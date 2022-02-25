Yüzyılın savaşı kapıda mı? Çin donanmasına bağlı savaş gemileri Tayvan karasularına girdi

Dünya dikkatini Ukrayna'ya çevirmişken Çin'den de beklenmedik bir adım geldi. Rusya'nın operasyon başlattığı saatlerde Çin savaş gemileri Tayvan karasularına girdi. Tayvan yetkilileri, Çin'in aynı zamanda hava sahasını da ihlal ettiğini iddia etti. Tayvanlı yetkililer, dokuz Çin savaş uçağının Tayvan hava sahasına girdiğini ifade etti.

Uzun süredir Tayvan konusunda Batı ile özellikle de ABD ile gerginlik yaşayan Çin'in Tayvan'da bir darbe yapması ve fiilî yapıyı sonlandırmasından endişe ediliyor.