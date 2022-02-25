Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.02.2022 15:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2022 15:55
    ABONE OL

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in çağrısı karşılık buldu: Halk silah almaya koştu

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun ardından Volodimir Zelenskiy, halka direniş çağrısı yaparak "Ruslar ağır zayiata uğrayacak. Bu şeytan bir halkı yok etmek istiyor." dedi. Zelenskiy, "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun" dedi. Zelenskiy'in çağrısı sonrası harekete geçen Ukraynalılar silah mağazalarına koştu. Dailymail'de yer alan habere göre halk en çok Kalaşnikof satın alımı yaptı.

    Çağrı karşılık buldu: Halk silah almaya koştu

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna kentlerini bombalamasının ardından bir açıklama yaptı. Halka seslenen Volodimir Zelenskiy, direniş çağrısı yaparak, "Ruslar ağır zayiata uğrayacak. Bu şeytan bir halkı yok etmek istiyor." dedi. Zelenskiy, "Askeri deneyimi olan herkes İçişleri Bakanlığına başvursun" dedi.

    SİLAH DÜKKANLARINA AKIN
    Zelenskiy'in çağrısına cevap veren Ukraynalılar silah mağazalarına koştu. Dailymail'de yer alan habere göre halk en çok kalaşnikof satın alımı yaptı. Dailymail'e konuşan satıcı "İşler çok yoğun. Silah almak isteyen çok sayıda insan var. Bugün kartuş tükendi" açıklamasını yaptı.

    SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA
    Ukrayna Savunma Bakanlığı, 60 yaşın üstündeki kişilerin de silah altına alınacağını duyurdu.

        Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov 'Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı'yla vardığımız uzlaşma sonrasında fiziki ve ruhsal durumu uygun, düşmana karşı direnecek ve onları yenilgiye uğratacak 60 yaşın üzerindeki kişileri de dahil etmeye karar verdim' dedi.

        Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Bölgesel Savunma Kuvvetleri" olarak adlandırdıkları gönüllülere sadece Kiev'de bugüne kadar 18 bin silah dağıtıldığını bildirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dijitalleşen KOBİ’ler ve esnaflar Trendyol ile büyüyor
        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in çağrısı karşılık buldu: Halk silah almaya koştu
            SON DAKİKA