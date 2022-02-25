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    • Dünya
    • 25.02.2022 15:14
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    • 25.02.2022 15:14
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    Rusya'ya karşı siber savaş açan Anonymous, Rus internet sitelerini devre dışı bıraktı

    Son dakika haberi! Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Hacker topluluğu Anonymous, aralarında Rusya'nın ulusal haber sitesi Russia Today'in (RT.com) de yer aldığı birçok hükümet sitesini devre dışı bıraktı.

    AA
    Rusya’ya siber saldırı! Siteler devre dışı

    Hacker topluluğu Anonymous, aralarında Rusya'nın ulusal haber sitesi Russia Today'in (RT.com) de yer aldığı birçok hükümet sitesini devre dışı bıraktı.

    ABC Net sitesinin haberine göre, Anonymous, RT.com'un yanı sıra Rus hükümetinin ve Savunma Bakanlığının sitelerine operasyon başlattı.

    İnternet korsanları, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Anonymous topluluğu Rusya ile resmi olarak siber savaş içerisindedir. #Anonymous #Ukraine" ifadelerine yer verdi.

    Grup, paylaşıma gelen yorumlar üzerine, "Mesajlarınızı okuyoruz. Ukrayna'yı desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Birlik olalım!" paylaşımını yaptı.

    Saldırılar, RT.com tarafından doğrulanırken bazı sitelerin yavaşladığı ve diğerlerinin "uzun süre boyunca" devre dışı bırakıldığı bildirildi.

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