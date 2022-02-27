Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı | Dünyanın gözü bu masada! Ukrayna'dan flaş talep: Kırım ve Donbas dahil geri çekilin

Bunun üzerine Google, Ukrayna'da canlı trafik verisi ve mağaza ile restoran gibi yerlerin yoğunluğu hakkında canlı olarak sağladığı verileri tüm dünyada geçici olarak durdurdu.

Google, bunun halkın güvenliği için yapıldığını belirtti.

16.24: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, "AB'ye katılım birkaç ay içinde olabilecek bir şey değil" dedi.



16.10: ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Minsk'teki Büyükelçiliğimizin faaliyetlerini askıya aldı ve Moskova'daki 'acil olmayan' Büyükelçilik çalışanlarımıza ve ailelerine 'gönüllü olarak' ülkeden ayrılma yetkisi verdi." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu adımlarının, Rusya askeri kuvvetlerinin Ukrayna'ya "sebepsiz ve gerekçesiz saldırılarından" dolayı doğan güvenlik ve emniyet endişelerinden dolayı atıldığını belirten Blinken, "Dışişleri Bakanlığı, yerel güvenlik ortamı ve sağlık durumu çerçevesinde tüm dünyadaki büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızın duruşunu düzenlemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Blinken, ABD vatandaşlarının ve personelinin güvenliği ve emniyetinden başka bir öncelikleri olmadığının altını çizdi.

RUSYA HAVA SAHASINI KAPATTI



16.08: Rusya, Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına cevap olarak, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Cenevre ziyaretini Avrupa'nın Rusya'ya hava sahasını kapatması nedeniyle iptal etti.

16.07: Müzakerelere ilişkin ilk açıklama Ukrayna cephesinden geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, "Kırım ve Donbas dahil tüm Rus güçlerinin çekilmesini talep ettik" açıklaması yaptı.

Belarus Dışişleri Bakanı



15.52: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya askeri faaliyetleri başlatmadı, bitiriyor. Rejimin Kiev'deki askeri eylemleri ve Donbas sakinlerinin sistematik yıkımı 8 yıl sürdü. Bu savaş sırasında 14 binden fazla insan öldü, yüzlerce çocuk. Buna bir son vermek gerekiyordu. Kiev rejiminin Rusya'ya yönelik bitmek bilmeyen tehditlerine son vermek gerekiyordu. Rusya da bunu yapacaktır" denildi.



15:43: Putin'in Rusya Stratejik füze birlikleri, Kuzey ve Pasifik filoları "stratejik hava muharebe" alarmına geçti. Devlet televizyonunun aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Batı bir yalanlar imparatorluğu" açıklamasında bulundu.

15:36 ABD Hazine Bakanlığı, ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasını yasakladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın Rusya Merkez Bankası'nın ABD veya ABD'li kişiler tarafından nerede olursa olsun tutulan tüm varlıklarının etkin bir şekilde hareketini kısıtlamayı amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Bunun Rusya'nın hızla değer kaybeden para birimini destekleme girişimlerini bozacağı belirtilen açıklamada, bu kararla eş zamanlı olarak Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Rusya Merkez Bankası ile enerji ile ilgili belirli işlemlere izin vermek için genel bir lisans yayımladığı bildirildi.

Açıklamada, Rus Doğrudan Yatırım Fonu'na da yaptırım uygulanacağı belirtilerek, fonun yönetici şirketi, bir iştiraki ve İcra Kurulu Başkanı Kirill Dmitriev'in de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

"PUTİN REJİMİNİN UKRAYNA'YI İŞGALİNİ FİNANSE ETMEK İÇİN SERMAYE TOPLAMASINI ÖNLEMEYİ AMAÇLIYOR"

ABD'nin Ukrayna'ya desteğini göstermeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Putin rejiminin Ukrayna'yı işgalini finanse etmek için sermaye toplamasını önlemeyi amaçladığı" ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin bu kararı tek başına almadığı, bunun Avrupa Birliği'nin kısıtlamalarını takip ettiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Eylemlerimiz, Ukrayna'ya olan küresel desteği ve Rusya'nın tehditkar, otoriter yöneticilerini çirkin eylemlerinden sorumlu tutma taahhüdünü gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, alınan kararın Rusya'nın istikrarı bozan faaliyetlerini finanse etmek için varlıkları kullanma kabiliyetini önemli ölçüde sınırlayacağını ve Putin ile yakın çevresinin Ukrayna'yı işgalini sağlamak için bağımlı olduğu fonları hedef alacağını belirtti.

15:34: ABD, Belarus'un başkenti Minsk'teki faaliyetlerini durdurdu. ABD'li yetkili, "Belarus, Ukrayna'daki saldırgana (Rusya) yardım etmeye deavm ederse, sonuçlarıyla karşılaşacak" dedi.

15.27: Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskıy, "Saldırılar devam ediyor. İnanılmaz bir birlik içinde hareket ediyoruz. Kiev'de temel ihtiyaçları karşılamak için çalışmaları sürdürüyoruz. Çok başarılı hareket ediyoruz. Hızlı bir şekilde sorunların üzerine gidiyoruz" dedi.

"ÇOK FAZLA ESİR VAR, UZMANLARIMIZ ÇALIŞIYOR"

Monastırskıy, "Düşman çok beklenilmeyen hareketlere geçiyor ama bugün bizim silahlı kuvvetlerimizin yaptıkları gerçekten çok başarılı. Başkentimizi koruyor. Anlıyorum ki her gün her senaryo için hazırız. Birliklerimiz saldırılara karşı mücadele etmeye devam ediyor. 100 kadar özel birlik oluşturduk. Şu anda çok fazla kişi esir alındı, işgalciler tarafından. Onlarla bizim uzmanlarımız çalışıyor. Şu anda şehir üzerinde kontrol elimizde" diye konuştu.