "Gidin ve canınızı kurtarın" diyerek seslendi. Ukrayna lideri, Rusya'ya karşı savaşmayı kabul edecek askeri deneyimi olan mahkumların da serbest bırakılacağını duyurdu.


                12.20: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO müttefikleri hava savunma füzeleri, anti tank silahları ve insani ve mali yardımlarla Ukrayna'ya desteklerini artırdı" dedi.

                12.17: Kiev çevresinde Rus tanklarının ilerleyişine dair görüntüler gelmeye devam ediyor. Görüntülerden birinde bir evin içinden çekilen görüntüde, tankların geçişi sırasında bir patlama sesi duyuldu.

                11.53: Ukrayna heyetindeki isimler açıklandı: Heyette iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy bulunuyor.

                Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Aday olduğumda her birimizin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız. Ve her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna'nın olsun" dedi.


                11.37: Ukrayna heyeti müzakereye helikopterle geldi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, "Amacımız hemen ateşkes sağlanması ve Rusların çekilmesi." ifadeleri kullanıldı.

                11.22: Ukrayna basını: Rusya'nın Belgorod kentinden Harkov'a 10 Rus uçağı geliyor. Herkese sığınaklara gidin uyarısı yapıldı.

                RUS ORDUSU ADIM ADIM KİEV'DE
                11.21:                 Rus zırhlı araçlarının bir kısmı Makarov'a doğru ilerliyor. Konvoyda çok sayıda yakıt kamyonu olduğu bildirilirken akaryakıta dokunmamaları için akaryakıt kamyonlarından sivillere ateş edildiği öne sürülüyor.



                11.06: Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin, sorunların çözümü için yaptırımların kullanılmasını onaylamıyor" denildi.



                11.00: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Uzun zamandır beklenen konvoy Harkov'a ulaştı. Tanksavar silahları, Stinger MANPAD'lerini tedarik ettik

                10.37: Ukrayna'ya bağlı Vinnitsa ve Çerkassi şehrinde hava alarmı uyarısı yapıldı.

                10.44: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığını bildirdi.

                Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Zaporozhye Nükleer Santrali etrafındaki bölgelerde de kontrolü sağladığı, santralin çalışmasını sürdürdüğü ve radyoaktif seviyenin normal olduğu kaydedildi.

                Saldırının başlamasından bugüne kadar Ukrayna'ya ait 1114 askeri tesisin imha edildiği savunulan açıklamada, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolüne geçtiği iddia edildi.

                Açıklamada, Berdyansk ve Energodar şehirlerinin de Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bildirildi.

                10.31: Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi.

                10.29: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

                Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü.

                Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

                Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov da Türkiye'nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı Akar'a teşekkür etti.

                10.20: Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkiv kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

                10.13: Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin, yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı.

                RUS VE UKRAYNA HEYETİNİN TOPLANTI YAPACAĞI SALON

                EN KISA ZAMANDA ANLAŞMAYA VARMAK İSTİYORUZ
                10.12: Rusya'nın müzakere heyetinin başkanı Medinskiy, "Ukrayna heyetinin 1.5-2 saat arasında müzakerelerin yapılacağı noktaya gelmesini bekliyoruz. Ukrayna ile mümkün olan en kısa zamanda anlaşmaya varmak istiyoruz." dedi. Medinskiy, müzakerelerin Türkiye saatiyle 12:00'de başlayacağını duyurdu.

                10.05: Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkelere Yunanistan da katıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım gündeme gelirken, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Kuzey Makedonya ve Kanada hava sahalarını Rusya'ya kapattı.


                    RUSYA MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ FAİZ KARARI
                    09.50: Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu.

                    Bankadan yapılan açıklamada, Rus piyasalarında yaşanabilecek olası sorunlara işaret edildi.

                    Vatandaşların birikimlerinin değer kaybetmemesi, mali ve fiyat istikrarının korunması için faiz artırımı kararı alındığına işaret edilen açıklamada, politika faizinin 10,5 puan artışla yüzde 9,5'ten yüzde 20 çıkartıldığı belirtildi.



                    09.49:                     Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşa ilişkin son durumu ve gelişmeleri açıkladıkları bildiri yayınladı. Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

                    Rus birliklerinin moralinin düşük olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Düşman personelinin kaybı yaklaşık 4 bin 500 kişiyi buldu. Makariv - Kiev yönünde bir hat hareket ediyor. Ancak işgalci güçlerin moral düşük durumda. Çernihiv bölgesindeki Koryukivka yakınlarında, Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya hazır. Ukrayna'nın her yerinde yüzlerce arızalı zırhlı araç ve tank terk edildi" denildi.

                    09.42: Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan sorumlu tutukları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine ülkeye giriş yasağı kararı aldıklarını açıkladı.

                    09.20: Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donbass bölgesinde ilan edilen genel seferberliğin müzakereler öncesi askıya alındığını duyurdu.

                    KİEV'DE MARKET VE TOPLU TAŞIMA AÇILIYOR

                    08:28: Ukrayna basını: Kiev'de bakkallar ve toplu taşıma 08:00'den itibaren açılacak. Metro trenleri normalden çok daha az sıklıkta çalışacak.

                    Genel olarak gece barışçıl geçti, sabotaj ve keşif gruplarıyla birkaç çarpışma oldu, ancak şehir savunmaya daha hazırlıklıydı. Bu nedenle, saat 08:00'den sonra Kiev sokaklarında ortaya çıkan tahkimatları, tank karşıtı kirpileri ve diğer tahkimatları göreceksiniz.

                    MÜZAKERE MASASI KURULDU
                    08.24: Rus basını: Rusya ile görüşecek Ukrayna heyeti Belarus'a ulaştı.

                    Belarus Dışişleri Bakanlığı Ukrayna-Rusya arasındaki yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği odanın görüntüsünü paylaşarak "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" dedi.

                    08.11: Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasındaki işlemlere başlama saatini ertelerken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını geçici olarak yasakladı.

                    KİEV'DE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

                    07.25:                     Ukrayna'ya ait haber ajansı UNIAN, Kiev'de Lukyanovka hava savunma sisteminin devreye girdiğini duyurdu.

                    BIDEN, AB'Lİ MÜTTEFİKLERİYLE GÖRÜŞECEK
                    07.00: B                    iden bugün TSİ 19:15'te AB'li müttefiklerle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve Ukrayna konusunda telefon görüşmesi yapacak.

                    06.29: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK'nın Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmekten sorumlu tutma konusunda kritik bir adım attığını belirterek, "Güvenlik Konseyi bu hesap verebilirlik yolunda önemli bir adım attı. On yıllardır ilk kez Genel Kurul'da Acil Durum Özel Oturumu çağrısında bulundu" dedi.

                    04.05: Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurma kararı aldı.

                    03.00: Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok kritik olduğunu söyledi.

                    02.57: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin hava sahasını Rusya'ya kapatması sonucu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyeti, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağını duyurdu.

                    02.38: Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştüğünü açıkladı.

                    02.36: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 4. gecesinde yine çatışmalar şiddetlenirken, Rusya tarafından ülkenin bazı kentlerine tekrardan balistik füze saldırıları düzenlendi.

                        01.00: Kiev'de yeniden siren sesleri yükselmeye başladı

                        00.35: Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın Rusya aleyhinde dava açtığını ve Rusya aleyhinde tedbir kararları alınmasını talep ettiğini duyurdu. Mahkeme tarafından yayınlanan resmi bildiride, "Ukrayna, Rusya'ya karşı dava açtı ve Mahkemeden geçici tedbirler belirtmesini istedi" ifadeleri yer aldı.

                        00.26: Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bugünden itibaren tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
                        Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından birçok ülke Rusya'ya karşı hava sahasını kapatırken, Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bu gerekçeyle tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa makamları tarafından uygulanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle, Aeroflot Avrupa rota ağındaki uçuşlarını 28 Şubat 2022'den bir sonraki duyuruya kadar askıya almıştır" denildi.

                        23.59: ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki ABD vatandaşlarına çağrı yaparak, "ABD vatandaşları, halen mevcut olan ticari seçenekler aracılığıyla Rusya'dan derhal ayrılmayı düşünmeli" ifadelerine yer verdi.

                        Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteğini göstermek için Rusya'ya karşı yaptırımları arttırdığını belirten Komisyon Başkanı von der Leyen Avrupa Birliği ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizatın satın alınmasını ve teslimatını finanse edecek. Bu bir dönüm noktasıdır dedi.

                        AB HAVA SAHASI RUS UÇAKLARINA VE HAVAYOLLARINA KAPATILACAK
                        AB hava sahasını Rusya için kapatıldığını belirten Komisyon Başkanı, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko için "Aynı zamanda, Kremlin ve işbirlikçisi Lukaşeko rejimine karşı yaptırımlarımızı bir kez daha güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'ya ait, Rus tescilli veya Rus kontrolündeki tüm uçakların yasaklanmasının önerildiğini ifade eden von der Leyen, bu uçakların AB topraklarına inemeyeceğini, havalanamayacağını veya üzerinde uçamayacağını belirtti. Bu yaptırımın bir Rus tüzel veya gerçek kişisi tarafından sahip olunan, kiralanan veya başka bir şekilde kontrol edilen herhangi bir uçak için geçerli olacağı vurgulandı.

                        RUS DEVLET MEDYASINA YASAK
                        AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "İkincisi, benzeri görülmemiş bir adımla, Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız" ifadelerini kullanarak Rusya devletine ait Russia Today ve Sputnik ile yan kuruluşlarının Avrupa'daki yayınlarını yasaklayacak araçlar geliştirdiklerini belirtti.

                        BELARUS'A YAPTIRIMLAR
                        Belarus Devlet Başkanı Lukaşeko'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda ise von der Leyen, "Belarus'un mineral yakıtlardan tütün, odun ve kereste, çimento, demir ve çeliğe kadar olan ürün ihracatını durduracaklarını belirtti. Açıklamada Rusya için çift kullanımlı mallara getirdiğimiz ihracat kısıtlamalarını Belarus'a da genişleteceğiz. Bu aynı zamanda Rusya'ya karşı aldığımız tedbirlerin herhangi bir şekilde atlatılması riskini de ortadan kaldıracaktır" ifadelerine yer aldı.

                        AB Komisyon Başkanı, Rusya Merkez Bankasının işlemlerini yasaklayacaklarını ve tüm varlıklarını donduracaklarını belirtti.

                        ABD'Lİ ŞİRKET PAYLAŞTI
                        ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, yeni elde ettikleri uydu görüntülerinde, yüzlerce askeri aracı içeren yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Rus askeri konvoyunun Kiev'e ilerlediğinin görüldüğünü bildirdi.

                        Kiev'in 64 kilometre uzağında kaydedilen görüntülerde, konvoyun Ivankiv şehrinin kuzeydoğusunda olduğu ifade edilen açıklamada, konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının olduğu aktarıldı.

                            Açıklamada, söz konusu uydu görüntülerinde Hostomel kentindeki Antonov Havalimanına yapılan hava saldırılarının yol açtığı hasarın da görüldüğü belirtildi.

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