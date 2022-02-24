Rusya Ukrayna savaşı kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Rusya Ukrayna'nın hangi şehirlerine saldırdı? İşte son dakika görüntüler...

Bir süredir gerilim yaşayan Rusya Ukrayna arasında savaş başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Ülkedeki bir çok şehire saldırı yapılırken bölgeden son dakika görüntüler ve Rusya Ukrayna savaşı kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Rusya Ukrayna'nın hangi şehirlerine saldırdı? soruları gündeme geldi. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum ve sıcak detaylar...
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?
Rusya Ukrayna savaşında son durum! Rusya, Ukrayna'ya yapılanın bir askeri operasyon olduğunu, savaş olmadığını savunurken Ukrayna İçişleri Bakanlığı korkunç bir iddiayı dünya ile paylaştı, 'Yüzlerce ölü var.' dedi.
ABD merkezli CNN International da Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nınbu iddiayı sayfasına taşıdı.
UKRAYNA'DA EN AZ 8 ÖLÜ 9 YARALI
Ukrayna, resmi kaynaklara göre Rusya'nın saldırılarında en az 8 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
RUSYA UKRAYNA'NIN HANGİ ŞEHİRLERİNE SALDIRDI?
Ukrayna genelinde bildirilen Rus saldırılarının haritası şöyle;
REUTERS: UKRAYNA RUSYA'YA 5 UÇAK VE 1 HELİKOPTER DÜŞÜRDÜ
Reuters'ın bildirdiğine göre, Ukrayna Rusya'ya beş uçak ve bir helikopter düşürdü.
Bunun yanı sıra, Ukrayna polisi ayrılıkçıların elindeki Luhansk bölgesinde iki köyün ele geçirildiğini aktardı.
RUSYA: UKRAYNA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK
Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdğini açıkladı.
RIA: RUSYA UÇAKLARININ DÜŞTÜĞÜNÜN REDDETİ
RIA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya, Ukrayna'nın uçaklarını düşürdüğü iddiasını reddetti.
RUSYA, AZAK DENİZİNDE TİCARİ GEMİLERİN HAREKETİNİ DURDURDU
Rusya, Azak Denizi'nde ticari gemilerin hareketini durdurduğunu açıkladı.