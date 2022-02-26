Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 26.02.2022 14:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2022 14:56
    ABONE OL

    Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı: Dışarda olanlar düşman sayılacak

    Son dakika haberi... Kiev Belediye Başkanı: 28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak.

    Kiev’de flaş karar: Dışarda olanlar düşman sayılacak

    Kiev Belediye Başkanı, yaptığı son dakika açıklamasında "28 şubat sabahına kadar 17:00-08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak." ifadelerini kullandı.



    ZELENSKİY: "UKRAYNA'YI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"
    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'yı sonuna kadar savunacaklarını belirterek, Rus halkını da savaşa karşı çıkmaya çağırdı.

    Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, düşmanın saldırıları karşısında dik durduklarını ve saldırılarını başarıyla geri püskürttüklerini belirtti.

    Ülkenin birçok bölgesinde çatışmaların sürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Biz vatanımızı, toprağımızı ve çocuklarımızı savunduğumuzu biliyoruz. Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler. Biz onların planlarını altüst ettik." diye konuştu.

    Zelenskiy, Rus işgalcilerin füzeler ve ağır silahlarla yerleşim birimlerine saldırdığını, enerji üretim kaynaklarını yok etmeye çalıştığını belirterek, "Çok sinsi taktikleri var. Roketler ve toplarla tahrip edilen konutlar, dünyanın bizimle birlikte işgali durdurması için son argümandır." ifadelerini kullandı.

        İddiaların aksine Kiev'de olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'yı sonuna kadar savunacağız" dedi.

        Zelenskiy, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Balat altyapısına köklü çözüm
        Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı: Dışarda olanlar düşman sayılacak
            SON DAKİKA