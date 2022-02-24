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    • Dünya
    • 24.02.2022 09:39
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    • 24.02.2022 09:39
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    Son dakika: Putin Donbas'a giriş emrini 3 gün önce vermiş! Dikkat çeken detay! Aynı kıyafet aynı mekan

    Aylardır devam eden Ukrayna Rusya gerilimi savaşa dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklama ile Donbas’a askeri müdahalenin başladığını söyledi. Putin'in Ukrayna'ya saldırı emrini 21 Şubat'ta verdiği ortaya çıktı. Putin'in dün gece saldırıyı duyurduğu ve üç gün önce yaptığı konuşmadaki görüntüsünde; Rus liderin kıyafetleri, mekan ve oturduğu koltuk aynı. Kremlin'in internet sitesinden indirilen görüntülerin metaverileri de bunu doğruluyor.

    Emri 3 gün önce vermiş! Aynı kıyafet aynı mekan

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece yaptığı açıklamayla Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı "Rus işgali başladı" açıklaması yaparken, Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı noktalarda patlamalar meydana geldi.

    21 ŞUBAT'TA KAYDEDİLDİ
    Putin'in saldırı emrini verdiği görüntülerle ilgili dikkat çeken bir iddia söz konusu. Novaya Gazeta'ya göre, Putin'in askeri operasyonu başlattığını duyurduğu konuşması, 21 Şubat akşamı kaydedildi. Putin, üç gün önce bir konuşma gerçekleştirmişti. Gazeteye göre, Kremlin'in internet sitesinde yer alan ilgili videoların metaverileri de bu iddiayı doğruluyor.

    AYNI MEKAN AYNI KRAVAT
    Putin'in saldırı emrini verdiği anların görüntüsü ve üç gün önce yaptığı konuşmanın görüntülerinde benzerlikler bulunuyor. Putin, iki kayıtta da aynı mekanda. Giydiği kıyafet ve taktığı kravat da birbirinin aynısı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Putin Donbas'a giriş emrini 3 gün önce vermiş! Dikkat çeken detay! Aynı kıyafet aynı mekan
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