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    • Dünya
    • 28.02.2022 00:49
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    • 28.02.2022 16:00
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı: Rusya - Ukrayna savaşı masada

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplandı. Toplantı saat 15.50'de başladı. Toplantının ana gündem maddesi Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kabine toplanıyor: Gündem Ukrayna!

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplandı. Kritik toplantı saat 15.50'de başladı.


    MASADA UKRAYNA VAR
    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Ankara'nın yakın takibinde. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.



    DİPLOMATİK TEMASLAR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

    Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

    MONTRÖ'NÜN KAPATILMASI DA GÜNDEMDE
    Masada Montrö Sözleşmesi uyarınca boğazların Rus Savaş gemilerine kapatılması da Kabine'nin göndeminde olacak.



        TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ
        Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.

        Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.

        ELEKTİRİK DÜZENLEMESİ
        Elektrik üretim ve dağıtım şirketleri temsilcilerinin de görüşü alınaran tamamlanan çalışmayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kabine'ye sunacak.

        ERDOĞAN ULUSA SESLENECEK
        Toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak Başkan Erdoğan'ın yeni düzenlemeyle ilgili de kamuoyuna açıklaması bekleniyor

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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı: Rusya - Ukrayna savaşı masada
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