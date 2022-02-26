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    • 27.02.2022 18:22
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    Rusya - Ukrayna savaşında dakika dakika yeni gelişmeler: Zelenskiy müzakereyi kabul etti! Ukrayna-Belarus sınırında görüşme...

    Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmeler... Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatta 4. güne girildi. Rus ordusu Harkov şehrine de girdi. Harkov Valisi halka "Sokağa çıkmayın, sığınaklarda kalın" çağrısında bulundu. Rus askerlerinin Ukrayna'nın güneyinde bulunan iki büyük şehri daha kuşatma altına alındığı açıklandı. Başkent Kiev'de de siren sesleri yeniden yükseldi. Rus askerleri Nova Kahovka şehrini ele geçirdi. Şehirdeki Ukrayna bayrakları kaldırılıyor. Kremlin yaptığı açıklama ile Rus heyetinin müzakerelere başlamak üzere Belarus'a ulaştığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, müzakere görüşmelerinin İstanbul, Budapeşte, Bakü ya da Viyana'da olmasını talep etti. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, "Rusya 4 bin 300 personelini kaybetti. 27 uçak ve 26 helikopter düşürüldü" denildi. Ukrayna ayrıca flaş bir hamle yaptı. Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'ya soykırım davası açtığını duyurdu. Ukrayna valisi açıkladı. Harkov'da kontrol sağlandı. Avrupa'dan bire birer açıklama yapılarak Rusya'ya hava sahası kapatılıyor. Putin, "Belarus'ta müzakereye hazırız" dedi ve "Kiev henüz fırsatı kaçırmadınız" ifadelerini kullandı. Rus basını Zelenskiy'nin müzakere teklifini kabul ettiğini iddia etti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko açıklamalar yaptı. Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti. Zelenskiy sosyal medya hesabından, "Ukrayna-Belarus sınırında, Pripyat Nehri yakınında, Ukrayna heyetinin Rus heyetiyle ön koşulsuz görüşmesi konusunda mutabık kaldık." açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşıyla görüştü. İşte dakika dakika Ukrayna - Rusya arasında yaşanan savaşta güncel gelişmeler...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr

    AHaber CANLI YAYIN

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekat 4. gününde devam ediyor. Saldırıların 2. gününde Putin'e müzakere çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." ifadelerini kullandı. Zelenskiy'nin çağrısına cevap veren Putin, "Ukrayna ile müzakereye hazırız" mesajı verdi ancak herhangi bir ortak yol bulunamamıştı. Fakat son dakika kararı ile Zelenskiy müzakereyi kabul etti.



    RUS ASKERLERİ HARKOV'DA
    Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rus askerlerinin Harkov'a girdiğini duyurdu. Harkov Valisi halka "Sokağa çıkmayın, sığınaklarda kalın" çağrısında bulundu.

    KİEV'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR
    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor. Dün geceye göre bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

    Gündüz Ukrayna'ya hava hareketları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu ise, Kiev'i Ruslara teslim etmemek için büyük bir direnç gösterirken, Kiev'in merkezinin hemen dışında her 2 ülkenin askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların en çok Kiev'in güneyinde yaşandığı öğrenilirken, Kiev'e bağlı Vasylkiv çatışmaların merkezi haline geldi.

    Geç saatlerde Rusya tarafından, Harkov'dan sonra Mariopol kentinde de kontrolün ele alındığı duyurulurken, Rus ordusu Odessa kentine en çok deniz yolu ile saldırılar gerçekleştiriyor. Kiev'e roketatar sistemler, top atışları, hava ve kara harekatlarını sürdüren Rus ordusu, Dnipro, Harkov, Semi, İvano - Frankivsk, Herson ve Zaporijya kentlerinde de tüm yönlerden saldırılarını sürdürüyor.

        İŞTE DÜNYAYI KİLİTLEYEN SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        17.40 NATO'dan Putin'in Nükleer çıkışına yanıt: Bu çok tehlikeli bir söylem ve sorumsuz bir davranış

        17.31 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Enerji piyasalarına en az etki yapacağından emin olmalıyız." ifadeleri kullanıldı.

        17.26 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya ile Ukrayna'nın yarın görüşme kararı almasından da son derece memnunuz" dedi. Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.

        16.55: Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştüğünü belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus sınırında "mümkünse yarın" bir görüşme olabileceğini söyledi.

        GÖRÜŞME YAPILACAK
        16.44:         Zelenskiy sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "Alexander Lukashenko ile görüşmenin sonucu. Ukrayna-Belarus sınırında, Pripyat Nehri yakınında, Ukrayna heyetinin Rus heyetiyle ön koşulsuz görüşmesi konusunda mutabık kaldık. Alexander Lukashenko, Ukrayna heyetinin seyahati, görüşmeleri ve dönüşü sırasında Belarus topraklarında konuşlanmış tüm uçakların, helikopterlerin ve füzelerin yerde kalmasını sağlama sorumluluğunu üstlendi."

        PUTİN'DEN NÜKLEER EMRİ

        16.21: Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi.

        Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile toplantı yaptı. Toplantının başında Putin, Batı'nın Rusya ile ilişkilerinde dostça olmayan eylemlerde bulunduğunu söyledi.

        Putin, "Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı'na ve Savunma Bakanı'na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum." ifadelerini kullandı.

        Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.

        16.04: Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko dünyaya yardım çağrısında bulunarak, "Kiev'de resmi sayılara göre 9 sivil ve 1 çocuk hayatını kaybetti. 4 kişiyi tanımıyoruz kim olduğunu bilmiyoruz ama onların da naaşını bulduk. Toplamda 15 can kaybı var" dedi.

        15.38 Rus basını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin müzakere teklifini kabul ettiğini iddia etti. İddiaya göre Ukraynalı bir heyet müzakere için Belarus'a gidecek.

        15.07 Kremlin'den yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizi için arabuluculuk teklifinde bulunduğu belirtildi. Görüşmenin bir İsrail inisiyatifi olduğunu ve Putin'in Bennett'e Rusya'nın Belarus'un Gomel kentindeki heyetinin Kiev ile müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak Ukrayna tarafının "tutarsızlık göstermesi nedeniyle bu fırsatı değerlendirmediği" öne sürüldü.

        14.59 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentin savunulmaya devam ettiğini duyurdu. Kliçko, ayrıca başkentte Rus birliklerinin bulunmadığını ve saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Kiev'de biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

        14.46 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

        RUSYA'DAN VATAN HAİNLİĞİ AÇIKLAMASI
        14.42         Rusya Devlet Savcılığı, Rusya'nın güvenliğini hedef alan yabancı bir devlete veya uluslararası kuruluşa mali veya diğer yardımları sağlayan herkesin ihanetten suçlu bulunabileceğini ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

        14.38 Hollanda bu akşam itibariyle hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

        14.31 Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

        14.24 Ukrayna Başsavcısı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 21. yüzyılın savaş suçlusu olduğunu kanıtlayacaklarını açıkladı.

        14.20 İtalya Başbakanlık Ofisi, ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

        14.11 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna ve Rusya'nın mümkün olan en kısa sürede masaya oturmasını istediklerini açıkladı.

        14.01 Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı koymasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya daha fazla silah ve mühimmat göndereceğini açıkladı. Askeri yardım planının Çekya hükümeti tarafından onaylanmasının ardından Ukrayna'ya yardım taşıyan bir tren yola çıktı. Çekya Savunma Bakanlığı, 8,6 milyon dolar değerinde makineli tüfek, hafif makineli tüfek, saldırı tüfeği, tabanca ve mühimmat göndereceğini bildirdi.

        13.58 Ukrayna Rusya'ya soykırım davası açtı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Ukrayna, Rusya aleyhindeki başvurusunu Uluslararası Adalet Divanına sundu. Rusya, saldırganlığını haklı çıkarmak için soykırım kavramını manipüle etmekten sorumlu tutulmalıdır. Rusya'nın askeri faaliyetlerini şimdi durdurmasını emreden acil bir karar talep ediyor ve davaların önümüzdeki hafta başlamasını bekliyoruz." dedi.

        HARKOV'UN KONTROLÜ TAMAMEN UKRAYNA'YA GEÇTİ
        13.55         Ukrayna'da bölge valisi Oleh Sinegubov, Ukrayna'nın kuzeydoğudaki Harkov şehri üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söyledi. Sinegubov, "Harkov'un kontrolü tamamen bizim! Silahlı kuvvetler, polis ve savunma güçleri çalışıyor ve şehir düşmandan tamamen temizleniyor" açıklamasını yaptı.

        13.50 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Almanya Rus uçaklarına hava sahasını kapattı. Almanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin Pazar günü Almanya saatiyle 15.00'ten itibaren üç ay süre ile geçerli olacağı belirtildi. Daha önce Bulgaristan, Polonya, Çekya, Slovenya ve Baltık ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapattığını duyurmuştu.

        13.14 Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırım paketinin eşsiz olduğunu söyledi. Scholz, "NATO sınırları içerisindeki her bir metrekare toprağı savunacağız. Bur Rus halkının değil, Putin'in savaşı. Putin Rus imparatorluığu inşa etmek istiyor. Almanya ek doğalgazı küresel piyasalardan alacak" diye konuştu.

        13.02 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Özel Kuvvetleri'nin "Özel Kuvvetler Günü"nü kutladı.

        13.00 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın saldırıları nedeniyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki koltuğundan çıkarılması gerektiğini söyledi.

        UKRAYNA'DA 64 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ
        12.56         Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını bildirdi. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Ukrayna genelinde havadan ve karadan yapılan saldırılarda, 24 Şubat saat 04.00 ile 26 Şubat saat 17.00 arasında 64 sivilin yaşamını yitirdiğini, 176 sivilin yaraladığını rapor ettiği aktarıldı.

        Gerçek rakamların muhtemelen "önemli ölçüde daha yüksek" olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek günlerde sivil kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.

        Kiev'in eteklerinde Rusya'nın bombardımanı sonrası yükselen duman, şehrin merkezinden görüntülendi.

        UKRAYNA: RUSYA ŞİMDİYE KADAR 4 BİN 300 ASKER VE 146 TANK KAYBETTİ
        12.33 Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 4 bin 300 asker ve 146 tank, 27 uçak ve 26 helikopter kaybettiğini açıkladı.

        12.26 Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı. Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.

        12.11 AB yetkilisi, üye ülkelerin çoğunun Rus havayollarına sahalarını kapattığını belirterek, "Kısa süre sonra bu konuda resmi bir karar alınabilir" dedi. Yetkili ayrıca, tüm AB ülkelerinin Ukrayna'nın AB'ye üyeliğini desteklemediğini söyledi. AB çapında Rus uçuşlarına yönelik yasağın, bloğun dışişleri bakanları tarafından daha sonra tartışılacak olan Moskova'ya yönelik yeni bir yaptırım paketinin parçası olabileceği belirtildi.

        UKRAYNA GÜÇLERİ KİEV'İN BATISINI KONTROL ALTINA ALDI
        12.03         Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Kiev'in batısının kontrol altına alındığını açıkladı. Sözcü, aynı zamanda "Ukrayna güçleri Harkov'a giren araçların yarısını imha etti. Düşman insiyatifi kaybetti ve Belarus müzakerelerine giderek bunu doğrulamış oldu" dedi.

        11.58 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Rusya ile savaştaki durumun önemli ölçüde değişmediğini söyledi.

        11.47 NATO ülkeleri Ukrayna'ya silah yardımı yapacak. Bu kapsamda Hollanda, Alman yapımı tanksavarları Ukrayna'ya gönderecek.

        TÜRKİYE'DEN FLAŞ MESAJ
        11.35         Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti" açıklaması geldi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu." ifadelerini kullandı.

        11.34 İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Rusya-Ukrayna krizinin uzun soluklu olacağından endişelendiğini açıkladı.

        11.32 Krremlin sözcüsü, Ukrayna'yı, görüşmeler devam ederken, Rusya'nın askerini opresyonlarının ertelenmeyeceğine dair uyardıklarını bildirdi.

        LUKAŞENKO: UKRAYNA DEVLET STATÜSÜNÜ KAYBETMEK İSTEMİYORSA MASAYA OTURMALI
        11.29         Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, "Ukrayna, devlet statüsünü kaybetmek istemiyorsa masaya oturmalı" diyerek Kiev'e çağrı yaptı. Rusya, müzakere heyetinin Belarus'un Gomel kentinde Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşmeye hazır olduğunu açıkladı, ancak Kiev Belarus'un Rus işgalinde suç ortağı olduğunu ve tarafsız bir aracı olarak görülemeyeceğini bildirdi.

        11.13 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Dünya, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki oy hakkını elinden almalı. Rusya'nın suç teşkil eden eylemleri soykırımın işareti" dedi.

            ZELENSKIY'DEN İSTANBUL TEKLİFİ
            10.33             Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Dün gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu. İşgal güçleri ambulans dahil her şeye saldırıyor. İşgalci güçler, askeri altyapının olmadığı sivil bölgelere saldırıyor. Minsk görüşmeleri Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir. Ukrayna'ya karşı saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

            Zelenski, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

            10.14 Kremlin Sözcüsü'nden gelen açıklamaya göre, Rus heyeti Ukraynalılarla görüşmeler için Belarus'a ulaştı﻿.

            09.40 Nova Kahovka şehri Rus kontrolüne geçti. Şehirdeki Ukrayna bayrakları kaldırılıyor.

            09.36 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, yurtdışından gelen gönüllüler için yabancı birlik kuracaklarını açıkladı.

            09.24 Siren sesleriyle güne başlayan Kiev'de patlama sesi duyuldu.

            09.20 Rusya Ukrayna'nın iki şehrini daha kuşatma altına aldı.

            09.11 Kuşatmanın sürdüğü Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu.


            08.50 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rus askerleri Harkov'a girdi. Harkov Valisi halka "Sokağa çıkmayın, sığınaklarda kalın" çağrısında bulundu.

            08.05 Avustralya Başbakanı Scott Morrison, NATO ortakları aracılığıyla Ukrayna'ya saldırı silahı tedarik edileceğini duyurdu.

            07.35 Youtube'dan sonra Google da devlet Tarafından Finanse Edilen Rus Medyasının kendi platformu üzerinden para kazanmasını askıya aldı.

            07.20 Kiev'de radyoaktif bir tesise ateş açıldı.

            Ukrayna basını, Ukrayna Nükleer Düzenleme Devlet Müfettişliği, mermilerin Radon Derneği'nin Kiev şubesinin radyoaktif atık bertaraf sahasına isabet ettiğini bildirdi.

            07.02 Fransa'dan, Ukrayna'ya savunma teçhizatı desteği geldi.

            Fransa hükümeti, Rusya'ya karşı ekonomik ve mali yaptırımları güçlendireceğini belirterek, Ukrayna'ya savunma teçhizatı sağlayacaklarını ve Rus şahsiyetlerin finansal alacaklarını donduracağını duyurdu.

            06.22 Ukrayna Devlet Başkanlığı: Rusya ile olası müzakerede Kiev dikte edecek.

            Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yapılacak olası müzakerelerde Ukrayna'nın dikte edeceği bir pozisyonda olacağını söyledi.

            05.21 Ukrayna'da 3'ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti.

            04.27 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.

            Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Vasilkiv yakınlarındaki tank çiftliğini Rus askerlerinin vurduğunu dile getirdi.

            Balasinoviç, "Maalesef tank çiftliği yanıyor." ifadelerini kullandı.

            Pek çok sosyal medya hesabında da vatandaşların tank çiftliğindeki yangın ile ilgili çektiği görüntüler paylaşıldı.

            Vasilkiv şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor

            03.28 Dünya'da en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyerek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırına ait görüntülerini yayınladı.

            Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna halkının yanında olacaklarını belirterek, Rusya'ya siber saldırılar başlattı. Gün içinde Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin'in resmi internet sitesi dahil birçok bakanlığın internet sitesine siber saldırılar düzenleyen Anonymous, bu kez akşam saatlerinde Rus devlet televizyonu hedef alındı. Kanalın ağına sızmaya başlayan hacker grubu, "Ukrayna'daki gerçekler" adı altında görüntüleri devlet kanalında yayına verdi. Birçok Rus, devlet televizyonunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını, Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları, kadın ve çocukların yaşadıklarını izledi. Anonymous ayrıca Rusya'da yayın yapan Ren TV gibi özel kanalların ağlarına da sızarak, aynı görüntüleri yayınladı. Anonymous hacker grubu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Rus devlet kanalları, Anonymous tarafından Ukrayna'da yaşananlarla ilgili gerçeklerin yayınlanması için haclendi" ifadelerine yer verildi.

            02.58 Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında 2 büyük patlama gerçekleşti.

            AB'DEN SWIFT YAPTIRIMLARI
            01.55             Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün BM Genel Kurulu'nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısı için toplanacak.

            New York saati ile pazar günü 15.00'te (TSİ 23.00) yapılacak BMGK özel toplantısının duyurusu yapıldı.

            01.07 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.

            Rusya'yı uluslararası finansal sistemden ve ekonomilerimizden izole eden kapsamlı yaptırımlar yürürlüğe koymaya devam edileceğinin altını çizen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Başkan Biden, Başkan Macron, Şansölye Scholz ve Başbakan Draghi'nin yanı sıra Başbakan Trudeau ve Başbakan Johnson ile koordineli olarak, uluslararası tepkimizi önemli ölçüde sıkılaştırmayı düşünüyoruz. Avrupa Birliği ve ortakları, Putin'in savaş makinesini finanse etme yeteneğini sekteye uğratmaya çalışıyor. AB liderlerine şu önlemleri önereceğim; belirli sayıda Rus bankasının SWIFT'den kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, bu bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacaktır" dedi.

            Söz konusu yaptırımla Rus ihracat ve ithalatına dünya çapında sınırlama geleceğini belirten Leyen, "SWIFT, dünyanın en yaygın bankalararası ödeme sistemidir. Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya'nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir" diye konuştu.

            00:45 Alman ARD kanalı "AB, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapatacak" ifadelerine yer verdi.

            00.36 İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, uluslararası toplumun, Rusya'yı diplomatik ve finansal açından tamamen izole etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

            00.30 Ukrayna Parlamento Üyesi Lesia Vasylenko: "30-60 dakika içinde Kiev daha önce hiç görülmemiş bir saldırı altında olacak. Rusya sahip oldukları her şey ile bizi vuracak."

            00.14 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi.

            Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.

            BAYRAKTAR'LAR DEVREDE
            Rus ordusuna ait hava araçlarının, Su-27'lerin yanı sıra S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemleri ile imha edildiği vurgulanan açıklamada, akaryakıt taşıyan bir yük treninin ise Bayraktar TB2 SİHA ekibinin başarılı çalışmasıyla imha edildiği kaydedildi.

            23.29 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.

            Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değindi.

            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var, ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." dedi.

            Biden, kimsenin Rusya'ya karşı uyguladıkları ekonomik ve siyasi yaptırımların aniden sonuç vermesini beklemediğini, bu yaptırımların etkilerinin uzun vadede görüleceğini kaydetti.

            Rusya'nın amacının NATO'yu bölmek olduğunu ancak bunu başaramadığını belirten Biden, "NATO'nun bir arada durması bir yana, Finlandiya ve İsveç konusunda olanlara bakın. Putin, istediklerinin tam tersi şeylerin yaşanmasına yol açıyor." diye konuştu.

            22.37 Rovenky'de petrol deposu patlatıldı.

            22.20 Pentagon'dan yapılan açıklamada Rusya'nın işgal için 150 binden fazla asker görevlendirdiğini bunların yarıdan fazlasının Ukrayna içine giriş yaptığı belirtildi.

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            Haberler Dünya Rusya - Ukrayna savaşında dakika dakika yeni gelişmeler: Zelenskiy müzakereyi kabul etti! Ukrayna-Belarus sınırında görüşme...
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