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    • Dünya
    • 24.02.2022 08:07
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    • 24.02.2022 08:13
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    Rusya'nın işgali sonrası peş peşe tepkiler! Zelenskiy: Saldırmayacağız, kendimizi savunacağız!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. İşgali başlatan Putin'e karşı sert açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." dedi. Rusya'nın askeri harekat başlatmasına batı dünyasından tepkiler peş peşe geldi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. İşte harekatın ardından yapılan açıklamalar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rusya’nın işgali sonrası peş peşe tepkiler!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı askeri operasyonun ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." ifadelerini kullandı. Putin'in işgal kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.

    Almanya ve İngiltere Birleşmiş Milletler nezdinde tepkilerini gösterdi. Rusya'nın BM Temsilcisi ise, "Moskova'nın saldırısı Ukrayna halkına değil, Kiev rejiminedir" ifadeleriyle yanıt verdi.

    NATO BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın harekatına tepki vermek için üyelerin toplanacağını söyledi.

    Stoltenberg, "Bu kötü zamanlarda Ukraynalılarla birlikteyiz. NATO müttefiklerini korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.

        ABD BAŞKANI BİDEN'DAN TEPKİ
        Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten ABD Başkanı Joe Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.

        NATO'ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de yakın temas halinde olacaklarının altını çizen Biden, kendisi ve eşi Jill Biden'ın bu gece Ukrayna'nın "cesur ve gururlu halkı" için dua edeceğini aktardı.

        İNGİLTERE'NİN AÇIKLAMASI
        İngiltere'nin Ukrayna Büyükelçisi Melinda Simmons, "Tamamen masum bir ülkeye saldırılıyor" dedi.

        KANADA'DAN OPERASYONU DURDUR ÇAĞRISI
        Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan Rusya'ya çağrı geldi. Trudeau, "Ukrayna'ya karşı bütün saldırgan ve provokatif hareketleri durdurun ve hem askeri hem üçüncü taraf birlikleri çekin" şeklinde konuştu.

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