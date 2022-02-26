Rusya-Ukrayna savaşı sonrası harekete geçildi! NATO'nun ilk kez görevlendirdiği 40 bin askerden oluşan yüksek hazırlıklı güç: Mukabele Kuvveti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yöntemiyle düzenlenen olağanüstü nitelikli NATO zirvesi sonrasında ittifakın Mukabele Kuvveti'nin ilk kez Doğu Avrupa'ya konuşlandırılacağını açıkladı.
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters da NATO ülkelerinin gelişen güvenlik ortamı uyarınca mukabele planlarının onaylanması üzerine Mukabele Kuvveti'nin unsurlarını görevlendirdiklerini duyurdu.
Wolters, "Bu, tarihi bir andır ve ittifak, caydırıcılık ve savunma rolü içinde ilk kez bu yüksek hazırlıklı kuvvetleri görevlendirmiştir." açıklamasını yaptı.
40 BİN ASKERLİK ÇOK ULUSLU GÜÇ
NATO Mukabele Kuvveti, NATO'nun 2002 yılında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki zirvesinde alınan kararla kuruldu.
NRF, yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz ve kara unsurlarından oluşuyor. Yaklaşık 40 bin asker NRF içinde görev yapıyor. Genel komuta görevi Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nda (SACEUR) bulunuyor.
Güçlü muharebe yeteneği ve esnek hareket kabiliyetine sahip bu birlikler, yılın 365 günü ve 7 gün 24 saat güvenlik krizlerine karşılık vermek üzere hazır tutuluyor. NRF, sadece krizlere karşılık vermede değil, afetlerde de görevlendirilebilecek şekilde hazır bekletiliyor.
NATO ülkeleri, Mukabele Kuvveti'ne dönüşümlü olarak her yıl katkıda bulunuyor. Kuvvetin içinde hava, deniz, ve kara birliklerinin yanı sıra özel operasyon birlikleri görev yapıyor.
Kuvvetin komutası Hollanda'nın Brunssum ve İtalya'nın Napoli kentlerindeki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlıkları arasında değişimli olarak icra ediliyor.
NRF İÇİNDEKİ ÖNCÜ KUVVET VJTF
NRF içinde Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Gücü (VJTF) yer alıyor. Yaklaşık 5 bin askerden oluşan kara birliğinin yanı sıra hava, deniz ve özel operasyon birlikleri, VJTF içinde hazır tutuluyor.
Bu birlikler, gerekli hallerde 2-3 gün içinde harekete hazır hale geliyor. VJTF'nin komutasını müttefik ülkeler dönüşümlü şekilde yerine getiriyor.