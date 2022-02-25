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    Rusya Ukrayna'ya karşı işgal girişimini başlattı! Moskova 24 eyalette 178 şehre aynı anda bomba attı

    Rusya, Ukrayna’ya karşı “Z” koduyla savaş başlattı. Moskova, 24 eyalette 178 şehre aynı anda bomba attı. Bu saldırı sonrası borsalar çakıldı. Dolar ve petrol zirve yaptı. Altın füze gibi fırladı. Dünya büyük şok yaşadı!

    Z raporu!

    Rusya, önceki gece 01.30'dan itibaren, karadan ve havadan Ukrayna'ya karşı işgal girişimi başlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki sabah 06.00'da askeri müdahaleyi açıkladı. Donbas Bölgesi'ne harekat başlattıklarını anlattı. Ancak o saatlerde, Ukrayna'nın başta Kiev olmak üzere en kritik şehirleri bombalanmaya başlandı. Askeri operasyonda ilginç bir detay ortaya çıktı. Ülkedeki 24 eyalette 178 şehre, eş zamanlı olarak birer bomba atıldığı anlaşıldı. Bu planlı saldırının "Moskova her eyalete imza atmak istedi" şeklinde yorumlandı. İlerleyen saatlerde Kiev, Odesa, Dnipro, Harkov, Mariupol, Slovyansk, Kramatorsk, Mykolaiv şehirlerine hava saldırıları hız kazandı. Özellikle askeri üsler, hava savunma sistemleri, hava alanları hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, onlarca Ukraynalı da yaralandı. Bomba sesleriyle uyanan halk, marketlere, bankalara ve döviz bürolarına aktı. Ancak bankaların nakit kısıtlaması yaptığı anlaşıldı. Benzin kuyrukları uzadıkça uzadı. Özellikle binlerce vatandaş, Kiev'i terk ederek Moldova, Polonya ve Romanya'ya geçmeye başladı.



    RUSYA'YA YENI YAPTIRIMLAR
    ABD Başkanı Biden, "Rusya ordusunun finansmanını kısıtlayacağız. Rusya'nın dolar, yen ve euro ile işlem yapması engellenecek. ABD'deki Rus bankalarının varlıkları dondurulacak" dedi. İngiltere Başbakanı Johnson da, Rus bankalarının Londra'nın finans sisteminden çıkartılacağını söyledi.



    GERİ ÇEKİL PUTİN!
    AB: Putin derhal savaşı durdurmalı.
    Ursula von der Leyen: Putin, AB'nin kapısına savaş getirdi.
    Guterres: Askerlerini Ukrayna'dan geri çek.
    Boris Johnson: Putin, kan dökme yolunu seçti. Müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek.
    En komik açıklamayı Çin yaptı: Dış basının dediği gibi Ukrayna'da 'Rus işgali' yok.



        ZELENSKİ TÜRKİYE'YE GELECEK İDDİASI
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, halkın evde kalmalarını istedi. "Biz güçlüyüz. Yeneceğiz çünkü Ukrayna'yız" dedi. Bu arada Kiev'de konuşlu THK'ya ait 2 adet A400M nakliye uçağının konumu, Rusya'ya bildirildi. Moskova'dan bu bölgeyi vurmamaları istendi. Ülkeden ayrılmaya karar vermesi durumunda Zelenski'nin Türkiye'ye getireceği iddia edildi.



        BİDEN DUA EDİYOR
        ABD Başkanı Joe Biden 7 Şubat 2022'de "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse NATO karşılık vermeye hazır... Bu konuda hazırlıklar tamam" dedi. İşgalden sonra tavır değiştirdi. 24 Şubat 2022'de "Ukrayna için eşim Jill ile dua ediyoruz" ifadesiyle şoke etti!



        SALDIRI MANŞETİ
        New York Times: Rusya Ukrayna'ya saldırıyor...
        The Guardian: Putin geniş çaplı işgal başlattı.
        Le Figaro: Putin askeri operasyonu duyurdu.
        The Times: Rusya, Ukrayna'nın işgaline başlarken Kiev'de patlamalar duyuluyor
        Financial Times: Rusya Ukrayna'yı işgal etti
        Wall Street Journal: Putin'in askeri operasyonu...



            GÜÇLER EŞİT DEĞİL
            Rusya ile Ukrayna arasında askeri açıdan güçleri eşit değil. 144 milyon nüfusa sahip Rusya ile 44 milyon insanı olan Ukrayna'nın askeri açıdan Rusya'dan çok geride olduğu ortaya çıktı.



            RUSYA:
            Savunma harcaması 43.5 milyar dolar
            Asker: 900 bin
            Tank: 2 bin 840
            Ağır Silah: 4 bin 684
            Savaş Uçağı: 1160
            Firkateyn: 15



            UKRAYNA:
            Savunma harcaması 4.3 milyar dolar
            Asker: 209 bin
            Tank: 858
            Ağır Silah: 1818
            Savaş Uçağı: 125
            Firkateyn: 1



                EKONOMİYE BOMBA
                Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası, dünya ekonomisinde büyük şoklar yaşandı:
                Petrolün varil fiyatı 100 doları aştı 105 doları gördü.
                Brent petrolün varil fiyatı 2014'ten beri ilk kez 100 doların üzerini gördü.
                Doğal gaz fiyatları yüzde 30'u aşan yükselişle 125 euroya çıktı.
                Altın 9 ayın zirvesini gördü. Altının onsu 1.970 dolara kadar çıkarak tarihinin en yüksek ikinci seviyesine ulaştı.
                Gram altın 915 TL'yi geçerek tarihi seviyelere ulaştı
                Buğday 9.34 dolarla 9.5 yılın zirvesine tırmandı. Yüzde 6'ya yakın yükselen buğday fiyatları, haftalık bazda yüzde 16.3, yılbaşına göre ise yüzde 21.3 artış kaydetti.
                Dünya buğday ihracatının yüzde 25'ini yapan iki ülkedeki durumun birçok ülkede gıda krizi çıkarması da bekleniyor.
                Mısır'da yüzde 5'lik artışla 7.16 dolarla Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
                Rusya'da RTS endeksinin düşüşü yüzde 50'ye ulaştı.
                Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel düşüşe paralel olarak açılışta yüzde 9'dan fazla değer kaybetti. Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı.


                TÜRKLER ANLATIYOR: EV HOPLADI
                Ukrayna'da yaşayan Türkler, savaş dehşetiyle karşılaştı. Sığınağa ailesiyle girip bekleyen işadamı Sinan Bayraklı, "Atış yapıldı, ev hopladı. Hiçbir yere gitmemeyi daha güvenli bulduk. Ana arterlerde seyahat etmeyi güvenli bulmadık. Çok haince bir saldırı oldu. İyi haberler duymuyorum" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı. Odesa'da da limana bombardıman düzenlendiğini anlatan Türk vatandaşı, "Marketlere koştuk ve yiyecek depoladık. Her yerde büyük patlamalar oluyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın komşu ülkeleri mülteci akını için hazırlanıyor. Ukrayna halkı Polonya sınırına doğru hareket ediyor. Ukrayna'nın ardından Litvanya ve Moldova da olağanüstü hal ilan etti.



                SANKİ 3. DÜNYA SAVAŞI
                Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, saldırıyı, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana Avrupa için en karanlık saatler. Sanki 3. Dünya Savaşı... AB, mümkün olan en güçlü şekilde yanıt verecektir. Rusya, eşi görülmemiş bir izolasyonla karşı karşıya kalacaktır" diyerek durumun ölüm kalım meselesi ve küresel toplumun geleceğiyle ilgili olduğunu vurguladı.



                BU SALDIRIYI REDDEDİYORUZ
                Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine sert çıktı. Başkan Erdoğan, "Bu askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum" açıklaması yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Güvenlik Zirvesi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alındı. Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde de önemli açıklamalarda bulundu: Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğimi Sayın Zelenski'ye ilettim. Minsk Mutabakatı'nı çerçevesinde görüşmelerin sürmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.



                    DİYALOG ÇAĞRISI
                    Erdoğan, bir kez daha Rusya ile Ukrayna'ya krizin diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını yineledi.



                    MACRON'LA GÖRÜŞTÜ
                    Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda konuştu. İki lider bugün düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele aldı.

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                    Haberler Dünya Rusya Ukrayna'ya karşı işgal girişimini başlattı! Moskova 24 eyalette 178 şehre aynı anda bomba attı
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