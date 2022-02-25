Oligark ne demek? Oligark kelime anlamı nedir? Rus oligark nedir, kimlerdir? RUSYA - UKRAYNA savaşında son durum!

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları sonrası gelen yaptırım kararları takip ediliyor. Putin'e yakın kişiler ile aile üyelerine de yaptırım getirileceğini bildirdi. Bunların içinde Rus ooligarklar da bulunuyor. Peki, Oligark ne demek? Oligark kelime anlamı nedir? Rus oligark ne demek, kimlerdir? İşte tüm merak edilenler!

OLİGARK NE DEMEK? NE ANLAMA GELİR? RUS OLİGARK NE DEMEK?

Oligark, oligarşi düzende bulunan yöneticilere verilen isimdir. Oligarşi ise küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda bulunduğu yönetim şekline denir. Günümüzde oligark dendiği zaman Rusya'daki büyük şirketlerin başında olan isimler kast edilir. 1990'lı yıllarda komünizmin yıkılıp yerine kapitalist düzenin kurulması sırasında ortaya çıkan Rus Oligarklara, Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için "Oligark" sıfatı eklenir.

Oligarşi olarak modern demokrasi

Robert Michels, herhangi bir politik sistemin sonunda oligarşiye dönüşüceğini öngörmüştür. Bunu, Oligarşinin Tunç Yasası olarak adlandırmıştır. Bu okulun düşünce sistematiğinde modern demokrasiler, oligarşi olarak kabul edilmişlerdir. Bunun sebebi olarak, siyasi rakipler arasında görülebilir ve uygulanabilir farklılıkların gerçekten küçük olması ve oligarşik elitlerin saygın siyasi makam ve mevkilere kendilerince sıkı sınırlamalar koymasını saymışlardır. Özellikle bu sınırlandırmalar, politik kariyerleri sıkı biçimde, seçilmemiş olan ekonomi ve medya patronlarının güdümüne bırakmıştır. Buradan yola çıkarak şu yaygın terim ortaya çıkmıştır: "Tek bir politik parti vardır, o da hükûmet partisidir."

Oligarşik kolektivizm

Meritokrasi

Plütokrasi

Aristokrasi

Teknokrasi

Jüristokrasi

RUSYA- UKRAYNA KRİZİNDE NELER OLDU?

İşgalin ilk gününde Ukrayna'nın neredeyse her şehrini vuran Rusya, gece yarısı yeni bir saldırı dalgası başlattı. Rus saldırılarında 137 can kaybı var, başkent Kiev patlamalarla sarsılıyor. Rusya'nın birçok kentinde ise savaş karşıtı protestolara binlerce insan katıldı.

17.45 : Rusya lideri Putin, Ukrayna askerlerine 'gücü elinize alın' çağrısı yaptı. Putin, "iktidarı alırsanız anlaşmamız daha kolay olur" dedi.

17.00 : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesi başladı.

16.00 : Ukrayna askeri araçları, Kiev'i savunmak için kente girdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, çatışmalarda 1000'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü ve en az iki Rus uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

15.53 : Ria haber ajansına göre Rusya, Ukrayna ile görüşmelere başlamak için Minsk'e heyet göndermeye hazırlanıyor. Rusya'dan Minsk'e gidecek heyette savunma ve dişişleri bakanlığı yetkililerinin yer alabileceği ifade edildi.

Uluslararası ajansların son dakika geçtiği ve Kremlin'den yapılan açıklamada, "Askerden arındırmayı Ukrayna'nın tarafsızlığının kritik bir parçası olarak değerlendiriyoruz" denildi.

15.45 : Rusya Savunma Bakanlığı, ordu birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernigiv şehirlerinin çevresiyle bağlantısını kestiğini savundu.

15.30 : Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin ilerleyişini durdurmak için Ivankiv'de Teteriv Nehri üzerindeki bir köprüyü havaya uçurduğunu duyurdu. Silahlı Kuvvetler'in Twitter hesabında başkent Kiev'in 50 kilometre kadar kuzeyinde bulunan köprünün fotoğrafları yayımlandı.

14.55 : Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna ile üst düzey müzakerelere hazır olduğunu açıkladı. Rus Ria ajansı, Putin'in Çin lideri Xi Jinping'le görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptığını bildiriyor. Putin'in sözleri, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin müzakerelere çağrılarına ilk kez yanıt niteliği taşıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna konusunu ele aldı. Putin, Rusya'nın Ukrayna ile üst düzey müzakereler yürütmeye hazır olduğunu söyledi.

Putin, ABD ve NATO'nun uzun süredir Rusya'nın makul güvenlik endişelerini görmezden geldiğini, defalarca taahhütlerinden caydığını söyledi ve Rusya'nın kırmızı çizgisine meydan okuyarak askeri konuşlandırmayı doğuya doğru ilerletmeye devam ettiğini belirtti.

14.40 : Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, ülkesini işgal eden Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e bir kez daha müzakere çağrısı yaptı.