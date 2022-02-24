Rusya Swift sisteminden çıkarıldı mı? Swift nedir, ne demek? Rusya'ya hangi yaptırımlar uygulandı?

SWİFT NEDİR, NE DEMEK?

Rusya Swıft sisteminden çıkarıldı mı? sorusuna yanıt vermeden önce Swıft sistemi hakkında bilgi verelim. Avrupa Birliği için oldukça önemli bir enerji tedarikçisi olan Rusya, Avrupa Birliği ülkelerine sattığı doğalgaz ve petrolün ödemesini SWIFT sistemi ile alıyor. AB ülkesindeki bir banka hesabından Rusya'daki bir bankanın hesabına Swıft sistemi ile aktarım sağlanıyor.

Swıft sistemi olmazsa Rusya ödeme de alamıyor. Ancak şunu belirtelim ki Rusya şimdilerde SPFS adında yeni bir alternatif geliştirdi. Ancak şimdilik pek fazla kullanılmıyor.

RUSYA SWİFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILDI MI?

Rusya Swıft sisteminden çıkarıldığı yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'taki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasına karşı ilk somut yaptırımlar Avrupa Birliği, Almanya ve İngiltere'den geldi.

Daha sonra ABD, Japonya ve Kanada da yaptırımlar açıkladı.