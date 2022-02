Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı | Dünyanın gözü bu masada! Ukrayna'dan flaş talep: Kırım ve Donbas dahil geri çekilin

ASKERİ TECRÜBESİ MAHKUMLARI SERBEST BIRAKACAĞIZ

Zelenskiy, Rus askerlerine de "Gidin ve canınızı kurtarın" diyerek seslendi. Ukrayna lideri, Rusya'ya karşı savaşmayı kabul edecek askeri deneyimi olan mahkumların da serbest bırakılacağını duyurdu.



12.20: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO müttefikleri hava savunma füzeleri, anti tank silahları ve insani ve mali yardımlarla Ukrayna'ya desteklerini artırdı" dedi.

12.17: Kiev çevresinde Rus tanklarının ilerleyişine dair görüntüler gelmeye devam ediyor. Görüntülerden birinde bir evin içinden çekilen görüntüde, tankların geçişi sırasında bir patlama sesi duyuldu.

11.53: Ukrayna heyetindeki isimler açıklandı: Heyette iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Aday olduğumda her birimizin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız. Ve her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna'nın olsun" dedi.



11.37: Ukrayna heyeti müzakereye helikopterle geldi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, "Amacımız hemen ateşkes sağlanması ve Rusların çekilmesi." ifadeleri kullanıldı.

11.22: Ukrayna basını: Rusya'nın Belgorod kentinden Harkov'a 10 Rus uçağı geliyor. Herkese sığınaklara gidin uyarısı yapıldı.





RUS ORDUSU ADIM ADIM KİEV'DE

11.21: Rus zırhlı araçlarının bir kısmı Makarov'a doğru ilerliyor. Konvoyda çok sayıda yakıt kamyonu olduğu bildirilirken akaryakıta dokunmamaları için akaryakıt kamyonlarından sivillere ateş edildiği öne sürülüyor.





11.06: Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını değerlendiren Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin, sorunların çözümü için yaptırımların kullanılmasını onaylamıyor" denildi.





11.00: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Uzun zamandır beklenen konvoy Harkov'a ulaştı. Tanksavar silahları, Stinger MANPAD'lerini tedarik ettik



10.37: Ukrayna'ya bağlı Vinnitsa ve Çerkassi şehrinde hava alarmı uyarısı yapıldı.



10.44: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Zaporozhye Nükleer Santrali etrafındaki bölgelerde de kontrolü sağladığı, santralin çalışmasını sürdürdüğü ve radyoaktif seviyenin normal olduğu kaydedildi.