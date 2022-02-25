Rusya Ukrayna'ya karşı işgal girişimini başlattı! Moskova 24 eyalette 178 şehre aynı anda bomba attı

Rusya, önceki gece 01.30'dan itibaren, karadan ve havadan Ukrayna'ya karşı işgal girişimi başlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki sabah 06.00'da askeri müdahaleyi açıkladı. Donbas Bölgesi'ne harekat başlattıklarını anlattı. Ancak o saatlerde, Ukrayna'nın başta Kiev olmak üzere en kritik şehirleri bombalanmaya başlandı. Askeri operasyonda ilginç bir detay ortaya çıktı. Ülkedeki 24 eyalette 178 şehre, eş zamanlı olarak birer bomba atıldığı anlaşıldı. Bu planlı saldırının "Moskova her eyalete imza atmak istedi" şeklinde yorumlandı. İlerleyen saatlerde Kiev, Odesa, Dnipro, Harkov, Mariupol, Slovyansk, Kramatorsk, Mykolaiv şehirlerine hava saldırıları hız kazandı. Özellikle askeri üsler, hava savunma sistemleri, hava alanları hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, onlarca Ukraynalı da yaralandı. Bomba sesleriyle uyanan halk, marketlere, bankalara ve döviz bürolarına aktı. Ancak bankaların nakit kısıtlaması yaptığı anlaşıldı. Benzin kuyrukları uzadıkça uzadı. Özellikle binlerce vatandaş, Kiev'i terk ederek Moldova, Polonya ve Romanya'ya geçmeye başladı.
RUSYA'YA YENI YAPTIRIMLAR
ABD Başkanı Biden, "Rusya ordusunun finansmanını kısıtlayacağız. Rusya'nın dolar, yen ve euro ile işlem yapması engellenecek. ABD'deki Rus bankalarının varlıkları dondurulacak" dedi. İngiltere Başbakanı Johnson da, Rus bankalarının Londra'nın finans sisteminden çıkartılacağını söyledi.
GERİ ÇEKİL PUTİN!
AB: Putin derhal savaşı durdurmalı.
Ursula von der Leyen: Putin, AB'nin kapısına savaş getirdi.
Guterres: Askerlerini Ukrayna'dan geri çek.
Boris Johnson: Putin, kan dökme yolunu seçti. Müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek.
En komik açıklamayı Çin yaptı: Dış basının dediği gibi Ukrayna'da 'Rus işgali' yok.