Rusya Ukrayna'ya karşı işgal girişimini başlattı! Moskova 24 eyalette 178 şehre aynı anda bomba attı





EKONOMİYE BOMBA

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası, dünya ekonomisinde büyük şoklar yaşandı:

Petrolün varil fiyatı 100 doları aştı 105 doları gördü.

Brent petrolün varil fiyatı 2014'ten beri ilk kez 100 doların üzerini gördü.

Doğal gaz fiyatları yüzde 30'u aşan yükselişle 125 euroya çıktı.

Altın 9 ayın zirvesini gördü. Altının onsu 1.970 dolara kadar çıkarak tarihinin en yüksek ikinci seviyesine ulaştı.

Gram altın 915 TL'yi geçerek tarihi seviyelere ulaştı

Buğday 9.34 dolarla 9.5 yılın zirvesine tırmandı. Yüzde 6'ya yakın yükselen buğday fiyatları, haftalık bazda yüzde 16.3, yılbaşına göre ise yüzde 21.3 artış kaydetti.

Dünya buğday ihracatının yüzde 25'ini yapan iki ülkedeki durumun birçok ülkede gıda krizi çıkarması da bekleniyor.

Mısır'da yüzde 5'lik artışla 7.16 dolarla Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Rusya'da RTS endeksinin düşüşü yüzde 50'ye ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel düşüşe paralel olarak açılışta yüzde 9'dan fazla değer kaybetti. Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı.





TÜRKLER ANLATIYOR: EV HOPLADI

Ukrayna'da yaşayan Türkler, savaş dehşetiyle karşılaştı. Sığınağa ailesiyle girip bekleyen işadamı Sinan Bayraklı, "Atış yapıldı, ev hopladı. Hiçbir yere gitmemeyi daha güvenli bulduk. Ana arterlerde seyahat etmeyi güvenli bulmadık. Çok haince bir saldırı oldu. İyi haberler duymuyorum" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı. Odesa'da da limana bombardıman düzenlendiğini anlatan Türk vatandaşı, "Marketlere koştuk ve yiyecek depoladık. Her yerde büyük patlamalar oluyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın komşu ülkeleri mülteci akını için hazırlanıyor. Ukrayna halkı Polonya sınırına doğru hareket ediyor. Ukrayna'nın ardından Litvanya ve Moldova da olağanüstü hal ilan etti.