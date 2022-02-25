Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den İtalya Başbakanı Draghi'ye olay cevap: "Savaş programını değiştirmeye çalışacağım"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sürerken, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile sabah saatlerinde görüşmek için sözleştiklerini ancak Ukraynalı liderle bu görüşmeyi yapamadıklarını belirtti.
DRAGHİ'YE GÖNDERME: "SAVAŞ PROGRAMINI DEĞİŞTİRECEĞİM"
Bu sözlere Ukrayna lideri sosyal medya hesabından yanıt verdi.
İmalı bir dil kullanan Zelensky, "Bugün ülkede şiddetli çatışmalar yaşandı. İnsanlar öldü. Bir dahaki sefere Draghi ile belirli bir zamanda konuşmak için savaş programını değiştirmeye çalışacağım. Ukrayna halkı için savaşmaya devam ediyor" dedi.