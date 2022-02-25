Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den İtalya Başbakanı Draghi'ye olay cevap: "Savaş programını değiştirmeye çalışacağım"





İmalı bir dil kullanan Zelensky, "Bugün ülkede şiddetli çatışmalar yaşandı. İnsanlar öldü. Bir dahaki sefere Draghi ile belirli bir zamanda konuşmak için savaş programını değiştirmeye çalışacağım. Ukrayna halkı için savaşmaya devam ediyor" dedi.