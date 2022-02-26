Rusya - Ukrayna savaşında dakika dakika yeni gelişmeler: Rusya iki şehri daha kuşattı! Siren sesleri yeniden yükseliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna halkının yanında olacaklarını belirterek, Rusya'ya siber saldırılar başlattı. Gün içinde Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin'in resmi internet sitesi dahil birçok bakanlığın internet sitesine siber saldırılar düzenleyen Anonymous, bu kez akşam saatlerinde Rus devlet televizyonu hedef alındı. Kanalın ağına sızmaya başlayan hacker grubu, "Ukrayna'daki gerçekler" adı altında görüntüleri devlet kanalında yayına verdi. Birçok Rus, devlet televizyonunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını, Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları, kadın ve çocukların yaşadıklarını izledi. Anonymous ayrıca Rusya'da yayın yapan Ren TV gibi özel kanalların ağlarına da sızarak, aynı görüntüleri yayınladı. Anonymous hacker grubu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Rus devlet kanalları, Anonymous tarafından Ukrayna'da yaşananlarla ilgili gerçeklerin yayınlanması için haclendi" ifadelerine yer verildi.



02.58 Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında 2 büyük patlama gerçekleşti.



AB'DEN SWIFT YAPTIRIMLARI

01.55 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün BM Genel Kurulu'nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısı için toplanacak.

New York saati ile pazar günü 15.00'te (TSİ 23.00) yapılacak BMGK özel toplantısının duyurusu yapıldı.

01.07 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.

Rusya'yı uluslararası finansal sistemden ve ekonomilerimizden izole eden kapsamlı yaptırımlar yürürlüğe koymaya devam edileceğinin altını çizen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Başkan Biden, Başkan Macron, Şansölye Scholz ve Başbakan Draghi'nin yanı sıra Başbakan Trudeau ve Başbakan Johnson ile koordineli olarak, uluslararası tepkimizi önemli ölçüde sıkılaştırmayı düşünüyoruz. Avrupa Birliği ve ortakları, Putin'in savaş makinesini finanse etme yeteneğini sekteye uğratmaya çalışıyor. AB liderlerine şu önlemleri önereceğim; belirli sayıda Rus bankasının SWIFT'den kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, bu bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacaktır" dedi.

Söz konusu yaptırımla Rus ihracat ve ithalatına dünya çapında sınırlama geleceğini belirten Leyen, "SWIFT, dünyanın en yaygın bankalararası ödeme sistemidir. Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya'nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir" diye konuştu.

00:45 Alman ARD kanalı "AB, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapatacak" ifadelerine yer verdi.

00.36 İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, uluslararası toplumun, Rusya'yı diplomatik ve finansal açından tamamen izole etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

00.30 Ukrayna Parlamento Üyesi Lesia Vasylenko: "30-60 dakika içinde Kiev daha önce hiç görülmemiş bir saldırı altında olacak. Rusya sahip oldukları her şey ile bizi vuracak."

00.14 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.

BAYRAKTAR'LAR DEVREDE

Rus ordusuna ait hava araçlarının, Su-27'lerin yanı sıra S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemleri ile imha edildiği vurgulanan açıklamada, akaryakıt taşıyan bir yük treninin ise Bayraktar TB2 SİHA ekibinin başarılı çalışmasıyla imha edildiği kaydedildi.

23.29 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var, ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." dedi.

Biden, kimsenin Rusya'ya karşı uyguladıkları ekonomik ve siyasi yaptırımların aniden sonuç vermesini beklemediğini, bu yaptırımların etkilerinin uzun vadede görüleceğini kaydetti.