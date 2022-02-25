Lavrov'dan Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili son dakika açıklamalar: NATO manipülasyon yapıyor

EKONOMİK ENGELLERİN KALDIRILMASI LAZIM

Biz her zaman diplomatik çözümleri savunduk, bizim görevimizin diplomatik çalışmaları sürdürmekti. Bu kararları değiştirmek istemediler, Rusya, Minsk Sözleşmesi'nin imzalanmasında büyük rol oynadı. Donbass bölgesinde Rus dilinin kullanılması hakkı söz konusudur. Rusya'yla bu bölgelerin ekonomik bağları var, bunlar son derece önemli konular. Ekonomik engellerin kaldırılması lazım ve seçimlerin de Ukrayna'ya doğru şekilde yapılması istiyoruz. Biz pek çok kez Kiev'i ikna etmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik.

KİMSE BİZİ DİNLEMEDİ

Kimse bunları göz önünde bulundurmadı bile, Zelenski sabotajını sürdürdü. Batılı meslektaşlarımızdan istenenler vardı, ne yazık ki kimse bizi dinlemedi. Biz kenarda kalıp Rusların nasıl baskı altında bırakıldığını izleyemezdik. Siz ne yapardınız? Bizim başka bir opsiyonumuz kalmamıştı. Diplomatik düzen çatışmayı çözemedi. Ukrayna'da soykırım söz konusuydu. "



KİM OLSA BİZİM GİBİ DAVRANIRDI

Rus bakan gazetecilerin 'Yeniden müzakereler söz konusu olacak mı?' sorusuna şöyle cevap verdi;

"Müzakere aslında ay sonuna kadar mümkündü. Putin mevkidaşlarımızın ve ABD'nin tepkisini bekledi, güvenlik garantisini istedik ancak bunların en yüksek seviyede yapılması gerekiyordu. Bizim amacımız batının bizi dinlemesiydi. Bizim amacımız başkasının güvenliğini tehdit etmek değildi, onlar bizi göz ardı ettiler. Aynı şey Batı için de geçerli; antlaşmaları göz ardı ettiler. Biz müzakereyi çok istedik ancak müzakerelerin sabotajlarla yürütülmemesi gerekiyor. Rusya suçlandı, Rusya sorumludur dediler ancak bu bir suçlamaydı. Ukrayna'ya gönderilen Rusya Sözcüsü zaten müzakereleri sürdürüyordu. Ukrayna'da bizim geleneklerimiz yok edilmeye çalışıldı. Kim olursa olsun bizim gibi davranırdı ancak Ukrayna ordusu ateşkes yaptığında müzakereye hazırız, Ukrayna halkının böyle bir şansı olacak. Geleceklerini kendilerinin belirlemesi mümkün olacak Ukraynalıların."