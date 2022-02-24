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    • Dünya
    • 24.02.2022 14:36
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    • 24.02.2022 14:36
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    Rusya Ukrayna'nın hangi şehirlerine saldırdı? Rusya Ukrayna savaşı kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İşte son dakika görüntüler...

    Bir süredir gerilim yaşayan Rusya Ukrayna arasında savaş başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Ülkedeki bir çok şehire saldırı yapılırken bölgeden son dakika görüntüler ve Rusya Ukrayna savaşı kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Rusya Ukrayna'nın hangi şehirlerine saldırdı? soruları gündeme geldi. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum ve sıcak detaylar...

    Rusya Ukrayna savaşı kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?

    Rusya-Ukrayna krizi savaşa dönüştü. Sabah saatlerinde açıklama yapan Putin Ukrayna'ya askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Dünyanın yakından takip ettiği işgalin bilançosu merak ediliyor. Peki Rusya Ukrayna savaşı kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Rusya Ukrayna'nın hangi şehirlerine saldırdı? İşte yeni gelişmeler ve son dakika görüntüleri...

    RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

    Rusya Ukrayna savaşında son durum! Rusya, Ukrayna'ya yapılanın bir askeri operasyon olduğunu, savaş olmadığını savunurken Ukrayna İçişleri Bakanlığı korkunç bir iddiayı dünya ile paylaştı, 'Yüzlerce ölü var.' dedi.

    ABD merkezli CNN International da Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nınbu iddiayı sayfasına taşıdı.

    UKRAYNA'DA EN AZ 8 ÖLÜ 9 YARALI

    Ukrayna, resmi kaynaklara göre Rusya'nın saldırılarında en az 8 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

    RUSYA UKRAYNA'NIN HANGİ ŞEHİRLERİNE SALDIRDI?

    Ukrayna genelinde bildirilen Rus saldırılarının haritası şöyle;

    REUTERS: UKRAYNA RUSYA'YA 5 UÇAK VE 1 HELİKOPTER DÜŞÜRDÜ

    Reuters'ın bildirdiğine göre, Ukrayna Rusya'ya beş uçak ve bir helikopter düşürdü.

    Bunun yanı sıra, Ukrayna polisi ayrılıkçıların elindeki Luhansk bölgesinde iki köyün ele geçirildiğini aktardı.

    RUSYA: UKRAYNA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK

    Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdğini açıkladı.

    RIA: RUSYA UÇAKLARININ DÜŞTÜĞÜNÜN REDDETİ

    RIA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya, Ukrayna'nın uçaklarını düşürdüğü iddiasını reddetti.

    RUSYA, AZAK DENİZİNDE TİCARİ GEMİLERİN HAREKETİNİ DURDURDU

    Rusya, Azak Denizi'nde ticari gemilerin hareketini durdurduğunu açıkladı.

        "DONBAS YÜZÜNÜ RUSYA'YA DÖNDÜ"

        Putin şunları söyledi: "Donbas halkı yardım için yüzünü Rusya'ya döndü. Bu nedenle özel askeri operasyon düzenlenmesi emrini verdim. Operasyon 8 yıldır Kiev yönetiminin baskıları ve soykırımı altında acı çeken insanları korumayı amaçlıyor. Ukrayna'yı militarizm ve Nazizm'den temizleyeceğiz. Aralarında Rusya vatandaşlarının da olduğu sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenlere karşı adaleti sağlayacağız"

        Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        FİLODAN ÇIKARTMA HAREKATI

        Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu.

        Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

        Rus Haber ajansına göre, Ukrayna'nın genelindeki tüm askeri tesislere roket saldırıları başladı.

        UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın barış içerisindeki şehirlerinde devam eden saldırılar var. Bu topyekün bir savaş Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak" dedi.

        Ayrıca Kiev havalimanındaki yolcular ve çalışanların tahliye edildiği açıklandı. İşte Ukrayna'dan gelen son görüntüler;
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