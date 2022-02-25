Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in çağrısı karşılık buldu: Halk silah almaya koştu

SİLAH DÜKKANLARINA AKIN

Zelenskiy'in çağrısına cevap veren Ukraynalılar silah mağazalarına koştu. Dailymail'de yer alan habere göre halk en çok kalaşnikof satın alımı yaptı. Dailymail'e konuşan satıcı "İşler çok yoğun. Silah almak isteyen çok sayıda insan var. Bugün kartuş tükendi" açıklamasını yaptı.