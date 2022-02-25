Rus ve Ukrayna askerlerinin Kiev'deki sıcak çatışma anları kamerada!

Zaporojye İl Devlet İdaresi Başkanı Aleksandr Staruh, basına yaptığı açıklamada, bölgedeki Primorsky Posad sınır noktasına dün gece Rus ordusunca yapılan saldırı sonucu Ukraynalı 3 sınır muhafızının öldüğünü aktardı.
Staruh, "Maalesef gece kayıpsız geçmedi. Sahildeki Melitopol bölgesinde bulunan sınır karakolumuza saldırı düzenlendi. Muhafızlarımızdan 3 kahraman hayatını kaybetti. Melitopol şehri çevresinde zor bir durum gelişti. Gün zor olacak" ifadelerini kullandı.
Daha önce Zaporojye bölgesindeki Primorsky Posad sınır birimine sabah 04.25'te füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.