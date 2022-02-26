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    • Dünya
    • 27.02.2022 00:56
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    • 27.02.2022 00:58
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    Putin ve Aliyev'den 'Ukrayna' görüşmesi!

    Son dakika haberleri...Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonla Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söylemişti.

    AA
    Putin ve Aliyev’den ’Ukrayna’ görüşmesi!

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşme gerçekleştirdi.

    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede güncel konuların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ele alındı.

    Açıklamaya göre Putin ve Aliyev, 22 Şubat'ta Moskova'da gerçekleştirilen üst düzey Rusya-Azerbaycan görüşmelerinin devamı niteliğinde bir dizi güncel konuda görüş alışverişinde bulundu.

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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söylemişti.

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