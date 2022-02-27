Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı | Dünyanın gözü bu masada! Kritik müzakereler başladı

Açıklamada, Rusların İrpin şehrini alma girişiminin başarısız kaldığına dikkat çekilerek "Ukrayna savunma kuvvetleri düşmanın yeni teçhizatlarını imha etti. Bütün yönlerde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tank ve mekanize birimleri, topçu desteğiyle belirli hatların savunmasını elinde tutuyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri düşman hava saldırılarını püskürtüyor. Savunma birlikleri grupları Kiev'de sıkı ve çok katmanlı savunma sistemi konuşlandırdı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, 3-15 kişilik Ukrayna üniforması giymiş Rus sabotaj gruplarıyla da sistematik mücadele yürütüldüğü aktarıldı. Gostomel askeri üssü yakınında bulunan İrpin şehri, başkent Kiev'in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.

14'Ü ÇOCUK 352 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

RUSYA'YA KARŞI BİR İLK

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteğini göstermek için Rusya'ya karşı yaptırımları arttırdığını belirten Komisyon Başkanı von der Leyen, Avrupa Birliği ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizatın satın alınmasını ve teslimatını finanse edecek. Bu bir dönüm noktasıdır dedi.



İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

13.57: Rus ve Ukraynalı heyetler müzakere masasından ilk görüntü geldi.





13.40: Kremlin: Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak.



13.15: Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler başladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler 1 saat 15 dakika gecikmeyle ancak 13.15'de başlayabildi.

Görüşmelere katılacak Ukrayna heyeti, Belarus sınırındaki müzakere noktasına ulaştı. Rus Ria ajansı, Ukraynalıların helikopterle geldiği anların videosunu paylaştı.

AFP, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un da bulunduğu Ukrayna kafilesinin iniş yaptığını gösteren fotoğrafı dünyaya servis etti.

Ukrayna devlet başkanlığı ofisi, müzakerelerde ana hedefin acil şekilde ateşkes ilan edilmesi ve ülkedeki Rus işgalci askerlerin çekilmesi olduğunu duyurdu.

Rus heyeti, Ukraynalılardan önce müzakereler için sınıra vardı. Heyete liderlik eden Vladimir Medinsky, Moskova'nın Ukrayna heyeti ile mümkün olan en kısa zamanda bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi. Medinsky, Putin'in danışmanları arasında yer alıyor.

12.28: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 304 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 422 bin mültecinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Konseyin açılışında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırının sayısız hayatı riske attığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Perşembe sabahı ile dün gece arasında ofisimiz tarafından 7'si çocuk olmak üzere 102 ölü ve 304 yaralı olmak üzere 406 sivil zayiat kaydedilmiştir. Bu sivillerin çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahlarla öldürüldü. Korkarım ki gerçek rakamlar çok daha yüksek."

Bachelet, savunmasız ve yaşlı insanlar da dahil olmak üzere milyonlarca sivilin saldırılardan korunmak için metro ve sığınıklarda toplanmaya zorlandığını vurguladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, 422 bin sivilin ülkeden kaçarak komşu ülkelere sığındığını ve çok daha fazlasının ülke içinde yerinden edildiğini bildirdiğini aktaran Bachelet, dünyanın her yerinden barış ve insan hakları çağrıları yapıldığına dikkati çekti.

Bachelet, "Burada kazanan ve kaybeden yok. Çatışma yüzünden hepimiz zayıfladık." ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Konseyinin 49'uncu oturumu, 1 Nisan'da sona erecek.

12.26: Avrupa ülkelerine seslenen Zelenskiy, "Avrupa Birliği'ne, yeni özel prosedür kapsamında Ukrayna'nın derhal katılımı için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Saldırılarda 16 çocuğun öldüğünü 46 çocuğun da yaralandığını belirten Devlet Başkanı Zelenskiy, "Şu ana kadar 4 bin 500 Rus askerinin öldürüldü." ifadelerini kullandı.