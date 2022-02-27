Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı: Rusya - Ukrayna savaşı masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplandı. Kritik toplantı saat 15.50'de başladı.
MASADA UKRAYNA VAR
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
DİPLOMATİK TEMASLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.
Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.
MONTRÖ'NÜN KAPATILMASI DA GÜNDEMDE
Masada Montrö Sözleşmesi uyarınca boğazların Rus Savaş gemilerine kapatılması da Kabine'nin göndeminde olacak.