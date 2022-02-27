Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı: Rusya - Ukrayna savaşı masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplandı. Kritik toplantı saat 15.50'de başladı.



MASADA UKRAYNA VAR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.