Rusya - Ukrayna savaşı oradan başladı! 8 yıldır ateş hattındaydı... İşte Harkov'un dünü ve bugünü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmen tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LPR) resmen tanımasıyla iyice yükselen tansiyon yerini bugün, sabah erken saatlerde duyulan patlama sesleriyle sıcak Savaş haline bıraktı.

Ancak savaşın tek cephesi Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve DPR ile LPR'nin üzerinde hak iddia ettiği Donbas bölgesi değil. Ülkenin kuzeydoğusunda, Rusya sınırının hemen dibinde bulunan Harkov şehrinde de patlamalar yaşandığı bildirildi.

CNN International muhabiri, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'da "bir dizi gürültülü patlamaya" şahit olduğunu aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Harkov halkının metrolara sığındığı ve güneşin doğuşuyla şehri terk etmek için harekete geçen Harkovluların uzun araç kuyrukları oluşturduğu görüldü.

ABD'li yetkililer, Kremlin yönetiminin Donbas bölgesiyle sınırlı olmayan tam ölçekli bir işgal planlamış olabileceği ve işgalin Harkov'dan başlayabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.