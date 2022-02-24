Rusya - Ukrayna savaşı oradan başladı! 8 yıldır ateş hattındaydı... İşte Harkov'un dünü ve bugünü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmen tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LPR) resmen tanımasıyla iyice yükselen tansiyon yerini bugün, sabah erken saatlerde duyulan patlama sesleriyle sıcak Savaş haline bıraktı.
Ancak savaşın tek cephesi Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve DPR ile LPR'nin üzerinde hak iddia ettiği Donbas bölgesi değil. Ülkenin kuzeydoğusunda, Rusya sınırının hemen dibinde bulunan Harkov şehrinde de patlamalar yaşandığı bildirildi.
CNN International muhabiri, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'da "bir dizi gürültülü patlamaya" şahit olduğunu aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Harkov halkının metrolara sığındığı ve güneşin doğuşuyla şehri terk etmek için harekete geçen Harkovluların uzun araç kuyrukları oluşturduğu görüldü.
ABD'li yetkililer, Kremlin yönetiminin Donbas bölgesiyle sınırlı olmayan tam ölçekli bir işgal planlamış olabileceği ve işgalin Harkov'dan başlayabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
MEYDANLARDA İŞGALE KARŞI HAYKIRMIŞLARDI
Rusya sınırına 45 dakikalık uzaklıkta bulunan ve nüfusunun çoğunluğu etnik Rus olan Harkov şehri, iki ülke arasında sekiz yıldır süren yorucu bir gerilimin ortasında yer alıyor.
Harkov, Ukrayna için sembolik önemi de olan bir şehir. Harkov halkı, her yıl 22 Şubat'ta, Kasım 2013'te başlayan "Euromaidan (Yevromaydan) Protestoları" sonrasında seçilmiş Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesini kutluyor.
Ayrıca bugünün bir başka anlamı daha var. 2015 yılında Harkov şehrinde kutlanan "Milli Birlik" mitingine yönelik düzenlenen bombalı saldırı sonrasında hayatını kaybedenlerin anıldığı bir gün olma özelliğini taşıyor.
Ancak bu yıl düzenlenen etkinliklere coşkudan çok endişe hâkimdi. Putin'in Donbas bölgesindeki ayrılıkçıların kurduğu "cumhuriyetleri" tanıdığını açıklaması sonrasına denk gelen gösterilerin organizatörlerinden olan Voloymyr Chistilin, "Herkes bunun bir savaş ilanı olduğunu anladı. Bu kritik ve belirleyici bir andı" ifadesini kullanmıştı.
'SALDIRI ALTINDAYIZ; İKİ TARAFIN DA KANI DÖKÜLECEK!'
Ne var ki kapıya dayanan savaş ihtimaline rağmen Harkov şehri halkı düne kadar hayatı normal akışıyla devam ettirmeye çalışıyordu.
Şehirdeki alışveriş merkezi, marketler ve semt pazarları oldukça hareketliydi. O kadar ki, yeni evli çiftler şehrin popüler mekânlarında fotoğraf çektirmeye devam ederken, sokaklar insanlarla doluydu.
Zira yaklaşık sekiz yıldır yaşanan gerginliğin sonucunda insanların büyük bir kısmı savaş ihtimalini "kanıksamış" durumda.