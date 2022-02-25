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    • Dünya
    • 25.02.2022 17:53
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    • 25.02.2022 18:28
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    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den İtalya Başbakanı Draghi'ye olay cevap: "Savaş programını değiştirmeye çalışacağım"

    İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmek için sözleştiklerini ancak kendisine ulaşamadığını açıkladı. Draghi'nin bu açıklamasında Zelensky'nin cevabı imalı oldu. Ukrayna lideri, "Bugün ülkede şiddetli çatışmalar yaşandı. Bir dahaki sefere Draghi ile belirli bir zamanda konuşmak için savaş programını değiştirmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

    Zelenskiy’den İtalya’ya olay cevap! Savaş...

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sürerken, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile sabah saatlerinde görüşmek için sözleştiklerini ancak Ukraynalı liderle bu görüşmeyi yapamadıklarını belirtti.



    DRAGHİ'YE GÖNDERME: "SAVAŞ PROGRAMINI DEĞİŞTİRECEĞİM"
    Bu sözlere Ukrayna lideri sosyal medya hesabından yanıt verdi.



    İmalı bir dil kullanan Zelensky, "Bugün ülkede şiddetli çatışmalar yaşandı. İnsanlar öldü. Bir dahaki sefere Draghi ile belirli bir zamanda konuşmak için savaş programını değiştirmeye çalışacağım. Ukrayna halkı için savaşmaya devam ediyor" dedi.



        Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na bilgi veren Draghi, şunları aktarmıştı:

        Dünkü Konseye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin katıldığı an dramatik bir andı. Kiev'de gizli bir yerden bağlanıyordu. Zamanının tükendiğini, kendisinin ailesiyle beraber Rus işgal güçlerinin hedefi olduğunu söyledi. Konseye katılan herkesi etkileyen dramatik bir andı. olmadı.
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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den İtalya Başbakanı Draghi'ye olay cevap: "Savaş programını değiştirmeye çalışacağım"
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