Rusya'nın işgali sonrası peş peşe tepkiler! Zelenskiy: Saldırmayacağız, kendimizi savunacağız!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı askeri operasyonun ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." ifadelerini kullandı. Putin'in işgal kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.
Almanya ve İngiltere Birleşmiş Milletler nezdinde tepkilerini gösterdi. Rusya'nın BM Temsilcisi ise, "Moskova'nın saldırısı Ukrayna halkına değil, Kiev rejiminedir" ifadeleriyle yanıt verdi.
NATO BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın harekatına tepki vermek için üyelerin toplanacağını söyledi.
Stoltenberg, "Bu kötü zamanlarda Ukraynalılarla birlikteyiz. NATO müttefiklerini korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.