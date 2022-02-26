Rusya-Ukrayna savaşı sonrası harekete geçildi! NATO'nun ilk kez görevlendirdiği 40 bin askerden oluşan yüksek hazırlıklı güç: Mukabele Kuvveti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yöntemiyle düzenlenen olağanüstü nitelikli NATO zirvesi sonrasında ittifakın Mukabele Kuvveti'nin ilk kez Doğu Avrupa'ya konuşlandırılacağını açıkladı.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters da NATO ülkelerinin gelişen güvenlik ortamı uyarınca mukabele planlarının onaylanması üzerine Mukabele Kuvveti'nin unsurlarını görevlendirdiklerini duyurdu.

Wolters, "Bu, tarihi bir andır ve ittifak, caydırıcılık ve savunma rolü içinde ilk kez bu yüksek hazırlıklı kuvvetleri görevlendirmiştir." açıklamasını yaptı.

40 BİN ASKERLİK ÇOK ULUSLU GÜÇ

NATO Mukabele Kuvveti, NATO'nun 2002 yılında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki zirvesinde alınan kararla kuruldu.

NRF, yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz ve kara unsurlarından oluşuyor. Yaklaşık 40 bin asker NRF içinde görev yapıyor. Genel komuta görevi Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nda (SACEUR) bulunuyor.

Güçlü muharebe yeteneği ve esnek hareket kabiliyetine sahip bu birlikler, yılın 365 günü ve 7 gün 24 saat güvenlik krizlerine karşılık vermek üzere hazır tutuluyor. NRF, sadece krizlere karşılık vermede değil, afetlerde de görevlendirilebilecek şekilde hazır bekletiliyor.