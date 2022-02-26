Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı: Flaş 'müzakere' çıkışı! AB'den peş peşe yaptırımlar: Rusya Merkez Bankası ve Belarus...

19.31: Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell açıklama yapıyor.

Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, "Lukaşenko hain saldırıya destek oldu. Belarus'a karşı da yaptırımlar olacak." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını bildirdi.

ZELENSKİY: MÜZAKEREYE ŞANS VERDİK

19.17 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya ile Belarus'ta süren görüşmenin sonucuna kesinlikle inanmadığını, ancak denemelerine izin verilmesini istediğini söyledi.

"Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin 'küçük de olsa bir şans' olduğuna inanıyorum" diyen Zelenskiy şunları söyledi:

"Lukaşenko ile görüşme çok önemliydi. Belarus'tan Ukrayna'ya uçan füzeler, uçaklar ve helikopterler istemiyorum. Askerlerin Belarus'tan Ukrayna'ya gitmesini istemiyorum. Ve bana bunun garantisini verdi. "Bizim hedefimiz toprak bütünlüğü sağlamak. Hepimizin ihtiyacı olan şey hedefimize ulaşmak için pragmatik davranmaktır."

Zelensik ayrıca Ukrayna'yı savunan gönüllere maaş verileceğini açıkladı.

18.55 Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, yerel saatle 17 civarında Belarus'tan Ukrayna'ya İskender füzelerinin atıldığını duyurdu.

18.35 Portekiz, hava sahasını Rus havayollarına kapattığını açıkladı.

18.24 ABD Savunma Bakanlığı, "Rusya, Ukrayna'ya attığı bazı füzelerde başarısız oldu. Ukrayna 320'den falza füze attı. Rus güçleri Kiev'in merkezinden 30 km uzakta. Rusya'nın Ukrayna'da kilit bir kenti ele geçirdiğine dair işaret yok" açıklamasını yaptı.

17.40 NATO'dan Putin'in Nükleer çıkışına yanıt: Bu çok tehlikeli bir söylem ve sorumsuz bir davranış.

NATO Genel Sekreteri Jens Stontenberg, Putin'in kararını "tehlikeli" ve "sorumsuz" olarak nitelendirerek, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırgan tavrının devam ettiğini aktardı.

Stoltenberg, "Bu tehlikeli bir söylem. Bu sorumsuzca bir davranış" ifadelerini kullanarak, Putin'in bu kararının Ukrayna'ya karşı yürüttüğü işgal ve sahada yaptıklarıyla birleştirildiğini durumun ciddiyetinin arttığını açıkladı.

17.31 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Enerji piyasalarına en az etki yapacağından emin olmalıyız." ifadeleri kullanıldı.

17.26 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rusya ile Ukrayna'nın yarın görüşme kararı almasından da son derece memnunuz" dedi. Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü ve Montrö Sözleşmesi'nin "bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını" söyledi.

16.55: Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştüğünü belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus sınırında "mümkünse yarın" bir görüşme olabileceğini söyledi.

GÖRÜŞME YAPILACAK

16.44: Zelenskiy sosyal medya hesabından açıklama yaptı: "Alexander Lukashenko ile görüşmenin sonucu. Ukrayna-Belarus sınırında, Pripyat Nehri yakınında, Ukrayna heyetinin Rus heyetiyle ön koşulsuz görüşmesi konusunda mutabık kaldık. Alexander Lukashenko, Ukrayna heyetinin seyahati, görüşmeleri ve dönüşü sırasında Belarus topraklarında konuşlanmış tüm uçakların, helikopterlerin ve füzelerin yerde kalmasını sağlama sorumluluğunu üstlendi."

PUTİN'DEN NÜKLEER EMRİ

16.21: Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi.

Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile toplantı yaptı. Toplantının başında Putin, Batı'nın Rusya ile ilişkilerinde dostça olmayan eylemlerde bulunduğunu söyledi.

Putin, "Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı'na ve Savunma Bakanı'na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun caydırıcı güçleri nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.

16.04: Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko dünyaya yardım çağrısında bulunarak, "Kiev'de resmi sayılara göre 9 sivil ve 1 çocuk hayatını kaybetti. 4 kişiyi tanımıyoruz kim olduğunu bilmiyoruz ama onların da naaşını bulduk. Toplamda 15 can kaybı var" dedi.

15.38 Rus basını Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin müzakere teklifini kabul ettiğini iddia etti. İddiaya göre Ukraynalı bir heyet müzakere için Belarus'a gidecek.

15.07 Kremlin'den yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizi için arabuluculuk teklifinde bulunduğu belirtildi. Görüşmenin bir İsrail inisiyatifi olduğunu ve Putin'in Bennett'e Rusya'nın Belarus'un Gomel kentindeki heyetinin Kiev ile müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak Ukrayna tarafının "tutarsızlık göstermesi nedeniyle bu fırsatı değerlendirmediği" öne sürüldü.

14.59 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, kentin savunulmaya devam ettiğini duyurdu. Kliçko, ayrıca başkentte Rus birliklerinin bulunmadığını ve saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana Kiev'de biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

14.46 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

RUSYA'DAN VATAN HAİNLİĞİ AÇIKLAMASI

14.42 Rusya Devlet Savcılığı, Rusya'nın güvenliğini hedef alan yabancı bir devlete veya uluslararası kuruluşa mali veya diğer yardımları sağlayan herkesin ihanetten suçlu bulunabileceğini ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

14.38 Hollanda bu akşam itibariyle hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

14.31 Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.

14.24 Ukrayna Başsavcısı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 21. yüzyılın savaş suçlusu olduğunu kanıtlayacaklarını açıkladı.

14.20 İtalya Başbakanlık Ofisi, ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

14.11 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna ve Rusya'nın mümkün olan en kısa sürede masaya oturmasını istediklerini açıkladı.

14.01 Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı koymasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya daha fazla silah ve mühimmat göndereceğini açıkladı. Askeri yardım planının Çekya hükümeti tarafından onaylanmasının ardından Ukrayna'ya yardım taşıyan bir tren yola çıktı. Çekya Savunma Bakanlığı, 8,6 milyon dolar değerinde makineli tüfek, hafif makineli tüfek, saldırı tüfeği, tabanca ve mühimmat göndereceğini bildirdi.

13.58 Ukrayna Rusya'ya soykırım davası açtı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Ukrayna, Rusya aleyhindeki başvurusunu Uluslararası Adalet Divanına sundu. Rusya, saldırganlığını haklı çıkarmak için soykırım kavramını manipüle etmekten sorumlu tutulmalıdır. Rusya'nın askeri faaliyetlerini şimdi durdurmasını emreden acil bir karar talep ediyor ve davaların önümüzdeki hafta başlamasını bekliyoruz." dedi.

HARKOV'UN KONTROLÜ TAMAMEN UKRAYNA'YA GEÇTİ

13.55 Ukrayna'da bölge valisi Oleh Sinegubov, Ukrayna'nın kuzeydoğudaki Harkov şehri üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söyledi. Sinegubov, "Harkov'un kontrolü tamamen bizim! Silahlı kuvvetler, polis ve savunma güçleri çalışıyor ve şehir düşmandan tamamen temizleniyor" açıklamasını yaptı.



13.50 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Almanya Rus uçaklarına hava sahasını kapattı. Almanya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin Pazar günü Almanya saatiyle 15.00'ten itibaren üç ay süre ile geçerli olacağı belirtildi. Daha önce Bulgaristan, Polonya, Çekya, Slovenya ve Baltık ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapattığını duyurmuştu.

13.14 Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırım paketinin eşsiz olduğunu söyledi. Scholz, "NATO sınırları içerisindeki her bir metrekare toprağı savunacağız. Bur Rus halkının değil, Putin'in savaşı. Putin Rus imparatorluığu inşa etmek istiyor. Almanya ek doğalgazı küresel piyasalardan alacak" diye konuştu.

13.02 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Özel Kuvvetleri'nin "Özel Kuvvetler Günü"nü kutladı.