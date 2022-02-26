Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı: Dışarda olanlar düşman sayılacak





ZELENSKİY: "UKRAYNA'YI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'yı sonuna kadar savunacaklarını belirterek, Rus halkını da savaşa karşı çıkmaya çağırdı.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, düşmanın saldırıları karşısında dik durduklarını ve saldırılarını başarıyla geri püskürttüklerini belirtti.

Ülkenin birçok bölgesinde çatışmaların sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Biz vatanımızı, toprağımızı ve çocuklarımızı savunduğumuzu biliyoruz. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler. Biz onların planlarını altüst ettik." diye konuştu.