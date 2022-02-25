Rus ve Ukrayna askerlerinin Kiev'deki sıcak çatışma anları kamerada! Rus tankı otomobili ezdi

Rusya ve Ukrayna arasında Kiev'de yaşanan sıcak çatışmalardan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
TANK OTOMOBİLİ EZDİ
Bir Rus zırhlısının Kiev Obolon'da seyir halindeki sivil aracı ezip geçtiği anlar bir evden görüntülendi.
HAYATTA KALDI
Bölgeden gelen görüntülerde tankın altında kalan Ukraynalı vatandaşın kurtarlmaya çalışıldığı görülüyor.
SICAK ÇATIŞMA KAMERADA
Başkent Kiev etrafında Ukrayna ve Rusya askerleri arasında çatışmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İMHA EDİLEN RUS EKİPMANLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Ukrayna'nın doğusundan ilk toprak kaybı haberi Herson'dan geldi. Herson bölgesinin, bundan böyle Ukrayna'nın kontrolü altında olmadığı açıklandı. Duyurulan bu gelişmenin ardından Ukrayna'nın Herson hattında imha edilen Rus ekipmanları görüntülendi.
Ukrayna'nın Zaporojye bölgesine Rus Silahlı Kuvvetlerince yapılan saldırıda, 3 sınır muhafızının hayatını kaybettiği bildirildi.
Zaporojye İl Devlet İdaresi Başkanı Aleksandr Staruh, basına yaptığı açıklamada, bölgedeki Primorsky Posad sınır noktasına dün gece Rus ordusunca yapılan saldırı sonucu Ukraynalı 3 sınır muhafızının öldüğünü aktardı.
Staruh, "Maalesef gece kayıpsız geçmedi. Sahildeki Melitopol bölgesinde bulunan sınır karakolumuza saldırı düzenlendi. Muhafızlarımızdan 3 kahraman hayatını kaybetti. Melitopol şehri çevresinde zor bir durum gelişti. Gün zor olacak" ifadelerini kullandı.
Daha önce Zaporojye bölgesindeki Primorsky Posad sınır birimine sabah 04.25'te füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.